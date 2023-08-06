NSO美日巡演追蹤報導 用來自福爾摩沙的聲音 為台灣發聲

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聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
國家交響樂團2023年美日巡演。 （鄭達敬／攝；國家交響樂團／提供）
國家交響樂團2023年美日巡演。 （鄭達敬／攝；國家交響樂團／提供）

【撰文／李秋玫】

「對於國際巡演，我認為『藍圖』很重要。換句話說，整件事情應該是什麼樣子，心裡要有個雛形。」回顧這次的出訪，NSO執行長郭玟岑語重心長。確實，巡迴演出並不是將大家帶出去就好，而是要了解以演出為中心所輻射出的目標、售票、贊助、交流、行動方案、包裝行銷等環節，從出發前到結束後都還持續發生著，每一個步驟都不能等閒視之。事實上，從最初的邀演開始，去或不去、如何把關衡量，就是一大智慧。熟悉的合作單位較容易評估，但若是陌生單位的接洽，非得花更多心血溝通了解，甚至親自飛到當地洽談不可。經過與音樂總監及同仁的商討、層層把關，才能夠保證一趟巡演的最高品質。

疫情與機緣下創造出的機會

當然，有些場次是規劃出來的，有些則是因緣下創造出來的機會。就如同這次的巡演，並非只有整個大團一站一站地走，而是有交響樂、也有小型室內樂的安排。在林肯中心愛麗斯．塔利廳的場次，是遠從2020年NSO X CMS《發現室內樂》節目所種下的苗。當年還在疫情期間，林肯中心室內樂團（CMS）與NSO討論合作，然而NSO既不是場館，也不是藝術經紀公司，能做的就是一起演出。於是兩團以「打散」、「組合」的概念，產生了雙邊計畫。CMS並非沒有跟外部交響樂團合作過，但樂團受邀到CMS主場演出，NSO是破天荒的第一團。

但嚴格說來，「室內樂」的成果也是環環相扣的。一來，小提琴家黃俊文在2019/20樂季應前音樂總監呂紹嘉之邀，擔任NSO駐團音樂家之時，已帶著他豐富的室內樂經驗與團員共同切磋呈現；二來，在2022/23年樂季中，NSO更開放團員自由組團籌備曲目。因此美國的表現，讓一向高冷的樂評也給出正面回應，可說其來有自。

交響樂團的演出則是華盛頓表演藝術學會（Washington performing arts center）邀請黃俊文與NSO的合作，簽定之後，樂團積極尋找更多場次的可能性。多虧愛好音樂、也身兼紐約愛樂董事的企業家陳致遠之助，促成NSO前往這個剛開幕不久的場館演出。此行的意義在於，以駐館的紐約愛樂來推介另一個樂團，並且讓NSO成為第一個進入此廳的表演單位，這樣的突破，堪稱重要的里程碑。此外，NSO的水準與名聲逐年擴散，從2018年就被芝加哥旅美台僑關注並且展開邀請。他們雖不是專業的主辦單位，但在台美文化交流與推廣台灣文化上不遺餘力。

美巡後不到兩週，樂團又前往日本。首先於兵庫縣立藝術文化中心，接著在東京歌劇城的音樂廳中演出，最後應「玫瑰之町—福山國際音樂祭」邀請，於福山市文化藝術館進行系列音樂會。後者的策展人是世界聞名的聲學大師豐田泰久，在這樣設計精良的音樂廳中，NSO擔任駐節樂團，演出開幕、閉幕音樂會，為雙方留下良好的交流經驗。

國際巡演的節目規劃與策略

美國與日本的巡演時間相差不遠，可視為同一系列的國際巡演，然而為了不同的國家，音樂總監馬寇爾特地在每個場次微調曲目。在美國有經典的古典作品德布西的《海》、孟德爾頌：《芬加爾岩洞》序曲；日本行換上了有貝多芬《合唱幻想曲》。此外，台灣作曲家作品分別為樂團與甘迺迪中心共同委託創作的陳可嘉《潮生潮落》、以及李元貞《美濃之道》、金希文的《日出台灣》。就現場反餽來說，作品具有獨特風格，尤其融入客家文化的《美濃之道》，透過管絃樂的語言表現了台灣的精神。

