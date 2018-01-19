對戰Uber！滴滴上線首推計程車、順風車 共乘省車費

2018-01-19 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



大陸網路叫車服務平台龍頭「滴滴出行」正式進軍台灣，樂迪科技獨家代理滴滴出行App叫車平台，今天宣布上線試營運，推出「滴滴計程車」、「滴滴順風車」兩項服務，將由樂迪科技提供媒合平台，車隊派遣計程車進行運輸服務，初期採現金支付，後續將逐步開放信用卡、行動支付。

樂迪科技表示，滴滴計程車將以北台灣為第一站，從供需密度最高的大台北地區逐步擴展，樂迪科技正與台灣本地計程車隊「全國車隊」洽談合作，將由樂迪科技提供媒合平台，車隊派遣計程車進行運輸服務，除了提高現有車輛營運效率、有效降低空車率，更為司機提升收入及接單量。

樂迪科技表示，初期計程車服務將提供現金支付，未來將與台灣第三方支付空司「智付通」合作，逐步開放信用卡、行動支付等方式，提供多元支付方式。

此外，樂迪科技也同步引進「滴滴順風車」服務來台，以「分享座位」的概念鼓勵民眾加入共乘行列，滴滴順風車提供「非營利性的共乘訊息媒合平台」，車主與乘客依據各自的需求，自行選擇共乘行程，車主於媒體平台分享共乘路線，與相同路線需求的乘客媒合，接順風車補貼行程油費，共享每一輛車以提高交通運輸效率，貫徹「打開車門就是家門」的核心理念。

初期也是將提供現金支付，由乘客直接支付車主分攤的油費、過路費等，後續也將推出線上支付功能。