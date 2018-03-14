蘋果年度開發者大會WWDC 2018將於6/4展開 4個OS是重點

蘋果稍早確認第29屆開發者大會WWDC 2018將再次選在加州聖荷西McEnery會議中心舉辦，預計於美國西岸時間6月4日至8日期間展開，而開發者將可從美國西岸時間3月22日上午10點過後於WWDC官方網站申請購票，此次仍將以隨機抽選方式決定購票資格，開發者將可在美國西岸時間3月23日下午5點後確認是否或選購票資格。

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由於去年宣布推出整合Siri數位助理服務的智慧喇叭HomePod，因此蘋果在今年舉辦的WWDC 2018新增討論HomePod應用服務設計的相關課程，同時也增加包含GymKit、CoreML等去年WWDC 2017新增加的開發工具資源應用課程，而先前便已提供的SiriKit、HomeKit、HealthKit、MusicKit與ResearchKit等API應用資源，預期在今年活動中也會有諸多著墨。

至於新版iOS、watchOS、macOS與tvOS則將成為此次WWDC 2018公布重點，但是否比照去年活動同步揭曉新款iPad、MacBook系列，以及傳聞中親民款的HomePod，暫時還無法確認。

不過，此次WWDC 2018舉辦時間將與台灣地區Computex 2018撞期，顯然又要讓長時間關注科技動向的人有得忙了…。