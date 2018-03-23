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用減法讓摩托車導航更安全 光陽去除繁複地圖指引模式

2018-03-23 18:37楊又肇

除了揭曉旗下採充電、換電混用的全新ionex車能網服務，光陽在此次日本東京摩托車大展上也宣布更新針對摩托車設計的車聯網平台Noodoe，預計加入名為Noodoe Navigation的車聯網導航功能，讓使用者能在出發前先透過手機設定導航目的地，即可自動透過連線方式將設定值推送到Noodoe系統，並且藉由道路專注導航設計讓使用者更容易知曉預計在哪一個路口轉彎，並且去除可能干擾使用者騎乘注意力的不必要推播訊息。

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相較過往使用者必須透過繁複操作流程於車載導航系統設定目的地，新版Noodoe Navigation導航功能可讓使用者直接在手機上完成目的地設定，當啟動車輛時即可自動將手機設定資料同步到Noodoe系統，同時最多可設置5個中途停靠點，讓使用者僅需透過一次設定即可完成單次騎乘時的道路導航需求。

此外，相比過往藉由地圖圖示告知導航前進方向的作法，Noodoe Navigation採用讓使用者更能專注於車輛操作，並且持續留意前方路況，避免持續低頭檢視地圖資訊或因為不必要推播資訊干擾注意力的情況，系統將會以簡潔、直覺方式告知使用者再經過多少個路口準備轉彎，與傳統導航以告知使用者再經過多少距離後準備轉彎的導航形式截然不同。

新版Noodoe Navigation導航功能的設計，其實有點像Garmin在今年CES 2018推出新款結合亞馬遜Alexa數位助理服務的導航系統相似，都是用更簡單方式讓使用者知曉何時應該準備轉彎、進入下一個路口，而非透過複雜的地圖資訊指引行進方向。

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不過，Noodoe Navigation導航功能也並非完全簡化至僅以少量資訊告知使用者車輛前進方向，當車輛處於靜止狀態時即可在系統螢幕上顯示完整地圖資訊與後續預計前進方向，讓使用者能在處於安全情況下進行檢視，避免在騎乘過程分心影響安全。

而搭配稍早宣布推出的ionex車能網充電、換電混合服務，光陽也表示日後將會在Noodoe系統與導航服務內加入ionex車能網充電、換電位置，讓未來推出採用ionex車能網系統的電動摩托車能更方便知曉電能補充位置。

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車聯網

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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