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王肇陽：用表演碰撞自由的真實與想像

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
王肇陽 （劉璧慈／攝）
王肇陽 （劉璧慈／攝）

【撰文／本刊編輯部】

將自己定位為「自由演員」的王肇陽，以表演為業，活躍於劇場、影像等不同類型。自中國文化大學戲劇學系畢業後，於第一檔正式售票演出《迷彩馬戲團》（2011）開始，14年來演出未曾間斷。他穿梭於不同演出規模、詮釋角色、演藝團隊之間，持續用「自由」的身分，找尋他在表演裡的自由，以及與自己所處的這塊土地對話，穿透劇場的魔幻，碰觸真實的界線，逐漸走向自身的不同階段。2024年，驗證了王肇陽在表演方面的成績，參與演出的《感謝公主》榮獲第22屆台新藝術獎年度大獎、短片《女神》斬獲桃園電影節最佳男演員獎，期待他持續深掘人物、也開發表演廣度，走在一條屬於自己的演員之道。

注目焦點一

2024年榮獲台新藝術獎年度大獎的《感謝公主》，導演高俊耀在頒獎典禮致詞時，提及王肇陽自2012年參與《懶惰》以來，「依然有你的出現。」這不只體現了王肇陽與窮劇場緊密且延續的合作關係，更觀察到始終不隸屬於任何劇團的他，能夠持續維持演出能量，並且被不同劇團、演出內容與形式所雕琢，堅持且堅定作為一位表演者，逐漸打磨出當代演員的形貌，以及屬於王肇陽的演員特質。特別是2021年開始，王肇陽的演出總量達到目前的生涯高峰，每年約莫參與3至7部作品，其中不包含巡演、重製，可見他的備受肯定。

王肇陽 （劉璧慈／攝）
王肇陽 （劉璧慈／攝）

注目焦點二

王肇陽不囿限於演出類型，除劇場外，陸續參與影視演出。特別是2023年首映的短片《女神》，將印尼移工的口音及狀態，表現出屬於他的自然韻味，溫柔內斂的演技替《女神》簡單的情節提煉出共感。而王肇陽也以此作，與《春行》女主角楊貴媚，分別拿下2024年桃園電影節最佳男、女演員獎。另外則是2024年首映、並榮獲第61屆金馬獎最佳紀錄片的《由島至島》，王肇陽也參與其中，並持續開啟後續的影像演出，令人期待他未來持續出現在不同場合。

王肇陽 （劉璧慈／攝）
王肇陽 （劉璧慈／攝）

注目焦點三

王肇陽的2024年，從2月的界址創作《內在的聲音》開始，經歷烏犬劇場《神去不了的世界》、人力飛行劇團《闖入者》、再拒劇團《沙拉殺人事件》到12月的創劇團《世紀末不可能發生的事》，除維持高度穩定的演出數量，也挑戰不同的語言與題材，包含《內在的聲音》的翻譯語感、《闖入者》的經典重詮、《沙拉殺人事件》的台語音韻等，亦在異中求同，更加體現王肇陽對於演出作品的選擇，直面劇場以外的現實，從自我關懷、內在探索到政治與歷史議題，對應王肇陽在演員之外的社會參與，穿透不同身分，體現「自由」帶給他的真實意義。

王肇陽 （劉璧慈／攝）
王肇陽 （劉璧慈／攝）

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2024年12月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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王肇陽：用表演碰撞自由的真實與想像

將自己定位為「自由演員」的王肇陽，以表演為業，活躍於劇場、影像等不同類型。自中國文化大學戲劇學系畢業後，於第一檔正式售票演出《迷彩馬戲團》（2011）開始，14年來演出未曾間斷。他穿梭於不同演出規模、詮釋角色、演藝團隊之間，持續用「自由」的身分，找尋他在表演裡的自由，以及與自己所處的這塊土地對話，穿透劇場的魔幻，碰觸真實的界線，逐漸走向自身的不同階段。2024年，驗證了王肇陽在表演方面的成績，參與演出的《感謝公主》榮獲第22屆台新藝術獎年度大獎、短片《女神》斬獲桃園電影節最佳男演員獎，期待他持續深掘人物、也開發表演廣度，走在一條屬於自己的演員之道。

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