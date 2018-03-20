藉記憶體生產線增加產能 三星計畫在影像感光元件市場超越Sony

雖然市場絕大部分智慧型手機採用相機感光元件多半是採用Sony生產製品，但三星本身其實也投入ISOCELL系列感光元件設計，並且應用在旗下Galaxy系列機種。而在未來規劃中，三星更目標在影像感光元件市場超越Sony。

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雖然未透露在年度旗艦新機Galaxy S9使用感光元件是否採用Sony提供技術，但顯然三星近年來在自深感光元件持續投入不少發展資源，同時除了將感光元件應用市場放在智慧型手機，更著眼規模更大的物聯網與自動駕駛車輛市場。

目前感光元件市場依然由Sony稱霸，平均每個月生產約10萬組規格不等的影像感光元件，而三星目前計畫在此項競爭裡超越Sony，相關消息指出三星已經將原本用於生產記憶體元件的300mm 13生產線轉作生產影像感光元件，從去年間也著手將同樣用於生產記憶體的11生產線重新規劃為S4生產線，預計增機影像感光元件生產線產能，預期將可讓每月平均生產量達12萬組規模，藉此超越Sony實際產能。

從去年Sony率先推出可拍攝960fps超級慢動作的三層影像感光元件，藉由在感光元件加入記憶體模組與模擬運算功能的設計，讓感光元件能在極短時間內記錄更多影像資訊，藉此實現高速預拍、寫入大量影像內容的使用效果，而三星今年也在Galaxy S9系列加入相似功能，但未特別說明此項技術是否為三星自行研發，或是取用Sony授權技術。

雖然目前市場絕大多數手機均採用Sony提供感光元件，但仍有部分機種使用三星提供感光元件。而從現有第三方數據顯示，Sony提供感光元件市佔約在46%，三星提供感光元件市佔則在19%，若三星希望能在感光元件市場一舉超越Sony，除了在產能上提昇之外，似乎還需要積極擴展合作使用廠商。