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全球14機構成立「STAGES永續劇場聯盟」 國家兩廳院成亞洲唯一聯盟劇院 現象二：共融、永續 表演藝術圈新價值

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
《寫給滅絕時代》台灣版演出。 （國家兩廳院／提供）
《寫給滅絕時代》台灣版演出。 （國家兩廳院／提供）

【撰文／吳垠慧】

疫情、永續，是2022年藝術界的熱門議題，無論是在創作題材或是組織的經營管理上，均備受矚目。在台灣，有台灣視覺藝術聯盟、表演藝術聯盟、畫廊協會、文化法學會、國立臺北藝術大學在10月甫成立的「台灣藝術永續聯盟」（TASA）；國際上，則有7月15日由瑞士洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy-Lausanne）和比利時列日劇院（Théâtre de Liège）發起的「STAGES永續劇場聯盟」（Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift）在「亞維儂藝術節」宣告成立，14個聯盟成員含括劇院、劇場協會和大學，其中，國家兩廳院是唯一受邀結盟的亞洲劇院。

這不僅是對兩廳院近年推動「劇場共融」的肯定，也揭示「永續」不再是概念，將會落實在劇場營運、節目製作等具體實踐之中。

兩廳院為國際劇場組織的一員

加入「STAGES永續劇場聯盟」的劇院來自比利時、法國、瑞典、克羅埃西亞、立陶宛、義大利、匈牙利、葡萄牙、斯洛維尼亞等國家，以及「歐洲劇場協會」（European Theatre Convention）和拉脫維亞里加工業大學（Riga Technical University）等機構，希冀匯集國際表演藝術界的力量與經驗交流，共同面對生存環境的危機，之後每年舉辦國際年會，兩廳院已確定是2025年的年會主辦方。

兩廳院2017年成立「國際發展組」，與國際藝術節、場館機構交流更加密切頻繁，疫情期間亦然，對於疫情帶來前所未有的產業衝擊交流應變措施之外，面對極端氣候造成的影響也有所討論。因此，當比利時列日劇院向歐盟提出「劇場永續轉型計畫」時，也邀請兩廳院一同加入。

兩廳院近年積極推動「劇場共融」，今年更以「永續場館・共融年會」宣告從「人人共融」推向與環境共生共存的「永續共融」。因此，即使台灣不是歐盟國，加入計畫也不會獲得歐盟補助，兩廳院仍選擇加入，對此，兩廳院藝術副總監施馨媛表示：「兩廳院是世界劇場的一分子，希望我們的參與，能讓亞洲經驗藉由這個平台傳遞出去。」

施馨媛解釋，「劇場永續轉型計畫」是4年期計畫（2022-2026），從劇場的日常營運、節目製作流程、跨領域（環境專家、相關企業等）合作這3個面向找尋工作方法，「現在不只是製作節目來談永續的觀念，而是從概念、團隊、創意、燈光、服裝、彩排到作品能否永續，都是green production process需要思考並且要找出解決的方法。」

疫情期間，英國劇場界合力編寫的《劇場綠皮書》（Theatre Green Book），提供「製作」（productions）、「建築」（buildings）、「營運」（operations）3方面執行永續的標準及方法，已是包括聯盟和兩廳院在內的國際劇場界實踐的參考依據。

從場館經營到節目製作的永續

兩廳院2021年下旬便啟動場館自我盤點，今年逐步導入永續概念於場館營運當中，施馨媛在「STAGES永續劇場聯盟」宣告會上，就分享這段期間兩廳院的作法：首先，場館同仁必須對「永續」有所認識，透過講座介紹和分享國外場館經驗建立起共識，接著，在專業顧問的協助下，每個部門各自盤點日常業務當中可做永續優化的項目，並透過跨部門組成的「共融永續小組」定期匯集部門意見及整合需求，擬定短、中、長期的實踐目標。

舉例來說：紙本問卷電子化、減少海報印製改用固定型LED螢幕、鼓勵駐店廠商多用在地蔬食減少碳排、外租團隊評選改成線上「數位管理系統」不再印製紙本資料，接下來要計算場館一整年的溫室氣體排放量等，「我們針對不同部分逐年遞減碳排，不可能馬上減少很多，一旦建立標準和方法之後，每年設定目標就能自我檢查。」

除了場館營運，兩廳院正朝永續性節目製作的方向前進。聯盟委託英國劇場導演凱蒂・米契爾（Katie Mitchell）和法國編舞家傑宏・貝爾（Jérôme Bel）研發以「無人巡演為目標」的跨國共製作品，凱蒂・米契爾的《寫給滅絕時代》是第一部，聯盟場館各自啟動在地製作，從演員選角、舞台設計、電力使用等建立一套永續性的工作方法，台灣版《寫給滅絕時代》已於11月演出，由導演林欣怡和人類學家謝一誼共同進行故事轉譯與改寫，在舞台總電力只有150瓦的限制下，思考表演可以如何進行，聯盟成員也對此進行製作經驗的交流。

「過去認為，預算和時間是創作者最大的限制，現在最大的限制卻是能源，這次製作是很大的挑戰」，施馨媛表示，永續的倡議對象不只是作品的主創者，還包括設計群、藝術行政都要配合，因此，產業鏈必須健全才能提供完善的系統支援，例如：製作物如何回收或建立二手物品循環使用等，都是亟待建立的配套措施。

攸關「永續」之刻不容緩，施馨媛提起在亞維儂期間，由於今年極端氣候導致乾旱嚴重，火車行經鐵軌擦出的小火花竟讓鐵軌旁的乾草燒了起來，火勢一時難以撲滅，「天空灰濛濛的，灰燼飄落像是下『灰燼雨』，很像末世。以前認為做永續是做公益，現在已經是生存戰了。」

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2022年12月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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