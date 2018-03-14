Spotify插旗以色列等4市場 全球市場數65個

2018-03-14 05:47 中央社 台北13日電



全球最大串流音樂服務商Spotify今天宣布進軍以色列、羅馬尼亞、南非及越南4個市場，截至目前為止已進駐全球共65個市場。

Spotify全球營運市場總監奎斯特（Cecilia Qvist）表示，非常高興可以把Spotify帶進以色列、羅馬尼亞、南非及越南，並將他們豐富的音樂文化帶給全球數百萬的歌手、團體及用戶們。

截至2017年12月31日，Spotify平台上擁有超過1.59億活躍用戶，包含7100萬名付費用戶；歌曲數量超過3500萬首，播放清單數量超過20億組，支付給版權所有者的金額約80億歐元（約新台幣2885億元）。