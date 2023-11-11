臺中國家歌劇院：永續 在生活裡發生

【撰文／吳岳霖】

臺中國家歌劇院（下簡稱歌劇院），於2016年全區啟用營運，由日本建築師伊東豊雄設計，矗立於台中市西屯區7期重劃區。歌劇院在建築理念、劇場相關設施、交通運輸、生活機能等方面，擁有與國家表演藝術中心其他兩館截然不同的場館生態與營運思維，也促使其面對「永續議題」時擁有不一樣的進程與方法，主要可從建築與硬體設計、節目規劃與營運核心思維切入，反映出歌劇院的特殊性。

建築設計的先天優勢與逐步更新

面對永續，歌劇院擁有一個絕佳的起跑點——建築設計期間，整體設計概念就往「綠建築」邁進，所以2016年開幕之時，就已獲得綠建築認證。由於綠建築認證每4年都需要被重新審核一次，順著這個起始點，歌劇院後續的館內裝修皆優先採用綠建材。

歌劇院早在2001年獲得政府部分建造補助，一路到2016年才啟用。建造初始，相當高比例的經費投注於建築本體，而非劇場相關專業設備。全區開放後，廳院內陸續啟用的設備多為十多年前標案購置，當這些設備達到汰換年限標準，後續都能精準更新設備，選用皆跟上節能減碳標準。

歌劇院藝術總監邱瑗表示：「從2016年開始，一路上劇場各方面的改善計畫，讓歌劇院在永續場館的建置上面，雖然沒有大聲喊出口號，但一開始就已經在路上了。」歌劇院所做的是，在綠建築的基礎上，重新盤整過去所有的前因，正面轉化為永續成果。

進一步地，歌劇院在文化部「造夢計畫」的支持下，得以於2019年開始從空調系統、照明等設備進行節能優化。同時，在節能的基礎上，延伸到積極的能源管理與有效運用，並於2022年導入「ISO 50001國際能源管理標準」、培訓場館同仁取得永續管理及碳管理相關證照，永續概念的意識從硬體修繕涵蓋到軟體建置。

與創作團隊一同思考永續製作

在節目規劃方面，歌劇院分別從國內巡演節目、國際共製、自製與委託製作幾個角度體現永續。從整體來看，歌劇院以「巡演的外租節目」居多，這與台灣表演藝術生態及歌劇院的地理位置有關。針對此類型節目，歌劇院提供的協助包括：與團隊協調歌劇院能夠提供的設備，減低設備從他地運輸的數量；或是發展更完善的行銷平台，讓團隊減少印刷品的發送與運送，以及協助團隊舉辦在地記者會，降低旅運、印刷等方面的資源耗費。

此外，邱瑗也舉了幾個例證，思考歌劇院在國際共製上，與團隊達到的共識或想像。例如：2022年來台的阿喀郎．汗舞團《叢林奇譚》，僅有舞者跟影像人員來台，舞台上使用的道具都是運用台中在地回收材料製作而成。今年Arts NOVA系列中的節目《櫻桃園》，則是再次運用亞維儂戲劇節淘汰的椅子，搬上舞台成為布景與道具。這類國際共製與交流，除了反映國際趨勢外，也在過程中重新檢視歌劇院自身的能量與訴求。邱瑗認為：「我相信這些國外節目在安排國際巡演時，就已經思考到這樣的議題。那我們參與國際共製，是不是要把永續這件事情納入，成為參與共製的考量之一？」

若國際共製、巡演都能有此思考，那麼歌劇院自製、委託製作的節目也更能以此依據為考量。她表示：「從去年年底到今年、甚至明年，可以看到歌劇院自己製作的節目，都已經是從永續開始發展了。」其中包含在COVID-19疫情間，歌劇院開始以「綠色劇場」作為新藝計畫的徵件主題。今年已完成演出的《在消逝之前，能不能喜歡我？》，討論在能源消失之前，如何與其達到更好的相處平衡，這個節目全程以零排碳、參與式身體造電的形式呈現作品。另一方面，即將在11月演出的《R＆J and others》則是歌劇院的命題式製作，希望創作團隊從節目各個面向尋找環境友善方案。例如：提供歌劇院既有舊製作物素材給團隊，鼓勵團隊發想資源再利用方案；也分享歌劇院內的永續行動，讓團隊成員意識到有多少綠色行動可在日常生活中實踐，同步落實於製作及生活中。

透過這些方式，歌劇院試圖與創作團隊一同思考：永續如何在創作裡發生。

永續的啟動，始終來自於生活

對邱瑗而言，節目雖然是一座表演藝術場館必須規劃與思考的，但她更明白，永續涉及的面向非常多元，歌劇院也陸續達到聯合國17項永續發展目標（SDGs）中的「優質教育」（Quality Education）、「性別平權」（Gender Equality）、「淨水及衛生」（Clean Water and Sanitation）、「可負擔的潔淨能源」（Affordable and Clean Energy）、「合適的工作及經濟成長」（Decent Work and Economic Growth）、「工業化、創新及基礎建設」（Industry, Innovation and Infrastructure）、「減少不平等」（Reduced Inequalities）、「永續城鄉」（Sustainable Cities and Communities）、「責任消費及生產」（Responsible Consumption and Production）、「氣候行動」（Climate Action）等面向。指標的達成，具體地體現出歌劇院思考的劇場永續，來自「生活」。

舉例來說，歌劇院因地理位置與周遭機能，再加上觀光能量，館內有各式生活主題的駐店，包含餐廳、咖啡店、各類商店等。為此，歌劇院推廣並提出幾項訴求：希望觀眾或訪客自備環保餐具、商家不提供一次性塑膠用品、使用在地食材、提倡蔬食餐飲等。在「一座藝術與生活的劇場」核心理念中，將永續觀念的警覺心，從劇場發展到周邊生活區域。其他永續實踐還包括，將雨水回收、蓄水，然後作為歌劇院周圍樹木、草地的灌溉用途，而且不使用化學肥料。歌劇院內部也由員工組成永續小組，嘗試在每日工作過程中導入永續意識，改變上班與生活習慣。例如，歌劇院的自動販賣機特別規劃蔬食低碳品項等，看似從小事做起的行動，全面體現歌劇院在永續行動上的用心與細緻。

對於永續議題的拓展與深化，邱瑗表示這與2021年歌劇院五周年慶時所做的社會影響力問卷調查有關，其中的內容不局限於節能減碳、綠建築等項目，而是擴展到文化近用、多元友善、人才培育等議題。在這場調查研究中，突顯出歌劇院在藝文環境中扮演的另一個角色——「人才培育」。由於中部地區較少表演藝術相關科系，在地人才培育不足。為此，歌劇院透過2019年成立的藝術教育部，推動中部劇場平台，串連整合中部地區的藝文場館，透過資源分享、資訊交流及節目巡演等策略，強化資源整合，提升「人才永續」。

另外，人才永續也包含歌劇院的內部培訓。問卷中發現，歌劇院多數員工是中部人，希望留在家鄉工作，因此歌劇院也提供在職訓練、協助同仁考取證照等，達到更好的職涯發展與規劃。邱瑗強調：「我把歌劇院同仁當成是家庭的一分子。」進而輔導員工在自己的領域裡繼續往前走。永續，在歌劇院的日常生活裡持續發生，讓這座場館不只是劇場設施。如果歌劇院是家，是台中這座城市的一部分，邱瑗表示：「我們一直相信一座劇場可以改變一個城市。歌劇院與台中作為兩廳院之後，第一個有國家級場館的城市，我相信這個出發點，歌劇院算是做到了。」