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SAS藉由人工智慧技術協助王道銀行挖掘新客群商機、推動製造業轉型

2018-03-16 08:38楊又肇

由於去年人工智慧物聯網應用、自駕車等技術發展需求，使得數據分析、預測應用比例增加，因此讓長時間投入數位分析軟體發展的SAS在去年因機器學習相關方案獲得明顯成長，例如與王道銀行的合作便是藉由數據分析推擬《傳說對決》聯名卡方案，藉此增加新客群、辦卡數量，同時也讓透過卡片支付的單筆消費金額增加。

SAS台灣總經理陳愷新
SAS台灣總經理陳愷新
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此外，因應目前製造業持續轉型發展，目前已經進入「少量多樣」及「多量多樣」的智慧製造生產模式，光是去年就有超過5家半導體廠商、面板廠商藉由SAS旗下機器學習分析技術建造「即時預警」機制，甚至進一步透過SAS其下端點運算技術與開放架構的人工智慧平台，在超過千百道製程中即時分析源自不同廠商機台資料，並且讓機器端同步進行學習運算，從執行過程中自動優化分析模型，一旦製程中產生異常即可立即回報。

根據SAS說明，目前透過旗下人工智慧平台與分析機制所建構的即時預警機制，精準度已經達到90%以上，藉此對應生產線大量數據分析檢測需求，避免在生產過程因細微錯誤造成整批產品出現大量瑕疵，導致更多成本損失。

SAS台灣總經理陳愷新表示，過去兩年在業界所討論的人工智慧技術，其實多半還是基於預設規則回應，事實上並未發揮理想中的人工智慧學習、預測效果，直到近期諸多硬體、軟體技術持續進步，才讓人工智慧技術開始有更具體成長，並且可藉由大量數據分析、學習，從中找到全新有價資訊，或是學習全新應用技能，並且可應用在數據預測、影像分析、自動駕駛，或是語言學習等應用。

在先前與王道銀行的合作中，SAS藉由學習分析高度複雜的自然語言，藉此在既有客群中挖掘全新市場機會，進而推擬諸如《傳說對決》聯名卡方案，藉此吸引全新客群，並且在辦卡量增加之下刺激更高單比消費金額。此外，藉由人工智慧技術也進一步實現預防洗錢、反詐欺等即時犯罪監控，同時也在製造業預防未知異常運作情況。

陳愷新認為，傳統製造業僅能就產品生產後的良率異常進行分析、調整，但可能已經付出可觀時間、經費成本，在目前精密度講究更高、生產效率更快的製造發展趨勢之下，勢必對於即時學習分析技術依賴程度將會越高，因此如何在生產線導入學習分析，或是藉由人工智慧技術在既有趨勢挖掘全新商機，將是未來更重要課題。

機器學習物聯網人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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