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王宇光：盛開的舞蹈新星 點亮國際、在地創作動能

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
王宇光 （劉璧慈／攝）
王宇光 （劉璧慈／攝）

【撰文／本刊編輯部】

曾為雲門２舞者的王宇光轉型編舞家後，自2019年與生活、創作伴侶李尹櫻創辦「微光製造」已邁入5年，並首度入選國藝會TAIWAN TOP演藝團隊。王宇光長期發展「關係三部曲」在2024年也走到了第二部曲，自編自跳的系列作《捺撇》、《人之島》在國內外累積了許多好評與獎項，更在英國倫敦沙德勒之井（Sadler's Wells）的新設獎項中獲選為3個全球舞蹈新星之一。不只在創作、演出，甚至在舞蹈推廣能量上，2024年度的王宇光可說是名符其實、身體力行地在國內外「到處跳舞」，微光所照之處皆炙熱強烈，讓人期待「關係三部曲」的最終章與「微光製造」未來在舞蹈圈內圈外各處點燃的火焰。

注目焦點一

王宇光在2024年的編創動能強大，不只於5月的雲門「春鬥」轉換身分與老東家的5位舞者合作編創《BE THERE》，極富動能地探索、搖晃了觀╱演與各種身體與身體、人與人之間的關係；不到半年的時間，又在國家兩廳院的2024秋天藝術節推出風格截然不同的舞作《人之島》。

《人之島》為王宇光與印尼舞者Danang PAMUNGKAS共舞，探索自我與他者。從《去你的島》（2022）發展而來，為創團作《捺撇》（2020）開啟的「關係」系列二部曲，不僅在創作題材與夥伴關係上累積跨國動能，在2023年至英國倫敦The Place劇院與日本城崎國際藝術中心進行駐村創發展，透過田野調查，將人與身體的關係擴展為跨文化關懷；本作也在Piching發展階段，便獲亞洲文化推展聯盟（Federation for Asian Cultural Promotion，簡稱 FACP）的《創發新象》國際徵件計畫精選獎及最佳人氣獎雙獎項。2024年10月初於台北首演後，11月亦赴倫敦The Place劇院演出，國內外好評不斷，預計在2025年至高雄衛武營國家藝術文化中心重演。

王宇光 （劉璧慈／攝）
王宇光 （劉璧慈／攝）

注目焦點二

延續創團以來的國際巡演能量，王宇光在2024年帶著作品走跳了世界許多國家。除了新作《人之島》到了英國，《捺撇》也在2月抵達葡萄牙與西班牙、10月到了法國，分別在葡萄牙GUIDANCE吉馬列斯國際當代舞蹈節（GUIDANCE International Dance Festival）、西班牙巴塞隆納花市劇院（Mercat de les Flors）、法國巴黎夏佑國家劇院（Théâtre national de la danse Chaillot）演出，國際舞評給予「極致的簡約與細緻」「濃縮複雜之美」等好評，並被葡萄牙國家報紙《Expresso》評選為2024年度十大最佳舞蹈作品。

《捺撇》更在英國倫敦沙德勒之井2024年首屆國際舞蹈大獎「國際玫瑰舞蹈獎」（The Rose International Dance Prize）中獲選為「Bloom Prize」新興編舞家的3個決選作品之一，將跳上這堪稱全球編舞家的最高擂台，於2025年2月在沙德勒之井的莉莉安・貝里斯小劇場（Lilian Baylis Studio）演出。

王宇光 （劉璧慈／攝）
王宇光 （劉璧慈／攝）

注目焦點三

不只國際巡演能量，微光製造近年持續推動「到處舞蹈」長期共融計畫，開設素人與樂齡族群的舞蹈工作坊，2024年走跳台灣許多地方，包含4月在台東鹿野神社與崑慈堂、5月在台北雲門劇場、7月在墾丁南灣沙灘、8月在台南的臺灣文博會321巷藝術聚落等，更在2024年的臺灣舞蹈平台延續3年前與恆春半島與素人阿嬤們的合作，推出《半島來跳舞》深化結合在地的傳統歌謠、月琴古調與當代電音舞曲，將身體能量融入日常。

王宇光 （劉璧慈／攝）
王宇光 （劉璧慈／攝）

依循「到處跳舞」不受場地限制，抵達廟宇、里民中心、戶外草地、體育館、排練場等台灣各地，與當地民眾產生關係的在地實踐、推廣路徑，2024年度王宇光與李尹櫻亦首度作為策展人策畫新營藝術季「水水的起點」，將舞蹈、表演藝術、親子樂齡工作坊設為策展主軸，打造全齡向的藝術參與行動。2025年，兩人也預計持續參與該藝術節策展，讓舞蹈更緊密交織在參與者的生活與身體之中。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2024年12月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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