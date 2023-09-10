快訊

嘉縣大雨淹水3幼犬傳遭沖走 飼主哭喊：連眼睛都還沒張開

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

鄭宗龍：順著雲門的身體脈絡 讓 AI 編舞

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
雲門舞集藝術總監鄭宗龍 （林政億／攝）
雲門舞集藝術總監鄭宗龍 （林政億／攝）

【撰文／Stella Tsai】

排練滿檔的鄭宗龍，打開背包就是一疊厚厚的工作用分鏡表（Storyboard），是與日本科技藝術家真鍋大度合作的討論細目。從編舞、影像、音樂，依時間軸仔細分類，中日對照；除了編舞，《波》的音樂、影像與科技互動都由真鍋大度操刀，互動程度遠高過往日的作品。

早在去（2022）年《霞》之前，鄭宗龍就開始醞釀《波》的創作種子。當時他注意到里約奧運閉幕上經典的〈東京八分鐘〉橋段，對於裡頭AR的競技身體深感著迷，也進一步對創作者真鍋大度產生興趣，對於他運用程式製作並驅動人體的漫畫感印象深刻。他曾在訪談文章中注意到，真鍋大度很在乎作品有沒有成功將能量傳遞給觀眾，「這與我的編舞理念是有連結的，我也希望舞台上的一切能完整地傳達給觀眾。」

鄭宗龍主動寫了一封信給真鍋大度，希望能結合身體與影像科技，讓雙方的能量傳遞並擴散到觀眾身上，增加觀賞的體感。想不到真鍋大度一口答應，於是鄭宗龍在疫情期間飛了一趟東京，先看了藝術家手上大量的錄像素材，包括人體九大關節運作的數據資料，以及身體在虛擬空間裡的各種形變和移動，那些超乎人體工學、又不過度失真的可能性，打開了鄭宗龍的腦洞。兩人的初次碰撞充滿了火花，也是在那時，真鍋大度拋出了「AI編舞」的想法，正式開啟《波》的創作旅程。

鄭宗龍從科技的震盪、舞蹈的情緒推送、音樂在空間裡跳動的浸染，到劇院裡舞台上對觀眾席發出的能量感染，收束成「波（Wave）」的概念，定為主題；而真鍋大度也立刻理解，並同意這個創作起點，雙方接著從各自的工作範疇分頭進行。

「你覺得『波』是什麼？」鄭宗龍在排練時屢屢拋出這個問題，試著藉腦力激盪蒐集波的可能性。不管是粒子的運動、波粒二象性等物理性詮釋，還是無形的能量模擬，都讓他看到舞蹈與觀眾之間的強烈連結。從表演穿越空氣、推送至觀眾席的感動，到視覺、聲響相互擾動創造的能量波動，傳送到舞台下刺激觀眾的感官；波彷彿是一道無形的繩索，拋出去、試圖在空氣中繫住相合的頻率。一如始終在學習的AI，試著透過學習、逐漸靠近真實人類的樣貌。

「如果我修改了AI的編舞，那這支舞還算是AI編的嗎？」鄭宗龍認為，讓觀眾能清楚分辨舞台上是真人或AI是重要的，在這個前提下，維持雲門的風格核心與舞者身體表現，則是他作為編舞家的功課。

循著AI的邏輯模式，要讓AI編舞，首先得讓它「學會」這件事。鄭宗龍並不打算漫無邊際地從世界各地撈來舞蹈影像餵進AI的資料庫，他反倒想給AI編舞家一點限制，讓它遵循雲門的動作脈絡進行編創，讓這支舞不至於偏離雲門風格太遠，並能與主要的編舞家鄭宗龍的編舞放在一起，兜成一支完整的舞作。

去年底，他開始從過往的經典舞作歸納出屬於「雲門」、「鄭宗龍」的運動方式，不管是跨的運動螺旋、圓的運動、甚至是關節的運動，他仔細從過往經典作品挑出符合這條脈絡的舞蹈畫面，作為數據資料餵給AI。

