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觸摸音樂的地圖 從點字樂譜客觀理解樂曲

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
鋼琴家許哲誠 （潘克定／攝）
鋼琴家許哲誠 （潘克定／攝）

【撰文／謝依庭】

對明眼人來說，文字與樂譜是兩種不同的符號，但對視障者而言，點字與點字樂譜雖有所不同，卻都是以符號的方式呈現。點字樂譜是為視障表演者所使用的樂譜，也就是將五線譜上的音與資訊轉化為點字譜系統。它的發明，可說是陪伴視障演奏者走向音樂之路的重要工具。

在未發明點字譜之前，視障者學習音樂的方式多是以聆聽加上背誦的方式進行。如此，總不免倚賴明眼人教師的協助才能完整地彈奏。但在點字譜的出現後，視障音樂家已幾乎能依靠譜上的記號，清楚地了解作曲家在音樂上所希望表現的樣貌。在這基礎上再搭配其他輔助方式，例如老師的錄音講解、示範演奏等方式，便能讓視障者的音樂學習之路更加完整。

熟練摸譜 跟明眼人看譜是一樣的

「由於視障者透過以『觸摸』的方式來理解樂譜的內容，故在摸譜之前，需先將所有的音樂術語、記號背熟才得以理解樂譜上的資訊。」視障鋼琴家許哲誠解釋，摸譜的過程可分為幾個步驟。除了熟記上述的記號外，摸譜時必須分左右手邊摸邊彈，也就是左手摸右手譜，右手摸左手譜。在確定音高位置的同時，也加入和弦、節奏與其他音樂記號、術語等。在點字譜益發普遍的今天，視障者大多在啟蒙學琴時，就從認識點字譜開始。因此視障者摸譜事實上就和明眼人看樂譜是一樣的。

點字譜同時協助視障者更深入理解音樂。許哲誠說：「點字譜對於詮釋音樂也有很大的幫助，就像我們讀一篇文章一樣，可以用自己理解的方式來理解，而不是用別人的方式來理解。」因為領略到樂曲的完整面貌，視障者在學習新曲子時，才得以理解整首樂曲所表達的，進而有機會轉化為自己的音樂語言來做樂曲詮釋。

點字譜為視障者開啟了一扇門

然而，如同一般人會有慣用手的問題，點字樂譜的使用也勢必遭遇類似情況。許哲誠以自身的經驗分享：「我們通常邊摸譜邊彈，但是右手摸譜比較快，所以右手摸左手譜就容易很多，但是左手要摸右手的音，會很吃力。」確實，對於學習點字譜晚起步的視障者而言，點字譜雖然為必要的學習工具，但同時也出現兩難。許哲誠坦言：「如果有絕對音感的人，一聽就背起來了，用摸的就感覺比較花時間了。」

但無論如何，點字樂譜的運用，為視障者提供了獨立學習音樂的機會，使得擁有音樂天賦的視障者，也能在演奏的領域中，更自由的發揮。即使面臨許多現實面的挑戰，如轉譯志工不夠多、樂譜印製價格過於昂貴等，但另一方面，在數位設備的更新下，點字譜除了紙本外，也進化為數位點字譜的應用。另外搭配電腦軟體的輔助後，視障者在音樂學習之路上也展現更多的可能性。在逐漸共融的社會中，這個小的發明如同視障者的一道光，開啟了他們完全不同的人生，給予更多的機會！

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年3月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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