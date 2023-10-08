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「反奸」、還是「黑化」？——傳統經典通往當代的心理路徑

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
《陳世美．反奸》 （薪傳歌仔戲團／提供）
《陳世美．反奸》 （薪傳歌仔戲團／提供）

【撰文／游富凱（國立臺北藝術大學戲劇學系兼任助理教授）】

今年由臺灣戲曲中心主辦的「2023看家戲再現」，有兩齣作品不約而同地以人物性格的丕變，作為全劇重要的情節轉捩點——薪傳歌仔戲劇團《陳世美．反奸》、一心戲劇團《孫臏鬥龐涓》。這兩齣戲分別以陳世美和龐涓為主角，當主角反奸、魔化的那一刻，也為戲劇情節帶來重大的轉折與衝突。

值得思考的是，「看家戲」是鼓勵民間劇團重塑傳統經典，透過當代編導的劇場手法，讓經典作品開展出當代面貌。若從這一角度來看，這兩齣戲同樣都在建構╱挖掘主角深層的心理變化，試圖讓以往的反派人物，擁有不同層次的表現。然而，這背後所代表的是當代編導對話經典作品的過程？或是為了要符合觀眾的審美喜好？抑或是傳統經典通往當代的創作路徑與發展樣貌？

「反奸」背後的當代思維：《陳世美．反奸》

當戲曲發展尚處在小戲階段，「朝為田舍郎，暮登天子堂」的社會現象，造就古代「負心漢」的主題大量出現；其中，又以蔡伯喈和王魁作為早期負心漢的濫觴。（註1）隨著包公的故事在民間流傳，受到民間文學、小說，甚至近世影視作品的影響，陳世美與秦香蓮的故事深植人心，而「陳世美」這個名字，更是成為負心漢一詞的代表。

1996年，黃香蓮歌仔戲團推出《青天難斷》，嘗試為殺妻滅子的陳世美反轉形象。對於重婚之事除了迫於無奈之外，又加入奸小在其間作祟，致使陳世美背上薄情之名。秦香蓮狀告陳世美，卻因人證、物證俱失，深陷在國法與義理之間的陳世美，百口莫辯、進退兩難。最終，皇上出場親審此案，卻又將此難題拋向觀眾，利用「開放式結局」，讓台下觀眾自行判斷，以順應當時逐漸開放的社會風氣。（註2）

此次，薪傳歌仔戲劇團推出的《陳世美．反奸》，呼應「看家戲」的主題，從劇名上便已展現強烈且明確的當代改編意圖——以陳世美的「反奸」為全劇之核心。換言之，編導試圖藉由陳世美反奸的心理變化與過程，揭示角色複雜的心理層面，嘗試探索傳統文本下當代思維的運作空間，並以此創造另一種詮釋經典老戲的方式。

綜觀《陳世美．反奸》全劇共分6場，上半場包括「相府重逢」、「太后施壓」、「香蓮自怨」及「反奸」等4場；下半場則是「韓琪殺廟」和「狀告青天」兩場。（註3）此次改編特色有二，其一是開場直接以左、右表演區並呈的形式，右舞台是家鄉飢荒，雙親過世，妻小受苦，準備上京尋夫；另一邊則是陳世美（江亭瑩飾）與公主（王台玲飾）的完婚場景。如此兩相對照形成強烈的對比，將觀眾迅速帶入往後情節的發展。第2個特色在於，上半場之情節發展與人物行動，顯然是為第4場的陳世美反奸做鋪陳；這也導致在觀看上半場時，會感受到編導強烈的意圖與手法；而下半場則是回到傳統的情節敘事之中。也因為如此，上、下半場所表現之人物情感與情節敘事大不相同，各有各的精采。

若從整齣戲的敘事架構來看，劇名叫《陳世美．反奸》，乍看之下以為是從陳世美的立場出發，但事實上，情節發展仍是以秦香蓮（張孟逸飾）的情節線為主，如第1場在相府遇夫，第2場被太后（廖玉琪飾）施壓，第3場的恨冤家，第5場的韓琪（古翊汎飾）殺廟及第6場的告官。然而，編導在此情節線中，又要強調陳世美反奸的心路歷程。於是乎，在劇中出現的角色人物——尤其是上半場，往往會有立場態度猶疑不定的情事發生，而會有這種現象，完全出於編導試圖在秦香蓮的敘事線中，合理化陳世美反奸的原因。以下，將以相爺王延齡（劉冠良飾）和太后為例作說明。

為「反奸」所設的角色人物

從第一場來看，當秦、陳2人在相府重逢時，觀眾對舞台上所發生之事，便會開始產生一連串疑問；例如，秦香蓮是如何來到相府？相爺對於2人之事的態度如何？陳世美是否知曉秦香蓮在相府？當陳世美請託相爺暫時照顧母子3人時，相爺卻提醒陳世美，此事千萬不可讓包拯知曉，因包拯鐵面無私，恐會判其欺君之罪。此處設計令人難以理解相爺動機究竟為何，只能合理推想，是編導欲從「法」的角度向陳施壓，增加日後有利反奸的外在條件。

此外，當秦香蓮受到太后的施壓與欺哄，回到相府後，以【都馬調】唱出「女子一生終為誰？……」的感嘆，自比野花上不了玉瓶，最後決定離開時，相爺卻僅以銀兩相贈，而未有其他行動。此作為並不符合該角色在朝中之身分地位與影響力，不禁令人懷疑相爺之角色設定究竟為何？反而突顯編導僅將其作為服務情節的功能性角色。

相同的情形也發生在太后這個角色的身上。在第2場中，因丞相府家僕的通風報信，太后知曉秦香蓮之事，便召其進宮。太后先是以娥皇與女英為例，試圖說服公主與秦共侍一夫，公主不肯，太后便怪秦為何要如此糾纏，甚至捏造陳世美欲休妻一事。秦香蓮受太后要脅，又未向陳求證的情況下，便決定攜子返鄉。此段情節中存在諸多斷裂與不合理之處，如秦香蓮進宮，何以相爺不知？事後為何又不向陳世美求證？而到了第4場，陳世美猶疑不定、進退兩難之時，太后僅丟下一句：「有公主，就無秦香蓮；有秦香蓮，就無汝陳世美！」作為驅使陳世美反奸的最後一根稻草。

藉此可以明顯看到，在此版本中，太后作為皇權的象徵，脅迫陳世美與秦香蓮，最後甚至成為陳世美決定反奸的關鍵。陳世美反奸之後的第1個行動，便是找來韓琪殺人滅口，才能接續下半場的殺廟一場。換言之，太后推動著陳世美反奸的過程，並將情節發展接回到傳統的情節敘事中。也正因為如此，太后在上半場的人物性格呈現情緒不定、態度模糊的狀態，似乎一切的思想及行為，只為在情節上，讓秦香蓮決意離開，逼迫陳世美做出殺妻滅子的行動。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年9月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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