隨著創作逐漸邁入尾聲，鄭宗龍讓自己專注在身體的思考，並結合真鍋大度的視覺、音樂與科技，一起創造最大的「波」。當創作的齒輪逐漸扣合、推動舞作，成為震盪觀眾心弦的波。對他來說，這就是藝術最可貴的地方。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年9月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

台灣表演藝術推手 新象基金會創辦人許博允80歲辭世

男子滑倒臀部著地 多年後腰痛到無法舉步上下車

池上藝術節擁稻浪 雲門共舞天光

比SOMI還吸睛！舞蹈老師人氣高到有自己的舞台直拍　光頭舞者超會扭跟女人比性感

相關新聞

Q1：藝術的自由到底涉及哪些東西？ 反思藝術的「預設」 打開更有趣的世代

若你想像一個適合創作、欣賞和討論藝術的社會，並且列舉這社會的特色，寫成清單，清單上應該會有一行是關於「自由」。如果我們連自由的思考和表達都無法，那藝術恐怕只是奢求。

前台督導：以柔克剛的「仙女」 守護每一場觀眾

對觀眾而言，到兩廳院欣賞演出的記憶，可能是表演的內容、演員、舞台，或是水晶燈、綠牆、沙發……然而，能讓每場表演順利進行、粉絲們也安全無虞的背後，你可能不知道有大約30位點工（註）、志工在場館的各個據點照顧著大家。而他們網絡的中心，就是我們暱稱為「仙女」的前台督導們。

鄭宗龍：順著雲門的身體脈絡 讓 AI 編舞

維持著兩年一度的創作速率，鄭宗龍的新作《波》已在上半年悄悄宣告。這不只是鄭宗龍與日本科技藝術家真鍋大度（Daito Manabe）的首次合作，也是他首度嘗試透過AI運算編舞。在這波人工智慧的浪頭上，身體與虛擬的關係是什麼？在機械創造中，人類的創新又有什麼獨特意義？編舞家將透過《波》給出他現階段的答案。

NSO美日巡演追蹤報導 用來自福爾摩沙的聲音 為台灣發聲

2020年，國家交響樂團（NSO）預備展開盛大的歐洲之旅。萬事皆備，卻遇上疫情來擾，打亂了全世界音樂家、樂團、場館原先規劃到好幾年後的安排。病毒肆虐一連3年，樂壇從措手不及、完全停擺，到想盡各種辦法呈現演出。NSO逐漸恢復舞台上的表演外，對於國際巡演也無一刻停息，默默規劃了在美國兩場紐約、華盛頓、芝加哥之行，並且在相隔不到兩週的時間隨即銜接至日本兵庫、東京、福山等地巡演。 2023年4月，NSO以「台灣愛樂」（Taiwan Philharmonic）為名，打著「From Formosa」（來自福爾摩沙）的招牌，在疫情的尾聲中重新踏上國際巡演。在美國首屈一指的林肯中心的愛麗斯．塔莉廳（Al

「混種」歌劇中的純粹 《天中殺》映照出的台灣意象

歌劇《天中殺》改編自黃靈芝同名短篇小說，在台灣中生代歌劇主創群的巧手下，雜揉入多種本地語言及多元的音樂風格，雖名曰「混種」歌劇，實則從過往近半世紀的台灣社會中咬下了一塊生猛鮮活的庶民生活映像。

用戲劇牽起放飛的青春——專訪青藝盟 從「風箏計畫」到「牽風箏的人」

從2014年的「風箏計畫」到2022年的「牽風箏的人」，青少年表演藝術聯盟（簡稱青藝盟）盟主余浩瑋面對特殊境遇青少年的藝術教育，開始從個人投入，擴散到專業人士加入與師資培訓，橫向擴展也向下扎根，讓更多青少年獲得戲劇的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