快訊

陸網瘋傳李玟老公Bruce社群「我一直對她很好」 1線索揭真相

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

用藝術 與中輟少年重建關係——專訪民和國中慈輝分校主任蔡岳峰

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
2022年「藝把青戲劇比賽」賽前排演。 （民和國中慈輝分校／提供）
2022年「藝把青戲劇比賽」賽前排演。 （民和國中慈輝分校／提供）

【撰文／黃馨儀】

走過30年的中介教育學校：慈輝班

為協助經濟困難或家庭變故的中輟復學生回歸教育體系，教育部協助地方政府辦理「多元型態中介教育措施」，提供轉銜適應的中介教育，避免中輟復學生再度輟學。「慈輝班」即為其中一種中介教育形式，源自於1994年省政府時期的慈輝專案，專收家庭變故、經濟困難之中輟學生，由教育部補助、提供住宿、生活輔導與多元適性教育。慈輝班的規劃在當時十分另類新穎，也讓國中生能提前接觸到高職的技職課程。目前全省慈輝班有11所，位於嘉義縣番路鄉的民和國中慈輝分校（以下簡稱民和慈輝）即為其一。

民和慈輝以技職教育為發展主軸，白天依照課綱進行學科課程，每週一、四下午則有作為職涯試探的技藝課程，包含烘焙、餐飲、美髮、化工、動力機械與商管設計6個專業。學科課程教師依照教師甄試選填分發，而技藝課程則和周邊的職校合作，或經由推薦尋聘適任教師。另設有夜間課程選修，一方面延續技職科目，一方面則有社團課程，如手工拼布、熱舞、鼓藝和電音三太子，與青少年表演藝術聯盟（以下簡稱青藝盟）的戲劇課程亦在此類別，固定在週三晚間發生。

2017年，因為嘉義縣表演藝術中心牽線，前任校長陳冠伶結識了青藝盟盟主余浩瑋，共同開啟「風箏計畫2.0」，至今已7年。受訪者蔡岳峰當時即擔任民和慈輝分校主任（2014-2018），兩年間與余浩瑋緊密合作。2022年重回主任職位，也將戲劇課程列入推行重點。

不只是課程教育 更是為了建立關係

對蔡岳峰主任而言，民和慈輝的授課需求和一般學校有異。面對特殊境遇的學生，通常無法直接進入教學進度，要花很多時間去處理學生情緒、建立秩序管理，並與之建立好關係，才能進行課程。也因此，慈輝分校的課程多半由教師自主，和本校的教學進度不同，青藝盟的課程設計，正好切合學生需要。與青藝盟的合作，讓藝術教育第一次進入民和慈輝；每學期進行16週課程，並從中創作校內演出或是校外比賽的內容。

起初因為不熟悉戲劇課的操作，蔡主任主動投入、觀察著課程進行。然而也有部分老師因為對戲劇課程陌生而有所排斥，部分質疑也同時在校園中發酵，並擔心表演內容在消費學生故事。蔡岳峰主任認為，與學校的溝通其實很重要，外來團隊希望打破制度面，但學校畢竟有著管理的角色、老師們也有自己的教育理念。在主任的位置上，他會主動去調解溝通，像是在學校的工作會議上便主動提出將戲劇課作為發展重點的理由，開誠佈公地讓老師了解和發表意見。

2019年蔡主任亦跟著巡演，一同進入5所慈輝班，在過程中深刻體認到戲劇教育的獨到之處：「學生參加戲劇課程不是為了演戲而演戲，也會去面對自己的故事，並且學到不同的東西。再加上表演和成果發表也提供他們一個被看見的機會。甚至有可能拿到獎，除了得獎很高興，又有獎金作為升學基金。」

2017年至今，民和慈輝參與戲劇比賽持續凱旋而歸，不是冠軍就是亞軍；而當年參與巡演的10位學生，也有9位實際運用了這筆基金、繼續升學。

青藝盟的課程，給予了孩子許多陪伴，藉著演出站上舞台，也建構了對自己的信心，並獲得台下觀演家人的支持。蔡岳峰主任也肯定地說：「我覺得他們在帶心靈那方面，有很多時候帶得比我還深入。」 傳統課程難免讓學生覺得無趣，學校的教師也有既定的管理身分印象，而青藝盟的師資作為外部教師，能有更純粹的陪伴身分，讓學生在排練中嘗試各種可能。當學習的過程有趣，學生也就會願意學習，並開始思考未來的路，影響層面不僅是在戲劇表現上，更多的是心靈的反思：「當孩子願意配合這個課程去學習，在比較投入的狀況之下，他當然也能慢慢感受到別人對他的關心。然後他就會真的學到，並且去想自己。其實學習就是這麼一回事。」

