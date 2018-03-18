3C通路拚優惠 快閃下殺、獨家新品搶攻消費者目光

2018-03-18 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近期不僅各大生活購物平台激烈廝殺，連3C通路也加入戰局。神腦線上（https://online.senao.com.tw）歡慶開站一週年，即日起至3月底止，除了不定期舉辦瘋狂全站85折快閃驚喜，限時限量最低5折商品之外，週年慶期間內購買全站商品可享限量加碼紅利回饋，幾乎等同85折優惠價。消費滿999元，還可抽南美洲達人帶路深度旅遊雙人行。以購買iPhone X 256GB來說，於快閃驚喜時段購買，不僅享有7,227元紅利回饋，最高還有500元刷卡回饋金。想搶好康的消費者，可得密切鎖定神腦線上網站及粉絲團公告。