年度人物PAR PEOPLE OF THE YEAR 2023：曾慧誠 深刻連結戲劇與音樂 立下本土音樂劇里程碑

【撰文／本刊編輯部】

長年厚積台灣本土語言、歌謠與身體，曾慧誠在執導《勸世三姊妹》一劇中爆發了渾厚的力道，精準地在俚俗中展現作品深層的內涵與結構，同時也為載歌載舞的音樂劇注入趣味的元素。但在剝開作品層層外裝，深入核心即可發現，紅了一整年的《勸世三姊妹》，實質原因在於導演統整各部門意見時，能抓住中心思想並以深厚的音樂造詣溝通。也就是說，除了文本為依歸之外，他也能夠閱讀樂譜、依據經驗與團隊各層討論與整合。集創意才華、劇本音樂的理解以及對演員團隊的有效領導，是曾慧誠在今年度脫穎而出的最佳依據。

注目焦點一：

就讀輔仁大學音樂系主修聲樂，大學時期開始愛上音樂劇，畢業後赴紐約攻讀音樂劇表演並取得紐約大學（NYU）表演藝術研究所碩士學位。不僅接受完整的音樂劇訓練，在美7年期間亦從事音樂劇演員工作。回台後，於2007年與朋友組成「躍演劇團」，誤打誤撞接下導演工作。然而，他也曾回頭擔任演員，獲選中國大陸中文音樂劇《媽媽咪呀》主要角色之一，在當地巡演190場，為期一年。由於該劇製作為英國團隊，因而深入了解百老匯音樂劇的整體製作流程與概念。

注目焦點二：

曾慧誠作為一位音樂劇演員，深刻了解音樂劇中戲劇、舞蹈、歌唱等訓練；而作為導演，除了「躍演劇團」的作品外，他也執導了數十部大小音樂劇如：《隔壁親家》、《釧兒》、《DAYLIGHT》、《李天祿的四個女人》、《搭錯車》等。累積豐富的導演工作經驗，從而使這些重量級的製作有適當的發揮。

注目焦點三：

在多年的積存後，將台灣土地上的文化底韻，揉合進作品中。音樂劇《勸世三姊妹》從2021年第一次讀劇即因開頭歌曲〈我幹你祖嬤老雞掰〉引起轟動，後又因劇中人物地址湊巧對應到真實住戶掀起另一波話題。2023年正式在高雄衛武營首演因牽亡歌的口白旋律與意義、家人親情深度詮釋以及結合時事哏等內容震撼觀眾，整體好評口碑逐漸發酵。之後在其他場館演出，造成北藝中心一票難求、臺中國家歌劇院加開場次的現象，年底更應文化部特別邀請，在彰化縣社頭運動公園首度展開戶外公演。