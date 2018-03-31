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家教老師曝光孫安佐奇怪想法 曾想過恐攻時這麼做！

調查尚未結束，傳Uber已與自駕車致死事故亡者家屬達成和解

2018-03-31 07:09楊又肇

雖然目前Uber於亞利桑那州坦佩市發生自駕車致死車禍事故尚未釐清具體發生原因，同時Volvo與NVIDIA在後續均認為Uber採用自有技術，並未開啟正常安全防護機制造成意外發生。不過，路透新聞報導指出，目前Uber已經與因車禍致死的Elaine Herzberg家屬達成和解，因此接下來預期將僅會往釐清車禍事故發生原因調查發展，但不會附帶民事訴訟部分。

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根據路透新聞報導指出，Uber委任律師Cristina Perez Hesano稍早表示，目前已經與此次自駕車致死車禍死者Elaine Herzberg的丈夫、女兒達成和解協議，因為未來將不會繼續針對民事訴訟部分於法院對質。

不過，Uber方面並未對此回應，同時也未能確認雙方和解所達成協議內容，僅說明Uber與死者家屬間已經有所共識，未來將朝向釐清此次自駕車發生事故主要原因。

在此之前，不少看法認為Uber自駕車在事故發生前應該有時間可以偵測前方異狀，但在實際結果卻發生車輛在未能察覺前方有路人走出而直接撞擊，導致此次致死車禍發生，而提供Uber車輛的Volvo則在事後表示Uber為了採用自有自駕車技術，並未開啟車輛原有安全防護技術功能，同時NVIDIA也認為Uber並未直接使用其自駕車技術，而是使用Uber自有技術。

目前坦佩市警方僅對外公布車輛上的紀錄影片，暫時尚未釐清具體事故發生原因。

Uber自駕車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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