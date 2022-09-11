書寫表演藝術的重量：《PAR表演藝術》刊物史及其影響

【撰文／黃俊銘（英國愛丁堡大學社會學博士，現為政治大學傳播學院助理教授，曾任本刊編輯）】

《PAR表演藝術》（以下簡稱《表藝》）創刊即將滿30年，作為華人首刊綜合性表演藝術雜誌，它見證台灣藝術發展及全球的表演藝術變化。30年一瞬，《表藝》是整體台灣「文化奇蹟」的一環，它的摸索代表理想與現實感的追尋。

閱讀1992年試刊號，仍令人怦然心動。時任兩廳院主任的戲劇學者胡耀恆在〈發刊詞〉寫道：一般媒體追求新聞價值，「我們則企盼藝術內涵」。新刊採公開發售，面向公眾，避免成為「政府刊物」，「同時保持特有的品質與風格」。總編輯黃碧端並指出，《表藝》雖為兩廳院主辦，但藝術無國界，更沒有「廳院」之界，已見公共設想。在專業藝術尚起步的年代，這種「獨立媒體」般宣告，實具前瞻定位。1992年的兩廳院幼齡5歲，教育部官員曾經垂詢，貴院工作已夠繁重，為何還要自添業務，胡耀恆說得真切：「為了藝術，為了文化」。

是的，若非為了文化，基於長期發展，誰有餘裕辦理想雜誌？但是，若沒有書寫，誰來記錄瞬間的藝術。沒有記錄就沒有評論，藝術無以成長，觀眾也無從培養。

30年分期史

細數《表藝》30年史，從中山大學外文系借調來的黃碧端（創刊至11期）起始，奠定「專業主義」時期，她以專題與評論為雙核心，將表藝「文化」化；拔高規格，廣邀名家執筆，例如試刊號裡〈懷念約翰凱吉〉由譚盾、林懷民、潘皇龍執筆，爾後專欄還有姚一葦、韓國鐄、漢寶德等大家，是重要起步。「林靜芸（第12至90期）、鴻鴻（第4至11期）」主編的「專業發展」時期承續精緻、「嚴選」之選題與評論，採責任編輯制，畫分戲劇、戲曲、音樂、舞蹈等領域，「專業」程度有時像學術期刊。

《表藝》100期，曾推出「尋找百分百的表演藝術雜誌」專題，是典型的「表藝架構」：深、廣、國內與國際。它跨國專訪德國《芭蕾—舞蹈》（ballett－tanz）總編輯、英國《留聲機》（Gramophone）總編、美國《村聲》（The Village Voice）主編，穿插引介倫敦《Time Out》、東京《PIA》周刊、法國《影音視綜覽》（Telerama）及世界音樂雜誌《Folk Roots》等情報型刊物，另有德、法、美、日等國重要戲劇與音樂期刊的專文導讀，後附「台灣表演藝術類雜誌現況與未來」座談會，邀專家學者共商，這種慎重，是一個時代特徵。國際視野、專業、知識與資訊並重，重視表演文本，突顯評論人角度，是此時期關鍵字。

莊珮瑤是《表藝》「穩健」時期主編，數度主責或協同總編進行轉型。盧健英（第136至162期）總編的「生活風格」時期是《表藝》首次較革命性的改版，這與當時的兩廳院改制行政法人有關，從「黑機關」走向體制保障、具公共任務的文化機構，須承擔營運。盧健英以媒體人的嗅覺，定位「當表演藝術成為一種閱讀」，在視覺與編輯手法上，引進更多風格化甚至文藝明星化的手法，重視美感經驗，突顯「讀者賞味」。黎家齊（第164至336期）的「藝╱業整合」時期，歷時最久，以靈活、創造力的視野與方向，更「雜誌化」撐起藝術媒體的可能性，包括增張、擴充生活面向的「藝活誌」，引進藝業結盟、推廣行銷，強化資源與數位整合，這可能與法人化的兩廳院日趨成熟，部門須有更多整合有關，也與稍後改隸新成立之「國家表演藝術中心」，台灣進入「大劇院時代」，湧現更多職業化的藝術從業者有關。

《表藝》的變化是整體行業特徵變化的映照，視藝術為「工作」，呈現藝術領域「神聖—世俗」的轉型。2021年進入客座總編江家華（第337期至348期）「重新定義」時期，雜誌的英文名「Performing Arts Review」改為「Performing Arts Redefined」，採雙月刊，象徵變革性的方向，未來發展令人關注。

