蘋果傳深耕頭戴顯示 雙掃描助擴增實境

2018-03-17 08:29 中央社 台北16日電



蘋果傳深耕頭戴顯示裝置。外媒報導，蘋果設計雙掃描模式，可提升頭戴顯示器的解析度和刷新率，讓擴增實境效能更提升，最快2020年推出新品。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在頭戴式顯示器技術有新的進展，專利內容顯示，未來蘋果擴增實境（AR）或虛擬實境（VR）頭戴裝置，將具有雙掃描模式。

其中一個模式是高解析度，另外一個是高刷新率。雙模式顯示技術設計可讓蘋果頭戴式裝置的擴增實境或是虛擬實境功能更加提升。

外媒先前報導，蘋果正積極開發具備擴增實境功能的頭戴式裝置，預期2019年技術到位，規劃最快2020年推出新品。

有別於部分虛擬實境裝置需要透過智慧型手機顯示或是操作，蘋果規劃的擴增實境頭戴裝置，具備顯示器、透過新的晶片和作業系統操作。

市調研究機構先前預估，今年到2022年全球虛擬實境和擴增實境頭戴裝置出貨量，年複合成長率將達41.6%。長期來看，蘋果將以擴增實境頭戴裝置，帶領市場邁向另一個出貨高峰，並預期2020年擴增實境頭戴裝置將進入高速成長期。

蘋果積極開發頭戴顯示裝置。外媒先前報導，蘋果在頭戴顯示裝置可整合1顆或2顆相機鏡頭，透過頭戴顯示裝置的照相鏡頭，可即時捕捉影像或視訊，並且在頭戴裝置螢幕上同步顯示。