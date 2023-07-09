肯尼．巴倫：只要音樂是真誠的 就能引起回應

【撰文／楊曉恩（爵士薩克斯風演奏家）】

肯尼・巴倫從1950年代開始，不僅接觸了美國龐大的爵士社群並學習爵士樂，也在與不同樂手合作中，孕育出他獨有的音樂風格。他身在這部美國爵士樂社會史中，創造了屬於他自己的歷史，所有他參與過的演奏與錄音，不僅成就了他自己，也將所學習及感受到的一切，傳達給觀眾。正如他所說：「只要你演奏的音樂是誠實的，並且來自真心，人們就可以透過你的音樂瞥見你的真實自我，並對此做出回應。」

1943年生於美國費城，肯尼來自一個喜愛音樂的家庭，他之所以開始接觸爵士樂，主要受到他哥哥比爾．巴倫（Bill Barron）的影響。比爾不但收集許多78轉的爵士唱片，也是一位薩克斯風手，肯尼在耳濡目染之下，14歲左右就開始他的職業演奏生涯。他的第一個職業演出是在費城的舞蹈樂隊（dance band）演奏，不但因此累積了大量的爵士標準曲曲目，也學會了如何為歌手伴奏。他認為這對鋼琴手來說非常重要，因為為歌手伴奏，重點在於如何襯托歌手，而不是表現鋼琴手自己。

在肯尼60多年的職業演奏生涯中，有太多的故事可以分享，例如他與爵士薩克斯風巨擘史丹．蓋茨（Stan Getz）著名的二重奏專輯《People Time》，不但是史丹生前的最後一張專輯，也獲得了葛萊美獎入圍的肯定。當我詢問他，為何能將二重奏彈得如此美，是否有什麼秘訣時，他微笑著說：「就是仔細聆聽對方。」這場二重奏於1991年3月連續演出4天，當時蓋茨已經病重，他們沒有彩排，直接在舞台上隨心所欲地演出想演奏的曲目，就像是在客廳中閒適並親密的談話，肯尼所說的真心、誠實、與仔細聆聽對方，在這張專輯中表露無遺，他溫暖並詩意的觸鍵，敏捷地進退自如，知道何時該留空間給蓋茨，何時又該回應他。肯尼也說，他覺得相較於鋼琴獨奏，與管樂的二重奏還是有一個對話的對象，讓他覺得發揮起來更容易，可見，比起自我展現，他更喜歡對話與交流。

這次他將率領合作已經超過10年的低音提琴手北川潔（Kiyoshi Kitagawa）及鼓手強納森．布雷克（Johnathan Blake）首度來台演出。提到這兩位樂手，肯尼說他們相識都已經超過20年，彼此非常熟悉，默契十足，3個人的演奏就像一個人的呼吸一樣契合，經常一個人拋出的動機，可以由其他人完成。他也提及北川潔與布雷克都是非常搶手的合作對象，不容易敲到檔期，而他們與其他樂手合作所帶來的靈感，也會帶回肯尼的鋼琴三重奏，刺激彼此的演奏。這種有機的、活水般的交流，正是爵士樂的重要特色。

問他如何挑選合作對象，他說：「音樂能力當然是最重要的，但是除此之外，我也很看重與人相處的能力，能夠心存敬意去對待別人的人，通常也是善良的人，我喜歡與這樣的樂手合作，因為你不希望舞台上有任何生氣、不愉快的情緒。」

他非常期待首次來台演出，也希望大家來一同分享他們的音樂。因為爵士樂對他來說就是一切，「是生活，是表達，也是創意的展現。」他認為真誠的音樂可以跨越語言及樂種的藩籬，讓人直接感受靈魂。

即使已經年屆80，這位曾獲12次葛萊美獎提名的爵士鋼琴大師仍然充滿活力，問他未來仍有許多音樂計畫嗎？他馬上說：「當然有囉！我一直很想要跟絃樂合作，而今年的2月我也實現了夢想，由Eric Gould為我的創作重新編曲，以爵士三重奏與絃樂團的形式，在百克里音樂學院（Berklee College of Music）的音樂廳演出。我希望未來會有更多這樣的表演。」肯尼對未來充滿計畫與想像，因為，他熱愛的不只是音樂本身，更是音樂背後每一個靈魂的碰撞。