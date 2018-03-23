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傳光場相機公司Lytro將以資產出售名義轉讓給Google

2018-03-23 10:48楊又肇

相關消息指出Google可能計畫藉由收購光場相機公司Lytro，使旗下虛擬實境或擴增實境技術內的光場表現效果更好。

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消息人士表示，Google計畫收購以光場技術聞名，並且推出系列光場相機的新創公司Lytro，預期藉此強化在虛擬實境、擴增實境技術中的光場表現效果。而此項交易預期將以資產出售名義進行，因此交易金額將不超過4000萬美元，同時部分消息更指出部分Lytro員工已經拿到遣散費，意味此項收購並未將所有Lytro員工轉入Google任職。

而若Google順利收購Lytro，將能取得Lytro持有59項光場技術相關應用專利，其中也包含部分數位影像成像技術，或許將使Google在影像技術、虛擬視覺應用發展加入更大助力。

不過，Google與Lytro方面並未對此類傳聞做回應，而後者更在近期募得超過2億美元資金，甚至在去年最後一次融資獲得包含Andreessen Horowitz、富士康、GV、Greylock、NEA、Qualcomm Ventures在內提供3.6億美元資金。

目前Lytro發展項目除最初的光場相機設備之外，後續更藉由其光場技術投入虛擬實境應用，藉此讓內容開發整在虛擬實境場景打造更自然光場效果。雖然本身已經取得大量資金，但加入Google之後，預期將能進一步與更多技術資源銜接，藉此擴展光場技術應用規模，對於Lytro未來發展或許也會有所助益。

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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