年度人物 PAR PEOPLE OF THE YEAR 2024

【撰文／本刊編輯部】

年度人物，是編輯部透過整年度的觀察，以及諮詢從業人員的建議，經激烈討論後所產生的人選——既肯定他們在2024年的表現，同時也展望他們的未來性。

舞者出身的編舞家王宇光帶著自編自跳的系列作《捺撇》、《人之島》走向國際，並持續推動「到處舞蹈」長期共融計畫，將身體能量融入日常。演員王肇陽穩定且不間斷的表演動能，讓他在2024年獲得劇場、影視等方面的獎項肯定，並於作品裡體現他對社會的關懷。現任國家交響樂團單簧管副首席的賴俊諺，多次在國際舞台上受到肯定，2024年更籌備首屆台灣國際單簧管藝術節，用自身的經驗與行動鼓勵年輕學子。

他們都在開創自身能量與積累藝術創作的過程中，積極面向「自身以外」的更多可能，因此編輯部共同推薦他們為2024年的年度人物。