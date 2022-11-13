楊寶秀：不老搖滾魂 用鼓棒直球對決生命挑戰

【撰文／李時安】

近日WAKAMOTO若元錠的一幀廣告中出現了以往少見的搖滾女子身影，坐在鼓組裡的是75歲的楊寶秀，雙手握著鼓棒，黑上衣搭配墨綠色麂皮背心與金屬項鍊，燦爛的笑容讓她看來只有50來歲，實際見到本人後，雖然少了梳化及燈光加持，頭髮也斑白了些，但一開口說起話來，既聽不出被病痛蹂躪過的苦澀，也沒有社畜人生的力不從心，尤其她言談間的爽朗笑聲，總讓人抓不準眼前這人的年紀。

楊寶秀在50多歲時發現自己罹患乳癌，在友人建議下到了和信治癌中心醫院複診後，又發現腫瘤已擴散至腋下淋巴，遭受了雙重打擊的她，只坦然覺得自己「中獎了」。

上世紀90年代標靶藥物還未面世，與惡性腫瘤的戰鬥是慘烈的直球對決，傷敵一萬也得自損八千，手術、電燒、化學治療等手段花掉了楊寶秀將近一年的時間，也把她從原本為了生計奔波的日常中抽離出來，就在兩兩化療之間的復原期，有個念頭悄悄冒了出來：不然我去學打爵士鼓好了。

走過病痛 重拾年輕搖滾夢

鼓手的帥氣身影早在少女時期的楊寶秀心裡萌出芽來，她在1950、60年代的繁華台北長大，在那個美軍協防台灣的年代，常有許多傳奇樂團來台演出，與西洋流行音樂之間也只隔著一台收音機，在楊寶秀的想像中，如同職場中總是由大Boss坐鎮在辦公室最後方，樂團中最厲害的角色不是站在舞台前沿、眾所矚目的歌星，而是坐鎮在舞台最後方的鼓手。

即便是2022年的今日，打鼓依然被普遍認定為年輕人做的事，20多年前的楊寶秀雖然知道自己想學爵士鼓，但不知道上哪兒找老師，只好一個人騎著摩托車到各音樂教室詢問，甚至拜訪了當時起步沒幾年的朱宗慶打擊樂教學系統，未果，或者應該說沒人知道像她這樣的「熟齡」學生該怎麼教，就在失望之際，朱打教室櫃台向她介紹了一位擊樂科班出身的年輕老師——雙子二重奏的哥哥簡任廷。

楊寶秀從基本功學起，陸陸續續跟簡任廷上了幾個月的課，只不過化療一結束，她得回到職場，繼續原本的生活，打鼓這件事就這麼被放在一邊，直到10多年後的一個舞台夢，讓她燃起重拾鼓棒的念頭。

靠耳朵背譜 登上小巨蛋演出

2017年楊寶秀認識了弘道老人福利基金會，為了能夠登上小巨蛋舞台演出，她絞盡腦汁想著要靠什麼才藝在「仙角百老匯」演出中軋上一角，那個持著鼓棒盡情揮灑的自己就在這時再度浮現出來，因此她又找了老師開始學曲子，並在2018年靠著電影《七匹狼》主題曲〈永遠不回頭〉一炮而紅。

小巨蛋「出道」後，採訪及邀約相繼而來，有的來自朋友，希望她到老人公寓演出，也有來自連續劇製播單位的邀請，但楊寶秀心心念念的是舞台，比如她就曾向中國文化大學的中國音樂學系毛遂自薦，在2020年底的「華岡藝術之夜」與華岡弓弦、揚琴樂團的青年學子們同台演出，可惜對熟齡的表演素人來說，一是演出機會稀缺，二是能夠一起組團玩音樂的同齡夥伴太少，每次踏上舞台的經驗都得來不易。

採訪當天，一行人約在楊寶秀常去的練團室，她在手機中預先準備好了要分享的音樂，但在要把訊號送到音箱的過程中還是遇到技術困難，就在眾人七手八腳將播音問題解決後，楊寶秀一屁股坐上鼓椅隨著音樂打起節奏來，那是投機者樂團（The Ventures）的〈Wipe out〉，這作品因為出現在黃俊雄《雲州大儒俠》的配樂中，在台灣流行一時，也是許多老搖滾及老布袋戲迷的回憶。

打鼓時的楊寶秀非常專注，她不靠識譜學曲子，而是靠耳朵聽，一首一首背起來，哪個樂段搭配哪種節奏型、哪裡有個特殊節奏要打出來、哪個樂句走完後要過門等細節，都牢牢記在腦海裡，再與音箱送出的樂音合奏打出來，因為沒有一個自己的樂團，這應該就是她平日享受打鼓樂趣的方式了。

訪談間，楊寶秀大方邀請攝影師摸摸自己淋巴結被切除後的右臂腋下，也坦承當年拒絕了醫生重建乳房的好意，直面惡疾依然雲淡風輕，鎮日為了生計奔波也沒有失去靈魂，想學英文就去美語補習班應徵當櫃台，想演出就自己到處找機會，無論生命給了什麼挑戰，永遠不放棄人生，楊寶秀或許不曾變老。