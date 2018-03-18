3C通路拚優惠 快閃下殺、獨家新品搶攻消費者目光
近期不僅各大生活購物平台激烈廝殺，連3C通路也加入戰局。神腦線上（https://online.senao.com.tw）歡慶開站一週年，即日起至3月底止，除了不定期舉辦瘋狂全站85折快閃驚喜，限時限量最低5折商品之外，週年慶期間內購買全站商品可享限量加碼紅利回饋，幾乎等同85折優惠價。消費滿999元，還可抽南美洲達人帶路深度旅遊雙人行。以購買iPhone X 256GB來說，於快閃驚喜時段購買，不僅享有7,227元紅利回饋，最高還有500元刷卡回饋金。想搶好康的消費者，可得密切鎖定神腦線上網站及粉絲團公告。
除了價格下殺，通路也拚獨家商品搶新客。全國電子近年持續導入DJI、GoPro等知名品牌商品，包括空拍機、飛行眼鏡、運動攝影機及相關周邊等，積極開拓娛樂市場及版圖。全國電子即日起獨步全台，於指定28家門市首賣DJI特洛Tello趣味空拍機，首賣特惠價3,500元（全台限量300台），再加碼送TOTOLINK 10000mAh超薄快充行動電源，以及LiTV頻道全餐VIP月卡30天雙重好禮，同時祭出30期免息分期，平均每日不到4塊錢就能享有空拍樂趣。
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