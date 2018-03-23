加碼投資日本市場 蘋果計畫未來五年持續翻新、擴展日本直營店面

近期除了持續在美國地區翻新既有Apple Store直營店面，蘋果也計畫在未來五年內針對日本地區的Apple Store直營店面進行翻新，並且升級為新一代店面設計風格。

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相比其他市場，日本地區的手機市場依然是以電信業者銷售為重，但近年來在SIM Free市場逐漸興盛之下，目前也有越來越多消費者透過線上通路或第三方銷售通路購買iPhone系列機種，同時在二手流通市場也經常可看見蘋果產品上架銷售，意味蘋果產品在日本市場換機率並不算低。

而就蘋果統計數據顯示，目前在日本市場的銷售營收約佔整體銷售營收的9%比例，其中iPhone使用黏著度也相當顯著，主因與遊戲、影音內容，以及各類線上服務均藉由iOS平台推行有關，加上iPhone操作相對容易，因此成為許多日本消費者購機首選。

但相比美國、中國境內市場，日本地區雖然有相當明顯的營收佔比，但實際上在日本境內啟用的Apple Store直營店數量卻不多，同時多數集中在東京市內，其餘僅在大阪、福岡、仙台、名古屋各啟用一間Apple Store。

因此為了擴展日本市場發展，蘋果零售業務資深副總裁Angela Ahrendts表示未來將在5年內擴展投資日本市場，並且針對境內直營店進行升級改造，除了讓既有店面採用全新一代「城鎮廣場 (Town Square)」設計風格之外，更計畫啟用更多直營店面。

目前蘋果計畫在4月間於日本東京新宿啟用全新直營店，預期接下來也會在東京在內市區啟用更多Apple Store，藉此讓更多日本消費者能就近體驗蘋果產品，並且促成購機消費。