緊縮的現實 共同前行的期待

雖然戲劇課程步入軌道，但因為現實環境的改變，也讓慈輝班面臨新的困境。對比初與青藝盟合作的2017年，民和慈輝的全校學生人數少了五成。人數減少了原因除了少子化影響，另外也是「慈輝班」在現今是否仍有需求的討論。

相較於過往學生以弱勢家庭、中輟生或司法個案為主，民和慈輝現有不少情緒與學習障礙的特教生。無論面對哪種學生，教師們都需要很多時間去陪伴與建立關係，然台灣教育氛圍也有所轉變，當更多老師願意花時間關注與陪伴學生，加上各式清寒補助資源與專案，高關懷青少年是否真需離開原生環境、被引介至慈輝班？又或是學生進來後是否有轉出時間？開始引起有了不同討論。

「這裡到底是一所解決人生問題的學校，還是解決中輟之虞的地方？我覺得這兩件事的目標不太一樣。」蔡岳峰主任也仍在思考這個問題。

面對現實因素，目前課程發展上大概只能維持現狀，戲劇課程則交由青藝盟設計負責。不過如果有機會，蔡主任希望能再「一起」巡演，不僅是讓青藝盟張羅巡演資源，民和慈輝也能更主動參與、建造交流與對話的機會：「如果共同巡演，一定會留下更有趣的經驗與回憶吧！」

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年7月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

打敗莫內睡蓮！克林姆「持扇的女子」拍33億創歐洲紀錄

大愛搜尋者上映中 謝國樑：電動機車引導青年關懷獨老

台南學生的軟實力 用音樂、戲劇說台江2百年故事

梅北國小台語劇「梅山鹹酸甜」 喚起觀眾回憶獲滿堂彩

相關新聞

用戲劇牽起放飛的青春——專訪青藝盟 從「風箏計畫」到「牽風箏的人」

從2014年的「風箏計畫」到2022年的「牽風箏的人」，青少年表演藝術聯盟（簡稱青藝盟）盟主余浩瑋面對特殊境遇青少年的藝術教育，開始從個人投入，擴散到專業人士加入與師資培訓，橫向擴展也向下扎根，讓更多青少年獲得戲劇的影響。

用藝術 與中輟少年重建關係——專訪民和國中慈輝分校主任蔡岳峰

為協助經濟困難或家庭變故的中輟復學生回歸教育體系，教育部協助地方政府辦理「多元型態中介教育措施」，提供轉銜適應的中介教育，避免中輟復學生再度輟學。「慈輝班」即為其中一種中介教育形式，源自於1994年省政府時期的慈輝專案，專收家庭變故、經濟困難之中輟學生，由教育部補助、提供住宿、生活輔導與多元適性教育。慈輝班的規劃在當時十分另類新穎，也讓國中生能提前接觸到高職的技職課程。目前全省慈輝班有11所，位於嘉義縣番路鄉的民和國中慈輝分校（以下簡稱民和慈輝）即為其一。

肯尼．巴倫：只要音樂是真誠的 就能引起回應

對爵士鋼琴大師肯尼．巴倫（Kenny Barron ）來說，美國的爵士樂歷史並不只是歷史書所呈現的線性圖表，更是一部無數爵士樂手參與其中的音樂社會史。今年夏天，這部活歷史將以他60多年來的演奏創作為軸，首度登陸台灣，引發樂迷熱烈關注。

困惑與懷疑 不該是青春期的主旋律——花樣、青藝盟與台灣青少年的戲劇教育

身處在身心變化急速、頻率豐富振動階段的台灣青少年，主體的需求（關於未來的徬徨、人際相處互動、外在條件比較、自我情緒梳理等）被忽略卻是長久以來的現象。工商發展的現代社會，多數大人忙碌於工作，親子之間有質感的溝通很多時候成了奢求，走進青少年心中的途徑布滿障礙與困難，網際網路科技化的當代，人和人之間的疏離感讓我們活得愈來愈像一座孤島。

給高中生的課外藝術練習

除了已編入學校制度的「社團課」之外，青少年還能前往哪裡揮灑對藝術的想像？本刊蒐集全台9項課外練習場，高中生請走→→→

擁有夢想 才成為自己——演員余品潔的成人之路

走進嘉義女中禮堂，折疊鐵椅被展開，然後排列整齊，並區隔出年級、班別，秩序儼然。唯一超越這裡秩序的是余品潔，再也掩不住興奮，爽朗的聲音成為裡頭的回聲——亦是此時的回身，她指著舞台，說是之前話劇社上社課的地方；然後又從面對舞台右手邊的45度角往前指，說是當年高一的她，看到社團學姊介紹話劇社，她覺得好好笑、好想參加的那個角度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