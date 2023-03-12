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林妹妹的「天書」——古琴譜

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
減字譜《陽關三疊》與文字譜《幽蘭》。
減字譜《陽關三疊》與文字譜《幽蘭》。

【撰文／李秋玫】

一般人觸摸點字樂譜，即使手指觸感再敏銳，或者甚至張大眼睛仔細端詳，沒有學過判讀方法，任何人都無法從中得知埋藏其中的符碼。就如同看不懂五線譜，在眼中的音符都成了豆芽菜那般。不過，對於懂得漢字的人來說，有種樂譜看來熟悉卻又陌生。因為它的呈現方式，無論是直行排列、單一方塊文字、偏旁或部首、數字等等元素，明明與一篇文章幾乎相同，卻每個字都是生字。這樣的疑惑，在《紅樓夢》第86回〈受私賄老官翻案牘　寄閑情淑女解琴書〉裡出現過。故事是賈寶玉看著林黛玉的書，納悶地問：「妹妹近日愈發長進了，看起天書來了。」黛玉則笑道：「好個唸書的人，連個琴譜都沒有見過。」

賈寶玉口中的「天書」，指的就是古琴的樂譜。相對於以往用長篇文字敘述的「文字譜」，林黛玉所看的則是「減字譜」，顧名思義，就是將文字敘述簡化，取漢字元素組合來表達。最初，不同的琴家對文字譜簡化的方式不同，因此曾有各種體系出現。但從晚唐到兩宋時期逐漸成熟，發展成現在的樣貌。減字譜屬於「指法譜」的一種，也就是按照指法名稱、琴弦的順序以及徽位集合為一個文字而成。一個典型的譜字，上半部表示左手各手指所按的徽位，下半部則是琴弦的次序以及手指指法。只要拆開辨識，每個人都能夠理解。舉例來說：

左方這個譜字，左上角的「夕」表示左手無名指，右上角的「九」表示在第9徽垂直比對下來，下方的「三」指的是第3弦，找到位置之後按住，接著「勹」則是用右手中指向內撥彈。只要依照這樣的模式，並且熟記符號所代表的指法，「天書」也就不再晦澀了。

倘若寶玉出生再早一點，會不會就沒那麼困惑？因為最早採用的文字譜，即以漢字敘述音高、節奏、指法、弦序和徽位等所有細節。就像知名的《碣石調．幽蘭》，不但是現存最古老的古琴譜，也是目前所知唯一一首以文字的記譜方式保留的古琴曲。

細看《碣石調．幽蘭》的文字譜，縱然不諳琴藝也能略知一二，尤其其中標註有「食指」、「中指」以及「十上半吋許」的位置指示。若能再深入了解「耶卧」、「住」、「抑」、「末」等左手指法，以及「掌」、「半扶」、「打」、「摘」、「劈」等右手指法，就能更清楚文字譜所希望闡述的內容。

然而，對外行人而言，這些卻只是皮毛。因為此曲在清朝光緒6年至10年（1880年至1884年）傳至中國之後，幾代古琴名家們為了「還原」這首樂曲，可說是耗費了相當多年的時間考究文獻、協商與推敲……終究能提出一家之言並被認可者寥寥無幾。畢竟，除了難度外，整首樂曲長達224行，每行20至24個字左右，總共4,954個字。僅僅是序文之後的第一段「耶臥中指十上半寸許」9個字，不過是描繪一個以左手中指按弦的位置罷了。冗長與繁瑣的敘事程度，相較於視障演奏家專用的點字樂譜，有過之而無不及。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年3月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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