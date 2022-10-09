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十年有成，還是十年現形？——台灣評論世代與生態的養成之後

聯合新聞網／ PAR表演藝術雜誌
特別企畫「評論藝術的藝術」，傅裕惠〈觀「評」不語真君子？起手無「毀」大丈夫？ 看台灣劇評界和創作者的相對關係〉，1998年6月號，第66期。 （本刊資料室／提供）
特別企畫「評論藝術的藝術」，傅裕惠〈觀「評」不語真君子？起手無「毀」大丈夫？ 看台灣劇評界和創作者的相對關係〉，1998年6月號，第66期。 （本刊資料室／提供）

【撰文／吳岳霖（劇評人，曾任表演藝術評論台執行編輯）】

從《民生報》「民生劇評」（1997-2006）、《PAR表演藝術》雜誌（1992年創刊，最初名為《表演藝術》，並於2002年成立網站），到國家文化藝術基金會「表演藝術評論台」（2011-）、台新銀行文化藝術基金會「ARTalks」（2013-），台灣的表演藝術評論擁有專屬欄位或平台，歷經平面到網路媒體的轉變，也呈現評論的另一世代、生態與風氣。（註1）《PAR表演藝術》曾三度以專題形式討論台灣的表演藝術評論，前兩次分別於1998年6月的「評論藝術的藝術」、2002年10月的「十週年專題╱2002演評面面觀」，最近則是第257期（2014年5月），時間點便落在「表演藝術評論人專案」的啟動，面對到評論人才的培育、世代與風氣的養成。以將近10年後的今日回看，到底是後繼有成，還是讓更多問題逐一現形？

「追求即時」與「要求深度」的矛盾？

表演藝術評論台長紀慧玲於2014年該專題之專文以此段話作尾聲：「除了關切評論本身的知識╱論述生產機制與生態現象，我們可能還需更多『評論的評論』或『表演藝術的深度評論』，如此才算真正完構表演藝術這門藝術的理論建構。」（註2）但現實總是骨感的，2014年至今，表演藝術評論台仍以單一節目評論為主力，甚至愈見「即時性」的追求。除「深度評論」僅占極低的數量外，所謂的「評論的評論」少量存在於留言回應，唯有去（2021）年因疫情而曇花一現【Reread：再批評】系列。

無論是「評論的評論」或是「深度評論」更加不易書寫，坦白說以「數量」統計不厚道，該追求的是品質。若以媒體操作與生態養成來看，應是常態規劃、稿費供給等制度的重新檢視，而非道德勒索評論人付出心力。但即時評論與深度評論的並行，或許更回應現實，如《PAR表演藝術》於2021年因改為雙月刊，才將兩種評論形式分別於網站、紙本進行操作，試圖回應出刊頻率與平台屬性。

最後，則是「字數」。網路平台的運作，也讓評論文章的字數兩極化，既不受印刷版面限制而擴充字數，卻又因追求更快、更即時的評論，而降低字數——特別是表演藝術評論台於2022年起更推出低於千字的評論書寫。即時與深度兩種書寫終究還是矛盾？

評論人才的「種植」與「結實」？

表演藝術評論人專案的機制推動下，文章數量確實大幅度增長，從早期的百餘篇，至近年動輒500篇（包含投稿與邀稿）；同時，評論人在數量與身分上確實也有明確改變，這連帶影響《PAR表演藝術》、台新藝術獎、國際劇評人協會台灣分會等單位對評論與評論人的供給需求。「開源」，確實是2014年至今最明顯的成效，也就是「種下」許多評論人的種子。

數年後的今日雖未面臨評論人「過量」，且各地政府單位、場館仍積極培育劇評人才，但卡於現實的是：如何留住人才？其中涉及到最現實的稿費機制、供稿單位，以及評論倫理等，背後更深層的提問是，劇場、甚至這個社會對劇評人真有需求嗎？這段過程中，「專職」評論人的討論曾探出頭來；同時被攪入的還有，評論人多半依靠公資源，獨立性如何被彰顯？這些多半屈就現實只能不了了之的討論，也面對到這些媒體平台的成立，是對評論人「專業」的嚮往，但「專職」與「專業」的本質差異卻必須被思考。另外，表演藝術評論的討論往往集中劇評（包含戲劇、戲曲等）與舞評，樂評作為另一專業領域，又該如何被獨立、或納入思考？

表演藝術評論的「被評論」，充盈無數真假議題，現階段確實已有現象現形，是否「有成」尚打上問號。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2022年9月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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從公共到分眾、從多元而偏激

2001年4月，雜誌第100期曾辦過1場針對台灣表演藝術類雜誌未來的公開座談，我還真不記得自己曾在現場，也不記得自己當時是否真心關注過雜誌存廢問題。21年過去了，新興表演空間的確如1992年試刊號中諸多呼籲，而變得愈來愈多，但表演藝術類別的雜誌卻急遽減少；剩下的唯一一本，也已經喪失圈內的專業代表性。今天的我的見證，對21年前對《表演藝術》雜誌編輯充滿熱情的我而言，是徹底的諷刺。

書寫表演藝術的重量：《PAR表演藝術》刊物史及其影響

《PAR表演藝術》（以下簡稱《表藝》）創刊即將滿30年，作為華人首刊綜合性表演藝術雜誌，它見證台灣藝術發展及全球的表演藝術變化。30年一瞬，《表藝》是整體台灣「文化奇蹟」的一環，它的摸索代表理想與現實感的追尋。

書寫的力量

《PAR表演藝術》不僅是台灣第一本表演藝術雜誌，更為表演藝術領域帶來深遠影響。有藝術行政工作者形容《PAR》是治療中文閱讀思鄉病的珍貴藥方，也有文字工作者認為它是觀察演出生態的光源，更有劇場創作者提出雜誌讓他有機會走進另一個創作者的腦袋，及面向世界的窺孔。

許斌 X 姚立群：台前幕後，留下忠實的記錄

許斌與姚立群的相識，其實不是從「劇場」開始。最初，許斌以為兩人的相遇是在2003年末，到中國北兵馬司劇場演出《黑洞之外》。他說：「姚立群臨時去當音控，表現傑出！」但姚立群說的更早些，是在1991年左右，那時的許斌還在誠品書店工作，專門負責攝影相關區域，笑說：「他是那個區的區長。」姚立群初接觸攝影，與當時的同好向許斌交流。後來，許斌從公關公司、《首都早報》攝影記者、誠品書店、《表演藝術》特約攝影、《亞洲週刊》等媒體之攝影記者，用「攝影」兜起生命與身分。自2011年的《黑洞3》，也順其自然與身體氣象館、牯嶺街小劇場締結關係，留下諸多照片。

舞譜教師曾瑞媛的讀譜術 以「舞譜」記錄、體驗、探索、創造身體動作

如果說現當代舞蹈在表演藝術中相較小眾，那麼，在現代舞蹈發展上具有重要歷史意義的「舞譜」，可能是小眾中的小眾了。不若樂譜的隨手可得，網路下載、圖書館借閱、或是鄰居家正在學鋼琴的孩子可能就有一份貝多芬的《給愛麗絲》琴譜。上哪找舞譜？首先已經是個問題了。如何讀舞譜？更不是國民義務教育中的一環——還記得國小音樂課學吹長笛，至少就得先學會識別簡單的樂譜吧？單從這兩點，舞譜的低普及度顯而易見。

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