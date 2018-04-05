Uber確定終止小型物品快遞媒合服務 未來將聚焦uberEATS等業務發展

除了近期確定將東南亞業務轉讓給Grab，Uber稍早也確認旗下小型物品快遞服務UberRush將在近期內終止運作。

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2015年開始於紐約、舊金山及芝加哥等地推行的小型物品快遞服務UberRush，主要藉由Uber運輸媒合平台資源，讓使用者能透過線上App隨時呼叫Uber合作司機，提供30磅 (約13.6公斤)以下、合法使用物品的快遞服務。

或許是因為目前快遞服務競爭相對激烈，除了正統貨品快遞服務之外，目前美國各地區主要城市也已經有不同中小型快遞服務持續運作。相較之下，藉由Uber提供快遞服務的成本相對較高，同時也較難掌控快遞服務品質，例如司機可能竊取、佔用有價物品，或是窺看私人隱私內容等問題。

反而相比推行已久的uberEATS，由於餐飲快遞需求相對更大，因此能快速提供餐飲快遞服務媒合的uberEATS顯得成功許多，目前已經在全球超過200個國家地區上線運作，其中也包含台灣市場，甚至在去年劃分成為Uber重要營運事業部門。事實上，過去也有不少合作廠商運用UberRush快遞餐飲、生鮮食品，而此類需求後續則是統一併入uberEATS服務提供快遞。

Uber表示從過去提供的UberRush服務學習不少經驗，但終究決定將此項服務於6月底後終止運作，並且計畫在未來三個月內讓合作司機能轉入其他運輸服務需求，同時也將協助既有合作夥伴如Shopify、clover、Bigcommerce、1-800 flowers.com等與其他快遞服務媒合。