蘋果傳攻混合實境 這項技術露玄機

2018-03-30 10:18 中央社 台北30日電



蘋果深耕混合實境（MR）應用。外媒報導，蘋果正研發混合實境技術，可提高注視點，提升影像解析度，能偵測、追蹤使用者眼睛的動作和視覺方向。

蘋果推出螢幕9．7吋的新iPad，搭配AR功能可讓學生解剖青蛙。 中央社（取自台灣蘋果官網） 分享 facebook

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利內容顯示，蘋果正在研發整合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）功能的混合實境（Mixed Reality）技術，具備可預測性和提高注視點功能。

報導分析，一般虛擬實境或擴增實境系統，可能會受到延遲問題干擾，進一步導致使用者觀看後產生眼睛疲勞、頭痛或是暈眩等潛在問題。此外，大量的數據需要蒐集、整理後顯示在頭戴式裝置，這也會影響虛擬實境系統呈現的效能。

蘋果開發的混合實境技術，可以截取使用者頭戴顯示裝置視覺範圍周遭的環境影像，讓使用者看到擴增後的視覺效果，提高影像解析度。相關混合實境系統的感測元件和機構件，可偵測、測定或追蹤使用者眼睛的動作以及使用者的視覺方向。

蘋果深耕混合實境應用。外媒先前引述知名部落客史柯博（Robert Scoble）在臉書爆料報導，蘋果和德國公司蔡斯(Carl Zeiss AG)正在合作具備擴增實境或是混合實境功能的光學鏡片。此外，未來新款iPhone也可能採用混合實境MR技術。

另一方面，微軟混合實境頭戴式顯示器已經與合作夥伴宏碁、聯想、戴爾、惠普、三星等合作推出相關產品。