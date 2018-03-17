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蘋果3/27舉辦教育應用為主的發表活動 親民款新iPad即將亮相？

2018-03-17 06:42楊又肇

在今年尚未確認春季發表會情況下，蘋果稍早確認將在美國中部時間3月27日上午10點於芝加哥舉辦一場聚焦教育應用的發表活動，或許將討論蘋果產品如何應用在教育領域，同時也可能揭曉傳聞中重新設計的入門款iPad

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相較過往新品發表活動均以美國加州境內地區為主，蘋果此次新品發表活動特別選在芝加哥，並且將發表主題聚焦在學校教育應用，顯然是希望能將蘋果產品更具體帶進教育市場，藉此與Google、微軟抗衡。

其實蘋果過去就持續針對學生推行教育購機方案，例如讓學生、教職人員身分用戶能以相對優惠價格購買MacBook或iPad等蘋果產品，同時也透過iTunes、App Store等數位內容資源協助學生學習知識，但若要比起Google、微軟等廠商透過旗下產品結合學校教育應用的話，蘋果產品在整體建置成本相對較沒競爭力。

因此，蘋果此次發表內容或許將會進一步聚焦新款價格較為親民的iPad產品，藉此讓學校單位能導入應用在數位化教育課程，讓學生能以更便利方式學習內容，同時也能藉由數位化互動方式促進學習效率。另一方面，蘋果也可能在此次發表會上揭曉先前有不少傳聞定位入門價格帶的新款13.3吋MacBook Air，藉此讓更多學生能更便利完成課業。

而此場發表活動是否將取代原本春季發表會，蘋果並未具體說明，但從蘋果去年因故取消實體春季發表活動，改以線上內容直接更新方式取代，並且將更多硬體發表留在WWDC 2017期間揭曉，此次或許意味蘋果可能準備將更多新品驚喜留在WWDC 2018期間，以及秋季舉辦的新機發表會。

蘋果iPadWWDC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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