我們需要一個什麼樣的藝術媒體？

《表藝》隸屬兩廳院，為「官辦雜誌」，但它始終維持一定程度的獨立編採與編輯室自主。這種特徵，讓它擁有制高定位來報導與評論藝文事物，而不至於流於機構文宣部門。在藝術待建立專業與自主之際，忠實扮演品味引導與守門，與改制行政法人機構後，強調文化公共性不謀而合。30年的《表藝》，還有以下成就，應該被記得：

1、知識啟蒙與藝術識讀：《表藝》是藝術愛好者的雜誌，持續扮演台灣通向國際表演藝術「經典知識」與「趨勢潮流」的重要窗口，常以跨洋專訪、譯稿、專家導覽與引介等方式，提供藝術理解或行內知識。它的特企、專題也肩負媒體「動員」（mobilisation）任務，帶動重要生態、政策討論。它對製作、作品與生態的長期評論，時邀不同立場交流激盪，或做藝術解碼，長久下來，甚為可觀。

2、建構藝術家、評論人、媒體的交流網絡：媒體即社會網絡，《表藝》有公共資源支持，較少市場壓力，反而使它擁有「準獨立媒體」的性格。它採邀稿制，基本上以外稿為主，避免了壟斷性的藝術意見。行內從業者都知道，《表藝》長年吸引並匯集各門派、文化的政治光譜從左到右、從專家到業餘愛好者、甚至特異獨行者，言論多元是該刊最重要的資產，稱台灣藝術界「現代時期」與「當代時期」培育評論人力最重要的場域，應不為過。難忘王墨林、金慶雲、葉綠娜、王安祈、陳正熙、林亞婷、紀慧玲及無數精采的筆，台灣許多表演團隊與藝評家最重要的論述，可能都給了《表藝》。

個人觀察，《表藝》還有一項隱藏版貢獻。從實務來看，世界版圖上以綜合型專業藝術雜誌（資料型通路雜誌除外）為定位，其實屈指可數，更是華文世界異數。《表藝》的跨領域精神，讓表演各領域關係更靠近一些，其背後隱藏的交流意義，應該被提及。它與新加坡、香港、中國及其他華語世界也有緊密的交流網絡。

3、締造公共領域：正因《表藝》的媒體屬性，讓它成為諸多議題、論辯可以合法聚集評論、「吵架」的重要場域。長期擔負公共討論，自身就是一部厚重的台灣表演藝術演變檔案。例如正反藝（異）見併陳的「演出評論」、「回想與回響」或「演後座談會」。諸多邊緣、實驗或尚起步的展演，也因其報導，奠定正當性。紙媒全盛時期，《表藝》與《中國時報》、《中時晚報》、《民生報》、《聯合報》、《自由時報》共享一座文化公共領域。

《表藝》的未來，攸關藝術的未來。當今社交媒體崛起，人人都是媒體，過去學院與民間學者、獨立評論人所形成的媒體場域，已難收聚集效應。當媒體無所不在，《表藝》不再是唯一選項。我們的公共領域更擴大、無形，趨於「聲量」、「流量」效應，卻也更短暫、碎片化與自我宣傳。過去作者心無旁鶩、閉關寫作；寫作即「發聲」的時代似乎消逝，現在媒體多趨於「寫手化」，不再崇尚觀點寫作。寫作變成風格展演，只是題材剛好是表演藝術。邱坤良在2006年《民生報》停刊曾寫下〈藝文版的美麗時光〉，建議政府視藝術媒體為公益事業。當前許多媒體都有「文青」面向，引進質量不均的藝文內容，我們其實比任何時代都迫切需要一本嚴肅、專業辦理的表演藝術雜誌。

我曾短暫任職《表藝》，對於當年一位音樂系畢業生而言，《表藝》是通往繽紛「藝術世界」（art worlds）最重要的窗口，至今珍惜那段時光還有友誼。舞台表演稍縱即逝，但能刻畫藝術肌理與做工，述說藝術重量，不擔憂流量，我們仍需要一座堅挺的藝術媒體。我私心還認為，若沒有它，表演藝術與「娛樂事業」何異？祝福這些愛藝術、愛雜誌的表藝朋友生日快樂，期盼繼續維持獨立、堅定而鋭利的品味，並在媒體時代保持「靈活應變」的DNA。