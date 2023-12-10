國家兩廳院：成為連結歐亞的藝術樞紐

【撰文／黃馨儀】

2017年，國家兩廳院在30周年之際進行組織調整，在節目企劃部下單獨設立了國際發展組，此舉對應著兩廳院對自身成為「亞洲場館」的定位期待與發展策略：作為台灣最老牌藝文場館，兩廳院長久以來與歐美表演藝術界的關係深厚，並引進了不同的演出與創新概念，卻對亞洲的創作發展與交流十分陌生，也因此開始思考其中發展失衡的成因。

重訂國際發展策略 直面失衡的亞際交流

在此思考之下，兩廳院先於2019年舉辦了兩日的Asia connection論壇，邀請來自日本、韓國、柬埔寨的藝術機構策展人，從他們自身與亞洲藝術家的策展合作經驗，分享對於「亞洲連結」的經驗與看法，相互激盪產生連結的可能形式。論壇中，與會者從製作面與各國文化政治生態開啟認識，卻也發現其實亞洲場館間的相互連結與作品邀請不多， 整體的創作品味更是偏向西方。

國家兩廳院副藝術總監施馨媛表示，19世紀開始的西方現代主義為「當代藝術」創造了一個分水嶺，不在現代主義的角度下發展的當地藝術，都被稱為傳統藝術，而成為所謂的「傳統戲曲」：「所有的當代，不論是舞蹈、戲劇、文本都是以西方的脈絡發展為基礎並作為學習對象，反而因此忽略了亞洲的脈絡。」除了彼此對亞洲藝術家與創作狀態缺乏認知之外，在論壇討論中，兩廳院也發現亞洲缺乏共製的生態系統，無法像歐洲一樣經由共製進行資源串連和發展巡演。為求平衡表演藝術美學的東西方失衡，也希望透過有策略的計畫發展亞洲的共製生態系統，並形成一個交流平台，協助形塑亞洲觀點的作品，因而產生了「亞洲連結：製作人工作坊」（Asia Connection: Producers Camp，ACPC）3年計畫。

ACPC：製作導向的亞洲連結工作坊

本著建構平台的初衷，兩廳院結盟新加坡濱海藝術中心（Esplanade – Theatres on the Bay）、韓國國立劇場（National Theater of Korea）及日本東京藝術劇場（Tokyo Metropolitan Theatre），設計導師制的一對一課程與大班課，針對獨立製作人邀請徵件。參與的製作人需有一個計畫提案，在工作坊中呈現與發展討論，期讓合作場館夥伴以及國際製作人認識這些計畫，並獲得後續的發展機會，是以支持亞洲製作為導向的製作人工作坊。

每年工作坊結束後，4個結盟場館會挑選並支持至少一個製作構想，或給予發展、研調費用，也可能直接贊助邀演。第二屆泰國孔坎．朗莎旺（Kornkarn Rungsawang）《舞祭》（Mali Bucha: Dance Offering），將泰國傳統的酬神舞作數位化轉譯，2023年秋天獲得新加坡濱海藝術中心「舞蹈焦點」（da:ns focus）邀請演出；而2024年TIFA皮歇・克朗淳的新作《泰．未來》，也是兩廳院在第一屆ACPC的支持作品。

經過3年觀察，施馨媛也發現身分認同與遷徙問題、後殖民的歷史思考、在地神話與傳說、全球化對當地文化之衝擊，以及科技對傳統的影響等5個面向是工作坊中常出現的亞洲當代議題，也以此形成了亞洲觀點：「這些議題其實也是很全球性的，但卻也反映區域特色，並形成不同於歐洲的觀點質地。」

挹注亞洲觀點作品 讓場館串接歐亞

ACPC本即是3年的階段計畫，經費全由兩廳院投注。雖撐過疫情在今年第一次實體進行，並也獲得參與者與各場館的好評，但工作坊以製作為導向，即使議題有趣，然而參與計畫多半仍處在前期研調，得再與藝術家語彙對接與整合，此為需要至少3年培育的計畫類型 。

考量場館的節目導向需求，製作人工作坊的下一階段將轉型為Asia Performing Arts Festival Network（暫名），更聚焦於作品發展，由兩廳院、首爾藝術節 （Soul Performing Arts Festival）、京都國際舞台藝術節（Kyoto Experiment Festival） 、曼谷表演藝術集會（Bangkok International Performing Arts Meeting，BIPAM），及澳洲亞太表演藝術三年展（Asia TOPA）作為核心機構。核心成員預計每年春、秋季兩次聚會，並成立共編的推薦平台，集結不同亞際經驗與觀點，針對未來3年想要支持或協作的計畫進行討論及支持。

新的形式奠基在亞洲策展人彼此間的專業信任，也透過在地眼光呈現亞洲的多元面向。「他們最清楚知道自己與週邊國家的創作生態、藝術家的成熟度，藉由此平台能更精準地去支持亞洲的創作。」而當亞際交流的脈絡完整建構之後，兩廳院能再對接已有的歐美連結，施馨媛表示兩廳院進一步的企圖：「從ACPA到Taiwan Week，我們很希望透過台灣在亞洲的特殊角色，藉由自由民主的創作環境，讓台灣成為多元價值與聲音的發展場域，並成為歐亞交流的一個交匯點跟橋梁。」

如同兩廳院近年參與STAGES永續劇場聯盟，即是將自身定位為「世界劇場」的一分子，並藉此形塑新的歐亞脈絡：「歐美製作人也能看見亞洲的觀點正在形成，而在亞洲觀點之外，我覺得有一些世界共同的價值，兩廳院會以世界劇場一分子的角色來捍衛這些價值。」