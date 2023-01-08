青年為何出走 藝術何以介入？ 從藝術文化「社區總體營造」到「青年村落文化行動」的地方觀察

【撰文／楊富民（社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會文化組組長）】

近年開始出現移居與返鄉的風潮，這股風潮逐漸擴大，甚至影響許多青年。不過，當他們來到鄉村地區的時候，赫然發現，地方的文化能量、藝文資源遠遠比他們想像得還要豐厚；甚至長出與傳統認知的都會藝術有所區別，這背後有許多不同的脈絡，其中一個難以忽視的，即是台灣的社區總體營造。

另一種系譜——社區中的藝術、文化與表演

台灣的社造自1994年啟動，今日的文化部將社造政策分為1.0及2.0，其中前後各自包含兩期政策。社造1.0有第一期的社造始動與第二期的「新故鄉社區營造」，其中最重要的內涵，是凝聚對土地的認同、復振地方文化。

當時的工作面向，包含輔導美化地方傳統文化建築、充實鄉鎮展演空間、輔導縣市建立文物館藏等等。這些政策的實踐，幫助許多社區成立自己的文物館、典藏館，一步步完整社區文史的保存。其中一個最著名的案例，即是宜蘭二結王公廟的「千人移廟」。

二結王公廟建於清朝乾隆年間，近200年左右的歷史，也是當地重要的信仰之一。他們在1990年代左右決議重建，但在社區營造的推動下，當時的宮廟管理委員和居民們共同討論，決定將舊廟整棟保存，並「橫移」至鄰近，原址另建新廟。於是為保存舊廟，他們花了4年的時間，逐漸將舊廟的地基挖出；直到1997年，號召近1,200名居民共同合力，用著粗大的麻繩權當拉繩，原木作為滾輪，一點一滴地拉動舊廟到新址。舊廟後來遂成為「二結庄生活文化館」，展示的當地宮廟的文化，以及社區營造的歷程。

第二期社造政策——新故鄉社區營造計畫，自2008年到2015年間，以社造行政化、社區文化深耕，以及社區創新實驗3大方向共同推動藝文社造。在社區文化深耕上，2008至13年間，產出文化保存記錄1,267項、影像記錄1,678卷，更是補助高達383場社區劇場。

383場的社區劇場少見於當代的藝術史中，也少有戲癮者知曉，甚至也非如我們想像中的「落地掃」或南北管那樣的農村戲劇系譜，它們不在黑盒子裡、不在舞台上，也不是由專門的演員演出，而是由社區的居民在晚上練習、排戲，並在廟埕與社區的活動中心廣場上展演；觀眾是鄰里、自己的孩子、父母，不圖能留在名為藝術的豐碑，只期待演出的過程中重新凝聚居民。

簡明而言，社造1.0、台灣社區總體營造推動的前20年，為地方文化累積了豐厚的能量與成果，並培養藝術文化發展的土壤。

藝術與文化行動衝擊農村

走了20年的社造，從1.0跨到2.0之際，整個台灣社會也面臨到巨大的轉變。其中的高峰，即是2014年3月的學運。太陽花學運反映出解嚴後成長的一代人，從教育、文化和思想上更加明顯地有別於上個世代，且呈現出新一代的青年們對社會、地方進行實踐的迫切渴望。

當年文化部因應青年的期盼，同年的8月，在社區營造政策下制定了以青年為主的實踐補助——青年村落文化行動計畫。該計畫直接開啟一波青年返鄉於地方實踐的風潮。直至2022年的今日，仍然成為青年返鄉╱移居至地方最重要的補助資源。文化部希望該計畫能成為青年們的「第一桶金」，幫助他們在走向地方，「突破農村舊制，創造活水」。

第一屆的青年村落文化行動計畫，藝文扎根類的首獎，即由黃鼎堯的「優雅農夫藝文特區—青年藝文深耕展演計畫」獲得。蹲點台南土溝村6、7年的時間，他們在2013年承租下村落裡荒廢近30年的皮包工廠，邀請藝術家、農民，將2,000坪範圍的廠區打造為農村的藝文特區，展示裝置藝術、音樂表演，之後更名為土溝農村美術館，期望同時突破僵化的農村想像和藝術疆界，打造一個另類的美術館。

之後的青年村落文化行動計畫，除了各項地方實踐的支持外，對於藝術文化的支援也力道未減，包含曾持續數年的「回桃看藝術節」、後來建立永晝海濱美術館的基隆星濱山、嘉義著名的阮劇團，以及東部極具代表性的山東野表演坊等……成為扶植地方藝文團隊的最重要資源之一，甚至也如同最初的期待般「突破農村、創造活水」，例如2018年山東野表演坊團長尉楷參與的社區劇場——《咱ㄟ溝仔尾》。

溝仔尾，是花蓮的舊城區，在花蓮縣政府的規劃下，將舊城區重要的記憶場所填平，並將打造成一處行人徒步商業區，參考巴黎的「香榭大道」，以「日出大道」為名。這樣的建設在當時引起縣民們的軒然大波。但是，政策已然不可逆，《咱ㄟ溝仔尾》便成為花蓮市老城區重建後的弔劇。由曾經營過娼寮的後代演出風化區的故事、當地的里長拍攝宣傳影片，同時培訓在地的青年們成為演員，將過往的記憶濃縮成兩小時實地售票演出，讓親身經歷過老城歷史的居民在已然消失的場所中，號召整個縣民們的記憶。

青村計畫之所以成為近10年來藝文工作者與團隊實踐地方最重要的資源，原因不脫於以下幾點：一、重訂青年的年齡，從20歲跨域到45歲之間；二、首次以獎勵金的方式支持實踐。某種程度上也是公部門首次拋開「主計治國」的思維，用更信任的態度面對地方工作的實踐者，以「獎金」鼓勵青年們在地方的實踐，減輕青年實踐地方繁瑣荷重的行政與核銷工作。

最後一點，則是將高額的獎勵金提供給「個人」。過往的補助計畫，習慣將相關的資源提供給社區發展協會、法人團體、政府立案的相關機構。在傳統的思維上，會認為這些團體較具備所謂的「公共性」，以及「群體性」，並且擁有「認證」。然而，青年村落文化行動計畫，直接將10萬至120萬間的獎勵金補助給個人，進一步擴大個體實踐社會的可能性。

以上種種，加上本文限於篇幅未能提及社造2.0推動的其他政策，在近10年，又幫助了青年持續地在地方創造藝文實踐的高峰。