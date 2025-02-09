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年度人物 PAR PEOPLE OF THE YEAR 2024

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
（劉璧慈／攝）
（劉璧慈／攝）

【撰文／本刊編輯部】

年度人物，是編輯部透過整年度的觀察，以及諮詢從業人員的建議，經激烈討論後所產生的人選——既肯定他們在2024年的表現，同時也展望他們的未來性。

舞者出身的編舞家王宇光帶著自編自跳的系列作《捺撇》、《人之島》走向國際，並持續推動「到處舞蹈」長期共融計畫，將身體能量融入日常。演員王肇陽穩定且不間斷的表演動能，讓他在2024年獲得劇場、影視等方面的獎項肯定，並於作品裡體現他對社會的關懷。現任國家交響樂團單簧管副首席的賴俊諺，多次在國際舞台上受到肯定，2024年更籌備首屆台灣國際單簧管藝術節，用自身的經驗與行動鼓勵年輕學子。

他們都在開創自身能量與積累藝術創作的過程中，積極面向「自身以外」的更多可能，因此編輯部共同推薦他們為2024年的年度人物。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2024年12月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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賴俊諺：為自己、也為後輩尋找舞台

現任國家交響樂團（NSO）單簧管副首席的賴俊諺，高中畢業即負笈法國、瑞士，2019年畢業於法國國立里昂高等音樂院。在學期間積極參與樂團考試以及國際賽事，累積曲目與經驗，並且在期間熟識同儕、指揮及作為評審的演奏家，於密集自我訓練之下提升能力。2021及2024年奪得國際大賽之後並無單飛，反而持續留在樂團工作。由於感佩前輩的提攜，於是嘗試承接傳統，為延續良性的循環而舉辦單簧管藝術節。在台灣資訊匱缺之下，藝術節的規劃不僅提供演出、大師班，更舉辦座談提供參與國際比賽、出國留學、職能跳板等建議，團結及活絡單簧管同好。賴俊諺曾說他喜歡不同形式的演出，不管是獨奏、室內樂、交響樂團，甚至連比賽也是如此看待。在替自己尋找舞台之時，也替後輩尋找舞台，堪為2024年出色的年度人物。

王肇陽：用表演碰撞自由的真實與想像

將自己定位為「自由演員」的王肇陽，以表演為業，活躍於劇場、影像等不同類型。自中國文化大學戲劇學系畢業後，於第一檔正式售票演出《迷彩馬戲團》（2011）開始，14年來演出未曾間斷。他穿梭於不同演出規模、詮釋角色、演藝團隊之間，持續用「自由」的身分，找尋他在表演裡的自由，以及與自己所處的這塊土地對話，穿透劇場的魔幻，碰觸真實的界線，逐漸走向自身的不同階段。2024年，驗證了王肇陽在表演方面的成績，參與演出的《感謝公主》榮獲第22屆台新藝術獎年度大獎、短片《女神》斬獲桃園電影節最佳男演員獎，期待他持續深掘人物、也開發表演廣度，走在一條屬於自己的演員之道。

王宇光：盛開的舞蹈新星 點亮國際、在地創作動能

曾為雲門２舞者的王宇光轉型編舞家後，自2019年與生活、創作伴侶李尹櫻創辦「微光製造」已邁入5年，並首度入選國藝會TAIWAN TOP演藝團隊。王宇光長期發展「關係三部曲」在2024年也走到了第二部曲，自編自跳的系列作《捺撇》、《人之島》在國內外累積了許多好評與獎項，更在英國倫敦沙德勒之井（Sadler's Wells）的新設獎項中獲選為3個全球舞蹈新星之一。不只在創作、演出，甚至在舞蹈推廣能量上，2024年度的王宇光可說是名符其實、身體力行地在國內外「到處跳舞」，微光所照之處皆炙熱強烈，讓人期待「關係三部曲」的最終章與「微光製造」未來在舞蹈圈內圈外各處點燃的火焰。

年度人物 PAR PEOPLE OF THE YEAR 2024

年度人物，是編輯部透過整年度的觀察，以及諮詢從業人員的建議，經激烈討論後所產生的人選——既肯定他們在2024年的表現，同時也展望他們的未來性。

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