新iPad來了 學生價：299美元

2018-03-27 23:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



蘋果公司（Apple）於芝加哥舉行的教育產品發表會，在台灣時間27日晚間11時如期登場，蘋果產品行銷副總Greg Joswiak在會中正式介紹新平板電腦iPad，證實市場先前的傳言。新iPad為9.7吋，支援Apple Pencil，搭載A10 Fusion晶片，支援擴增實境（AR）功能。

既是針對教育市場而來，蘋果在訂價上也有所區隔，根據彭博資訊的報導，新iPad的學生優惠價為每部299美元，一般的終端用戶則需多花30美元，以329美元購買。