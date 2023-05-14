擁有夢想 才成為自己——演員余品潔的成人之路

【撰文／吳岳霖】

走進嘉義女中禮堂，折疊鐵椅被展開，然後排列整齊，並區隔出年級、班別，秩序儼然。唯一超越這裡秩序的是余品潔，再也掩不住興奮，爽朗的聲音成為裡頭的回聲——亦是此時的回身，她指著舞台，說是之前話劇社上社課的地方；然後又從面對舞台右手邊的45度角往前指，說是當年高一的她，看到社團學姊介紹話劇社，她覺得好好笑、好想參加的那個角度。

高中前從未接觸過劇場的余品潔，加入話劇社無疑是她的戲劇啟蒙——從那個看學姊表演的視角開始，逐漸成為那個視角裡的表演者，在不同舞台。

社團 讓她認識「夢想」的模樣

從升學導向的私立國中到嘉義女中後，余品潔才意識到「社團」的存在。

但社團對她而來說更像是個考驗。她說：「我只擅長『讀書』，可是只要一去其他領域，像是體育這些跟課業無關的事情，我會很不安。」只是當她攤開嘉義女中琳瑯滿目的社團清單時，卻很矛盾地把需要上台的吉他社跟話劇社放進選項——將話劇社放進選項內，連她現在回想也找不著原因。

她說起第一次社課，老師要她們發揮想像力，做任何事情都可以。「已經過了20多年，我有時候想起這句話，心還是會跟著一起震動。就是一個15歲的生命，有個人說：我們現在不用翻開課本。」於是，她演了一只熱水瓶，熱水滾了就會嗶嗶叫。當時得到的掌聲，讓余品潔知道不只是成績好、會運動等領獎狀的事情才能站上舞台、獲得嘉許。

另一個經驗是後來去參加「超級蘭陵王—青少年創意短劇大賽」。不再有題目也不會有標準答案，讓余品潔開了眼界，她也說，以前生活非常封閉，但因為要先到高雄初賽，然後到台北參加全國決賽，這些都不只是上台表演，而是得去規劃，然後認識來自不同地方的人，讓她對「全國」這個詞彙開始有更清楚的模樣。

「我太喜歡話劇社了！那時候有種叛逆的感覺，因為我國中很乖，上高中之後才發現我的意見是重要的，然後我想的事情是重要的。」形容自己像「脫韁野馬」的余品潔認為：「我接觸戲劇之後，開始理解不是只要考好考試，我開始在意人做的行為、行動。」

此時的余品潔開始重新拆解自己過去的世界觀，以前的她只有「考上好大學」這個「目標」，但「話劇社」讓她認識「夢想」到底是什麼。

實踐夢想 成為余品潔

余品潔其實在「升大學」時矛盾的卡關。

北藝大獨立招生時並未順利錄取這個趨近於「夢想」的選項，但終究是好學生的她在指考時考上政大歷史系，不偏不倚地回到過去的「目標」。她覺得當時的青少年把「大學」視為一個門檻，跨過去就決定了未來。當時的她並未將情緒的失落表現出來，再加上錄取政大獲得的肯定，還是讓她感受到優越。只是，唸了一年的政大，終究還是去了北藝大——當時的余品潔，不只是「認識」自己的夢想，也開始「建構」自己未來的模樣。

至於，18歲就決定與在戲劇比賽認識的汪兆謙等人在嘉義創立「阮劇團」，想的或許不是純粹做戲，也沒想過要經營觀眾與劇團，更多的是自己成長以來的某種情懷，然後將其延續。所以他們刻意在週三不排課，從北藝大返回嘉義帶社課，余品潔說：「說真的也沒有教他們什麼，才剛從戲劇系學了兩、三年而已，其實就是『分享』。」然後集結嘉義地區的高中職戲劇社，在暑假一起公演。

等到大學畢業、搬回嘉義後，余品潔才開始爬梳自己的生命歷程，發現自己被戲劇啟發，她說：「夢想、個人、想像力、創造力、幽默感、團隊合作，這些都是在接觸戲劇之後帶給我的事情。」這也影響阮劇團後來接觸到影響．新劇場的呂毅新後，決定將青少年生命故事搬上舞台，做了超過10年的「青少年劇場」，回應的或許是10多年前的那個自己。

「我覺得在接觸戲劇的那一剎那，並不是我愛上戲劇，是這件事情給我一個肯定，很小、很小的肯定，就讓我的青少年的顏色開始不一樣，然後我開始想我的夢想，然後我以後想要成為什麼樣的人。」余品潔如是說。

與其說是實踐夢想，現在的「余品潔」是從擁有夢想的那一刻才開始成為的。