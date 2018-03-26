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雖然Uber曾經否認 但東南亞業務仍準備轉手Grab

2018-03-26 18:47楊又肇

雖然日前傳出計畫將東南亞叫車媒合服務轉讓給Grab時，Uber曾對外否認，但在稍早消息裡則再傳出Uber已經與Grab達成協議，預計將東南亞業務轉讓給Grab，最快將會在當地時間週一 (3/26)上午對外宣布此項消息。

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相關消息表示，此項交易除了Uber目前在東南亞線上叫車媒合服務，還包含在地同樣提供服務的線上餐飲外賣快遞服務uberEATS相關業務。而在此次交易中，Uber預計獲得與Grab業務整合後的全新服務約25%-30%股權。

不過，Uber與Grab並未再對此項傳聞作進一步回應。不過，相關消息更透露促成此項交易的是Uber背後重要投資者Softbank，最主要希望避免Uber在東南亞市場長時間與Grab、Go-Jek等類似服務競爭投入過多成本，例如增加司機補貼、吸引用戶乘車的優惠誘因等情況，都很可能變成過去Uber在中國市場陷入與滴滴出行削價競爭的局面，因此同樣投資Grab的Softbank自然選擇促成Uber將東南亞業務轉讓Grab，藉此降低無謂資金損耗。

目前Grab整體下載量已經累積達8600萬里程碑，主要營運地點分別位於新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、越南、緬甸、柬埔寨等東南亞地區，總計約超過190個城市地區提供使用。而使用方式除了透過網路傳輸資訊外，也能直接透過簡訊預約叫車，而付費方式則支援現金、預付卡或信用卡，所有計費方式同樣是直接透過App內完成扣款，意味使用者不會因為司機隨意喊價而被多收乘車費用。

相比Uber主要還是藉由網路傳輸運作，同時收費方式也僅以信用卡為主，因此Grab相對更能吸引一般消費民眾使用，畢竟以東南亞地區的使用模式，不但網路應用並非像其他地區十分普及，同時也不是所有人都能順利申請信用卡，使得提供更具彈性的使用付費模式成為Grab有明顯競爭優勢。同時，Grab不僅與在地計程車合作，更與東南亞常見的嘟嘟車服務司機合作，讓使用者能依照需求選擇不同搭乘車輛，意味在地化服務程度也相比Uber較高。

目前除了預計將東南亞業務轉手Grab，Uber在先前已經將中國市場業務轉讓給滴滴出行，而在俄羅斯市場業務也已經轉讓給當地最大網路搜尋服務公司Yandex。除了持續在美國等市場持續擴展線上叫車媒合服務，並且與Lyft等同性質叫車媒合服務競爭外，Uber目前也在新任執行長Dara Khosrowshahi接手後大力改革，計畫讓公司往公開募股上市方向發展，藉此接入更多資金，同時也將拓展更多適合線上叫車媒合服務發展的市場，例如印度、日本等。

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Uber滴滴出行叫車服務Grab

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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