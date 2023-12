國家兩廳院：成為連結歐亞的藝術樞紐

【撰文/黃馨儀】

2017年,國家兩廳院在30周年之際進行組織調整,在節目企劃部下單獨設立了國際發展組,此舉對應著兩廳院對自身成為「亞洲場館」的定位期待與發展策略:作為台灣最老牌藝文場館,兩廳院長久以來與歐美表演藝術界的關係深厚,並引進了不同的演出與創新概念,卻對亞洲的創作發展與交流十分陌生,也因此開始思考其中發展失衡的成因。

重訂國際發展策略 直面失衡的亞際交流

在此思考之下,兩廳院先於2019年舉辦了兩日的Asia connection論壇,邀請來自日本、韓國、柬埔寨的藝術機構策展人,從他們自身與亞洲藝術家的策展合作經驗,分享對於「亞洲連結」的經驗與看法,相互激盪產生連結的可能形式。論壇中,與會者從製作面與各國文化政治生態開啟認識,卻也發現其實亞洲場館間的相互連結與作品邀請不多, 整體的創作品味更是偏向西方。

國家兩廳院副藝術總監施馨媛表示,19世紀開始的西方現代主義為「當代藝術」創造了一個分水嶺,不在現代主義的角度下發展的當地藝術,都被稱為傳統藝術,而成為所謂的「傳統戲曲」:「所有的當代,不論是舞蹈、戲劇、文本都是以西方的脈絡發展為基礎並作為學習對象,反而因此忽略了亞洲的脈絡。」除了彼此對亞洲藝術家與創作狀態缺乏認知之外,在論壇討論中,兩廳院也發現亞洲缺乏共製的生態系統,無法像歐洲一樣經由共製進行資源串連和發展巡演。為求平衡表演藝術美學的東西方失衡,也希望透過有策略的計畫發展亞洲的共製生態系統,並形成一個交流平台,協助形塑亞洲觀點的作品,因而產生了「亞洲連結:製作人工作坊」(Asia Connection: Producers Camp,ACPC)3年計畫。

ACPC:製作導向的亞洲連結工作坊

本著建構平台的初衷,兩廳院結盟新加坡濱海藝術中心(Esplanade – Theatres on the Bay)、韓國國立劇場(National Theater of Korea)及日本東京藝術劇場(Tokyo Metropolitan Theatre),設計導師制的一對一課程與大班課,針對獨立製作人邀請徵件。參與的製作人需有一個計畫提案,在工作坊中呈現與發展討論,期讓合作場館夥伴以及國際製作人認識這些計畫,並獲得後續的發展機會,是以支持亞洲製作為導向的製作人工作坊。

每年工作坊結束後,4個結盟場館會挑選並支持至少一個製作構想,或給予發展、研調費用,也可能直接贊助邀演。第二屆泰國孔坎.朗莎旺(Kornkarn Rungsawang)《舞祭》(Mali Bucha: Dance Offering),將泰國傳統的酬神舞作數位化轉譯,2023年秋天獲得新加坡濱海藝術中心「舞蹈焦點」(da:ns focus)邀請演出;而2024年TIFA皮歇・克朗淳的新作《泰.未來》,也是兩廳院在第一屆ACPC的支持作品。

經過3年觀察,施馨媛也發現身分認同與遷徙問題、後殖民的歷史思考、在地神話與傳說、全球化對當地文化之衝擊,以及科技對傳統的影響等5個面向是工作坊中常出現的亞洲當代議題,也以此形成了亞洲觀點:「這些議題其實也是很全球性的,但卻也反映區域特色,並形成不同於歐洲的觀點質地。」

挹注亞洲觀點作品 讓場館串接歐亞

ACPC本即是3年的階段計畫,經費全由兩廳院投注。雖撐過疫情在今年第一次實體進行,並也獲得參與者與各場館的好評,但工作坊以製作為導向,即使議題有趣,然而參與計畫多半仍處在前期研調,得再與藝術家語彙對接與整合,此為需要至少3年培育的計畫類型 。

考量場館的節目導向需求,製作人工作坊的下一階段將轉型為Asia Performing Arts Festival Network(暫名),更聚焦於作品發展,由兩廳院、首爾藝術節 (Soul Performing Arts Festival)、京都國際舞台藝術節(Kyoto Experiment Festival) 、曼谷表演藝術集會(Bangkok International Performing Arts Meeting,BIPAM),及澳洲亞太表演藝術三年展(Asia TOPA)作為核心機構。核心成員預計每年春、秋季兩次聚會,並成立共編的推薦平台,集結不同亞際經驗與觀點,針對未來3年想要支持或協作的計畫進行討論及支持。

新的形式奠基在亞洲策展人彼此間的專業信任,也透過在地眼光呈現亞洲的多元面向。「他們最清楚知道自己與週邊國家的創作生態、藝術家的成熟度,藉由此平台能更精準地去支持亞洲的創作。」而當亞際交流的脈絡完整建構之後,兩廳院能再對接已有的歐美連結,施馨媛表示兩廳院進一步的企圖:「從ACPA到Taiwan Week,我們很希望透過台灣在亞洲的特殊角色,藉由自由民主的創作環境,讓台灣成為多元價值與聲音的發展場域,並成為歐亞交流的一個交匯點跟橋梁。」

如同兩廳院近年參與STAGES永續劇場聯盟,即是將自身定位為「世界劇場」的一分子,並藉此形塑新的歐亞脈絡:「歐美製作人也能看見亞洲的觀點正在形成,而在亞洲觀點之外,我覺得有一些世界共同的價值,兩廳院會以世界劇場一分子的角色來捍衛這些價值。」