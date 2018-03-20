揭曉R15系列之餘 OPPO宣布優化微信流暢度、打造AR開發平台

除了正式揭曉OPPO R15系列機種售價與硬體細節，OPPO更宣布將與騰訊攜手合作，讓R15系列所搭載的ColorOS 5.0作業系統可針對微信提昇將近36%的瀏覽流暢度。此外，OPPO也宣布將與商湯科技 (SenseTime)合作打造擴增實境開發平台，並且與京東商城、《王者榮耀 (海外版即《傳說對決》)》內容合作擴增實境應用。

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根據OPPO表示，在R15系列機種ColorOS 5.0作業系統與騰訊合作優化，將使中國地區擁有龐大用戶族群的微信可提昇將近36%的流暢度，讓使用者透過R15系列機種使用微信服務能更加快速。

而藉由此次R15系列機種採用兩款處理器聯發科Helio P60，以及Qualcomm Snapdragon 660均與商湯科技有進一步技術整合，因此OPPO也宣布與商湯科技合作打造OPPO AR開發平台，讓使用者能針對R15系列機種打造更豐富的擴增實境應用，並且提供跨平台相容、支援多元硬體規格，並且能在不同硬體設備快速移轉特性，因此可讓開發者能更便利地將設計內容移轉到更多手機裝置上使用。

目前OPPO AR開發平台首波推出App，包含京東商城與《王者榮耀 (海外版即《傳說對決》)》內容合作的擴增實境應用，預期之後將會有更多擴增實境應用內容加入。

不過，目前暫時還無法確認OPPO是否同樣針對海外版Wechat進行效能優化，以及是否同樣將AR開發平台帶到海外市場與更多開發者合作。