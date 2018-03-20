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通吃入門、高階市場 HMD Global計畫今年底成為印度前五大手機品牌

2018-03-20 08:25楊又肇

先前透露今年將積極展開市場攻勢後，HMD Global表示將在印度市場加倍投入發展，其中包含強化新機銷售、零售通路擴展，以及藉由更多行銷資源吸引更多消費者。

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在去年藉由Nokia品牌手機進入市場，同時在印度市場創下明顯成績，更成為HMD Global前三大發展市場之一，HMD Global執行長Florian Seiche表示將在印度市場加倍投資，預計在今年底擠入印度市場前五大手機品牌排名。

在此之前，HMD Global便曾表示將在今年內展開積極攻勢，同時在持續擴展功能手機市場之餘，更與Google合作Android One，以及Android Go平台機種，藉此在更多新興市場擴展成長空間。

而在不少手機品牌於印度市場逐漸縮減發展資源之際，HMD Global計畫藉由強化新機銷售、零售通路擴展，以及藉由更多行銷資源吸引更多消費者，預期將進一步在印度市場取得更大市佔比例。

HMD Global行銷長Pekka Rantala曾表示雖然目前多數手機品牌均著重智慧型手機產品發展，但HMD Global除了持續推行Nokia品牌智慧型手機，同時也持續復刻推出多款Nokia經典功能手機，甚至未來也計畫以Nokia Original series復刻推出更多功能手機爭取新興市場發展空間，進而能在此塊市場取得更多優勢。

除了在印度市場擴展實體銷售通路，HMD Global也計畫藉由線上通路延伸銷售成長機會，並且鎖定100美元以下銷售市場競爭空間。不過，HMD Global也強調並不會因此捨棄中高階機種市場，例如今年推出的Nokia 6 2018年款、Nokia 7 Plus與Nokia 8 Sirocco，便鎖定不同市場使用需求。

GoogleNokia

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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