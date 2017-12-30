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行動上網創新高 年輕人買電子書最多

2017-12-30 13:39中央社 記者陳政偉台北30日電

博客來推出電子書服務、提供上萬本電子書籍與電子雜誌提供會員選購，讓讀者無論是PC...
博客來推出電子書服務、提供上萬本電子書籍與電子雜誌提供會員選購，讓讀者無論是PC、手機、平板各種數位裝置上皆可無縫閱讀。圖/博客來提供
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台灣民眾行動上網達87.4%，再創新高，行動閱讀風氣也逐漸養成。據網路書店業者統計，購買國內電子書比率為30歲以下民眾最多，且海外銷售帶動華文出版品向外推展。

國家發展委員會「106年數位機會調查」顯示，一般民眾上網率82.3%及手機族行動上網87.4%，雙雙創新高。

今年推出電子書服務剛滿3個月的網路書店博客來，從這一季的銷售資料中，觀察出電子書閱讀趨勢。

博客來提出數據指出，買過電子書的讀者中，依人次統計為30歲以下讀者占37%為最多，以年度購買金額來看則是40歲以上的讀者貢獻額最高。

誠品本月公布2017年度閱讀報告顯示，雖然閱讀的形式多元，有64%的人過去一年看過電子書，但僅有28%買過。

博客來閱讀推廣TEAM經理吳梅瑜分析，「紙電同步」的整合行銷拉抬效應明顯，且一些案例顯示，在電子書開賣後，帶動紙本書銷售兩倍以上成長。

吳梅瑜說，當紙書做促銷時，同步會為電子書的銷售帶來從4倍到23倍的大幅成長，在未來有更多可以相互搭配的行銷方式帶動閱讀。

值得注意的是，吳梅瑜強調，電子書海外銷售業績占比15%，顯示電子書突破空間界線，將華文出版品向外推銷。

當行動閱讀風氣逐漸養成，吳梅瑜說，根據統計，電子書銷售占比最高可達單書總體銷售的40%，甚至若將紙電的銷量合計，單書排行有可能往前推進三名。

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