神明經濟學暴紅 看我ATM安太歲、佛珠自動計數

2018-01-29 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／報導



圖左是宏碁大甲媽祈福限定版筆電過爐。圖上為朝天宮媽祖香灰金融卡。圖下為永豐銀行推客製專屬ATM。圖右下是大甲媽公益一卡通。 圖／聯合報系資料照片、宏碁提供、一卡通提供 分享 facebook

現在不但點燈、安太歲可透過「宮廟ATM」，甚至連走進廟裡都不用；唸佛可以用「智慧佛珠」，可以自動累算誦經次數、迴向功德；媽祖卡是「過火（過爐）」加持過的護身符也是信用卡，可以邊刷邊捐香油錢做功德，悠遊卡、一卡通等電子票證也分別與香火鼎盛的媽祖廟跨界合作，主打支付便利隨身保平安商機。

●提款加點光明燈 九大宮廟任我行

永豐銀行從2015年起推出「宮廟ATM」頗受好評，客製化的宮廟ATM除存提款外，還可點光明燈、安太歲、領籤詩，讓信徒更方便，廟方也可每日回存捐款及其他收入，降低現金保管風險。

永豐銀行與全台知名宮廟合作，推客製專屬ATM，可以點光明燈，領錢的收據還有籤詩。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年永豐的宮廟ATM更厲害，擴大旗下超過570台、約7成的永豐ATM，都同步提供點光明燈、安太歲的服務，讓民眾可透過ATM、一次滿足到松山慈惠堂、松山慈祐宮、木柵指南宮、新港奉天宮、樹林濟安宮、松山奉天宮、台灣首廟天壇、新營太子爺廟、正統鹿耳門聖母廟等9家宮廟祈福的需求。

永豐銀行表示，民眾於ATM放入金融卡後，先點選「其他服務→點燈/安太歲」，再選擇宮廟和項目，例如「松山慈祐宮→點燈→平安燈」且核對數量，並於回函表上填寫點燈或安太歲的人員資料後寄回宮廟即可，免去長途跋涉、舟車勞頓，到街口轉角就能替全家保平安，得到媽祖的庇佑。

●智慧佛珠 自動計算持咒次數

宏碁也展現出創新活力，最近開發出一款「智慧佛珠」，可以自動累算誦經次數、迴向功德，剛好正中宗教界人士需求，還沒推出就引發轟動。

據了解，宏碁有員工虔信佛教，發現一般使用佛珠時，多在累積持誦佛號或經文的次數，以迴向自己所修得的功德。他突然奇想，宏碁曾經推出過智慧手環、具有相關技術能力，可以自動累算次數，「智慧佛珠」的點子於是誕生。

佛珠示意圖。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

宏碁的智慧佛珠由12顆佛珠串成，其中一顆內建晶片與具連網功能的傳輸模組，可以連接智慧型手機或行動裝置，進行相關設定及雙向傳輸，最近剛通過NCC的型式認證。因屬於利基型的小眾產品，宏碁智慧佛珠會透過特殊的宗教通路出貨，由英業達代工。

●大甲媽祈福筆電 保證有「過爐」

「智慧佛珠」並不是宏碁首度跨界宗教市場，去年初台灣宏碁就曾與大甲鎮瀾宮合作，推出限量版的大甲媽祈福筆電，除內建大甲媽祖的桌布及開機畫面，還標榜產品出貨前全都經過過爐儀式祈福，果然一推出就吸引信眾搶購，也讓宏碁見識到宗教商機的威力。

大甲媽祈福限定版筆電開機畫面有Q版大甲媽加持。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●護身符 也是信用卡、電子票證

宗教認同卡是信用卡也是護身符，讓持卡人刷的心安理得、愈刷愈有福氣，卡友不僅本身含金量高、持卡忠誠度夠、還不輕言剪卡。例如合庫鹿港天后宮認同卡不但有高額且無上限的現金回饋，卡友每刷一筆合庫就提撥刷卡金額的0.3%給天后宮做公益。

除台新銀、台中銀、華銀等銀行分別與北港朝天宮、大甲鎮瀾宮合推「媽祖聯名卡」外，台北富邦銀行有「法鼓山自在卡」、中國信託發行慈濟蓮花卡持卡人、台灣銀行攜手與基督教論壇基金會共同發行「祝福認同卡」，都是宗教認同卡。

雲林縣北港朝天宮悠遊卡再創新意，圖為「虎爺悠遊卡」套組。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於一卡通、悠遊卡也看好電子票證與民眾生活息息相關的特性，紛紛與各大宮廟跨界合作，推出護身符式的卡片，或者虎爺等宗教圖騰的造型卡片，一方面讓信徒保平安，一面賺到隨身商機。