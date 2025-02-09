賴俊諺：為自己、也為後輩尋找舞台

【撰文／本刊編輯部】

現任國家交響樂團（NSO）單簧管副首席的賴俊諺，高中畢業即負笈法國、瑞士，2019年畢業於法國國立里昂高等音樂院。在學期間積極參與樂團考試以及國際賽事，累積曲目與經驗，並且在期間熟識同儕、指揮及作為評審的演奏家，於密集自我訓練之下提升能力。2021及2024年奪得國際大賽之後並無單飛，反而持續留在樂團工作。由於感佩前輩的提攜，於是嘗試承接傳統，為延續良性的循環而舉辦單簧管藝術節。在台灣資訊匱缺之下，藝術節的規劃不僅提供演出、大師班，更舉辦座談提供參與國際比賽、出國留學、職能跳板等建議，團結及活絡單簧管同好。賴俊諺曾說他喜歡不同形式的演出，不管是獨奏、室內樂、交響樂團，甚至連比賽也是如此看待。在替自己尋找舞台之時，也替後輩尋找舞台，堪為2024年出色的年度人物。

注目焦點一

多次以獨奏家和室內樂演奏家身分，與比利時弗蘭德倫交響樂團、德國漢諾威室內樂團、法國盧昂諾曼第歌劇院樂團、法國康城交響樂團、美國林肯中心室內樂協會合作，目前亦為法國樂器商Buffet、樂器配件商Vandoren Artist的代言音樂家，享有極高的國際聲譽。

25歲進入NSO擔任單簧管副首席，開始大量吸收與各聲部飽滿和聲音響一起工作的經驗。此外，為樂團規劃室內樂，邀請團員演出外，並身兼主持人、行政、曲目安排等工作。從事單簧管教育3年多，已協助學生申請到NSYO及獎學金、全國比賽大專組特優第一名，以及博凱單簧管大賽的菁英組第一名等好成績。

賴俊諺 （劉璧慈／攝）

注目焦點二

多次在國際舞台上受到肯定，17歲即獲中國北京國際莫札特單簧管大賽首獎、連續兩屆Buffet單簧管大賽第一名。2021年獲得法國藍斯洛國際單簧管大賽（Jacques Lancelot International Clarinet Competition）首獎及最佳觀眾獎，並簽約赴歐洲、亞洲舉辦個人巡迴音樂會、大師班和受邀法國最大的古典音樂廣播節目Radio France轉播演出。2024年更從全球250多位選手中脫穎而出，以卓越的技藝和精湛的表現，榮獲第6屆比利時根特國際單簧管大賽（6th International Clarinet Competition Ghent）首獎，亦獲得國際單簧管大師莎賓・梅耶（Sabine Meyer）讚賞其決賽表現，為華人首位獲得此兩大獎殊榮之單簧管演奏家。

賴俊諺 （劉璧慈／攝）

注目焦點三

在贏得多次獎項的同時，他也注意到並非每位選手都適合比賽，況且自己也是歷經磨練才擁有好成績。因此籌備首屆台灣國際單簧管藝術節，特邀恩師——當今最傑出的單簧管演奏家，也是現任法國廣播愛樂樂團的單簧管首席尼可拉斯．包代胡（Nicolas Baldeyrou）前來助陣，更結合國內一流單簧管演奏家與單簧管團隊共襄盛舉，為後輩演奏、教學、解惑等，希望用自身的經驗與行動鼓勵年輕學子。

賴俊諺 （劉璧慈／攝）