在巡演的規劃中，也可以看出精心計畫的策略。由於樂團能夠擔任首席的有代理首席鄧皓敦、正在NSO服替代役的林品任，以及還在首席試用期的曾智弘，因此馬寇爾設計讓他們各展拿手絕活。他解釋：「由於林品任原來是獨奏家，在日本也特別受歡迎，所以我希望他在日本專注於獨奏工作。」因此在美國演出、黃俊文演出協奏曲時，林品任就擔任首席，在適度地襯托獨奏之外，也給出優美的獨奏樂段。在日本，有豐富經驗的鄧皓敦負責音樂會，曾智弘則致力於教育音樂會。「這樣安排的效果非常好，展示了我們樂團擁有多位優秀的音樂人才。」

值得一提的是，在東京歌劇城的演出，獨奏家由林品任擔任，但他非但沒有為了避免 相互較量而換曲目，反而自信地展現出與黃俊文不同的風格。此外，音樂會也刻意加上了日本鋼琴家福間洸太朗的獨奏，並且安排日本東京大都會合唱團及來自台灣的八角塔男聲合唱團與NSO同台演出，在貝多芬雄偉的曲目下，展現出台日友好的情誼。

演奏之外，不管美國或日本的巡演，NSO也發揮音樂推廣教育的功能。例如在美國安排黃俊文到馬里蘭州華盛頓復臨大學（Washington Adventist University）舉辦大師班；在日本的福山藝術祭不但有室內樂演出，更有3場學生專屬音樂會，由NSO協同指揮吳曜宇擔任指揮。郭玟岑肯定且驕傲地說：「我們的對象從學生到高齡長者音樂輔療與工作坊都有。」就是因為「NSO藝脈傳承計畫」培養青年指揮人才、在室內樂、在教育上的著力與打磨，才能在國際的舞台上發出光芒。

外交鋪底 團隊合作

長久以來，一個樂團的國際巡演，不單只是樂團自身的事。不同世代用不同的方式進行「文化外交」，目的是藉由軟性活動，試圖化解某些緊張的事態。

對NSO來說，國際巡演也並無二致。郭玟岑表示：「我們的任務是提供一個很棒的文化內容，讓大家看到來自台灣的質感，但在這次的巡演中，不管是在美國或日本，都有文化部與外交部的大力協助。各單位只要到了國外，就成為夥伴關係」。沒有政府單位在外長期的經驗，橫向的聯繫不可能那麼順利。她以荷蘭皇家大會堂交響樂團為例，只要一發布要到台灣演出，票房隨即秒殺，但樂團抵達時，為什麼荷蘭駐台辦事處仍舊費心辦活動？為的就是讓更多人了解荷蘭文化。事實上，各個國家只要有團隊外訪，代表處都結合軟實力推展自己。「這是全世界外交體系都在努力的事！」她說：「我們這次就像打團體戰，對於戰友們的幫忙，我相當感恩。」

在每一場音樂會後的安可曲前，馬寇爾都會轉頭親自向台下觀眾說：「Formosa是台灣的舊名，意味著美麗的島嶼，希望大家可以造訪。在這之前，作為給大家的邀請函，我們要演奏一首《來自福爾摩沙的天使》。」隨著作曲家蕭泰然溫柔的旋律一出現，在場觀眾莫不為之動容。NSO團隊在每一場音樂會中的努力，讓國外挑剔的樂迷也不得不折服。美國與日本之行，樂團在短短時間內展現了高度藝術水準、與訪問國的人們建立了良好的聯繫。為自己發聲、也為這塊土地發聲。NSO明白，離開舒適圈的挑戰很大，要克服的困難也多；然而他們也知道，當解決各種問題的彈性愈高的時候，就等於往一流樂團更近一步了。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年7月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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