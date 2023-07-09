用藝術 與中輟少年重建關係——專訪民和國中慈輝分校主任蔡岳峰

【撰文／黃馨儀】

走過30年的中介教育學校：慈輝班

為協助經濟困難或家庭變故的中輟復學生回歸教育體系，教育部協助地方政府辦理「多元型態中介教育措施」，提供轉銜適應的中介教育，避免中輟復學生再度輟學。「慈輝班」即為其中一種中介教育形式，源自於1994年省政府時期的慈輝專案，專收家庭變故、經濟困難之中輟學生，由教育部補助、提供住宿、生活輔導與多元適性教育。慈輝班的規劃在當時十分另類新穎，也讓國中生能提前接觸到高職的技職課程。目前全省慈輝班有11所，位於嘉義縣番路鄉的民和國中慈輝分校（以下簡稱民和慈輝）即為其一。

民和慈輝以技職教育為發展主軸，白天依照課綱進行學科課程，每週一、四下午則有作為職涯試探的技藝課程，包含烘焙、餐飲、美髮、化工、動力機械與商管設計6個專業。學科課程教師依照教師甄試選填分發，而技藝課程則和周邊的職校合作，或經由推薦尋聘適任教師。另設有夜間課程選修，一方面延續技職科目，一方面則有社團課程，如手工拼布、熱舞、鼓藝和電音三太子，與青少年表演藝術聯盟（以下簡稱青藝盟）的戲劇課程亦在此類別，固定在週三晚間發生。

2017年，因為嘉義縣表演藝術中心牽線，前任校長陳冠伶結識了青藝盟盟主余浩瑋，共同開啟「風箏計畫2.0」，至今已7年。受訪者蔡岳峰當時即擔任民和慈輝分校主任（2014-2018），兩年間與余浩瑋緊密合作。2022年重回主任職位，也將戲劇課程列入推行重點。

不只是課程教育 更是為了建立關係

對蔡岳峰主任而言，民和慈輝的授課需求和一般學校有異。面對特殊境遇的學生，通常無法直接進入教學進度，要花很多時間去處理學生情緒、建立秩序管理，並與之建立好關係，才能進行課程。也因此，慈輝分校的課程多半由教師自主，和本校的教學進度不同，青藝盟的課程設計，正好切合學生需要。與青藝盟的合作，讓藝術教育第一次進入民和慈輝；每學期進行16週課程，並從中創作校內演出或是校外比賽的內容。

起初因為不熟悉戲劇課的操作，蔡主任主動投入、觀察著課程進行。然而也有部分老師因為對戲劇課程陌生而有所排斥，部分質疑也同時在校園中發酵，並擔心表演內容在消費學生故事。蔡岳峰主任認為，與學校的溝通其實很重要，外來團隊希望打破制度面，但學校畢竟有著管理的角色、老師們也有自己的教育理念。在主任的位置上，他會主動去調解溝通，像是在學校的工作會議上便主動提出將戲劇課作為發展重點的理由，開誠佈公地讓老師了解和發表意見。

2019年蔡主任亦跟著巡演，一同進入5所慈輝班，在過程中深刻體認到戲劇教育的獨到之處：「學生參加戲劇課程不是為了演戲而演戲，也會去面對自己的故事，並且學到不同的東西。再加上表演和成果發表也提供他們一個被看見的機會。甚至有可能拿到獎，除了得獎很高興，又有獎金作為升學基金。」

2017年至今，民和慈輝參與戲劇比賽持續凱旋而歸，不是冠軍就是亞軍；而當年參與巡演的10位學生，也有9位實際運用了這筆基金、繼續升學。

青藝盟的課程，給予了孩子許多陪伴，藉著演出站上舞台，也建構了對自己的信心，並獲得台下觀演家人的支持。蔡岳峰主任也肯定地說：「我覺得他們在帶心靈那方面，有很多時候帶得比我還深入。」 傳統課程難免讓學生覺得無趣，學校的教師也有既定的管理身分印象，而青藝盟的師資作為外部教師，能有更純粹的陪伴身分，讓學生在排練中嘗試各種可能。當學習的過程有趣，學生也就會願意學習，並開始思考未來的路，影響層面不僅是在戲劇表現上，更多的是心靈的反思：「當孩子願意配合這個課程去學習，在比較投入的狀況之下，他當然也能慢慢感受到別人對他的關心。然後他就會真的學到，並且去想自己。其實學習就是這麼一回事。」

緊縮的現實 共同前行的期待

雖然戲劇課程步入軌道，但因為現實環境的改變，也讓慈輝班面臨新的困境。對比初與青藝盟合作的2017年，民和慈輝的全校學生人數少了五成。人數減少了原因除了少子化影響，另外也是「慈輝班」在現今是否仍有需求的討論。

相較於過往學生以弱勢家庭、中輟生或司法個案為主，民和慈輝現有不少情緒與學習障礙的特教生。無論面對哪種學生，教師們都需要很多時間去陪伴與建立關係，然台灣教育氛圍也有所轉變，當更多老師願意花時間關注與陪伴學生，加上各式清寒補助資源與專案，高關懷青少年是否真需離開原生環境、被引介至慈輝班？又或是學生進來後是否有轉出時間？開始引起有了不同討論。

「這裡到底是一所解決人生問題的學校，還是解決中輟之虞的地方？我覺得這兩件事的目標不太一樣。」蔡岳峰主任也仍在思考這個問題。

面對現實因素，目前課程發展上大概只能維持現狀，戲劇課程則交由青藝盟設計負責。不過如果有機會，蔡主任希望能再「一起」巡演，不僅是讓青藝盟張羅巡演資源，民和慈輝也能更主動參與、建造交流與對話的機會：「如果共同巡演，一定會留下更有趣的經驗與回憶吧！」