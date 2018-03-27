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新iPad來了 學生價：299美元

2018-03-27 23:48經濟日報 記者廖玉玲╱即時報導

蘋果公司（Apple）於芝加哥舉行的教育產品發表會，在台灣時間27日晚間11時如期登場，蘋果產品行銷副總Greg Joswiak在會中正式介紹新平板電腦iPad，證實市場先前的傳言。新iPad為9.7吋，支援Apple Pencil，搭載A10 Fusion晶片，支援擴增實境（AR）功能。

既是針對教育市場而來，蘋果在訂價上也有所區隔，根據彭博資訊的報導，新iPad的學生優惠價為每部299美元，一般的終端用戶則需多花30美元，以329美元購買。

蘋果股價27日開高之後回到平盤，盤初一度大漲1.4%。

蘋果執行長庫克27日在芝加哥主持新品發表會 　　　圖／路透
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蘋果執行長庫克27日在芝加哥主持新品發表會 　　　圖／路透
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芝加哥擴增實境

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