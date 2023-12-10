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莎莎賓．希芮旺吉：太遠又太近的亞洲

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
泰國製作人莎莎賓．希芮旺吉 （國家兩廳院／提供）
泰國製作人莎莎賓．希芮旺吉 （國家兩廳院／提供）

【撰文／白斐嵐】

泰國製作人莎莎賓．希芮旺吉回憶自己小時候接受的學校教育，充滿著對鄰近國家的敵意：「緬甸是我們最大敵國，寮國、柬埔寨落後又窮，馬來西亞我們不熟，新加坡太死板嚴肅。」即便在日常生活，她也常被長輩發表的族群偏見言論給嚇著。如何放下歧異，建立關係？於是，我們有了「亞洲」。

在被「亞洲」定義局限或混淆之前，「亞洲」可以意味著一種共同經驗的串聯方式。莎莎賓提到曼谷通羅藝術空間（Thonglor Art Space）舉辦的低脂藝術節（Low Fat Art Fes.），自首屆（2015年）便有意識地尋求東亞、南亞藝術創作團隊合作。至於莎莎賓自身擔任藝術總監的曼谷國際表演藝術會議（BIPAM），則自地緣政治角度，特別聚焦南亞作為策展框架，透過認識鄰國藝術家與其創作，以及他們在今日世界所欲述說的故事，來促進彼此理解。「我們明明和周遭文化有著共同的歷史與相似的故事，也有人與人交流的關係，然而我們卻對彼此感到如此陌生，只看到差異，看不見這些共通點。」莎莎賓這麼說。

BIPAM以「下泰國」（Lower Thailand）和「上泰國」（Upper Thailand）為自身的國際串連分類。前者代表的是「海系東南亞」，包含印尼、馬來西亞、新加坡等國，藝術生態較為健全，體制也有延續性。比如這次來台之前，莎莎賓才剛結束印尼訪問行程，對印尼創作生態有更深入的體驗，因而強烈羨慕起印尼。她說：「他們的創作支援體系是我們泰國期待好久的，像是表演藝術中心、獨立於政府機關的藝術基金會等，大概僅次於新加坡，只是因為印尼並非英語系國家，而被大家忽略。」至於後者則是包含寮國、緬甸、柬埔寨等國的「陸系東南亞」，隨著政治局勢動盪不安，也嚴重影響藝術創作的環境：「這幾個國家要生存都不容易，遑論要成為藝術家，因此BIPAM也花更多心力尋找途徑與他們建立關係。」

2020年疫情期間，BIPAM史無前例地在線上聚集來自東南亞全部共11個國家的創作者，各以3至4人為代表，以「Under the SEA」為題分享進行中的計畫，隔年又把大家找回來更新近況，「但現在許多人已失聯。」莎莎賓表示：「不過，2021年緬甸發生政變，我們也剛好透過當地藝術家見證了歷史時刻。」面對漸趨保守的社會氛圍與政治審查，莎莎賓倒是認為「這始終是東南亞創作者的特色」，比如以非語言的身體語彙或行為藝術傳遞曖昧訊息，避免留下文字記錄，「這在近年緬甸更是常見，雖然我並不能為他們代言。」

莎莎賓坦承，當西方社會厭倦自己的聲音時，與之相對的「亞洲」反而帶來另一種優勢。反過來說，亞洲各國統治階級也想藉此獲得西方世界的認可，與之平起平坐。莎莎賓以其所處的泰國為例，政府之所以意識到藝術的價值，便在於藝術能夠獲得外面世界╱國際社會（我們通常將「西方」等同於國際）的肯定。「很期待未來可以有人提出新的定義與新的論述，取代太廣泛的亞洲。」她笑著說。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年12月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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