【撰文／本刊編輯室】

《PAR表演藝術》不僅是台灣第一本表演藝術雜誌，更為表演藝術領域帶來深遠影響。有藝術行政工作者形容《PAR》是治療中文閱讀思鄉病的珍貴藥方，也有文字工作者認為它是觀察演出生態的光源，更有劇場創作者提出雜誌讓他有機會走進另一個創作者的腦袋，及面向世界的窺孔。

本期封面故事不僅談雜誌書寫，也談與其唇齒相依的劇場影像，更藉由檔案的重啟，理解表演藝術領域一路以來的流變，看見這些記錄如何展現無形力量，一方面將環境生態鞭辟入裡，另一方面解讀出外在萬象及與時代碰撞出無數火花。

＃關於《PAR》讓你很意外的30個POINT

1. 直到兩廳院行政法人化之前，雜誌社員工曾經掛名在印刷廠旗下。

2. 曾設有出版部門，出版專書長達22年，包括年鑑、劇本書、達人秘笈、遇見大師書系等。

3. 不只紙本，也曾出版「樂典—珍藏當代台灣的聲音」系列CD、《黑鬚馬偕》、《歐蘭朵》、《很久沒有敬我了你》DVD。

4. 辦公室依舊保留創刊迄今的紙本照片、幻燈片、底片等珍貴資料。

5. 創刊以來榮獲8座金鼎獎、連年蟬聯國家出版獎。（後期因金鼎獎規則修改無法再次角逐獎項。）

6. 雜誌最瘦是第31期，有56頁，最胖的是第298期，有180頁，足足多出兩倍以上。

7. 曾經歷4次改版、3種開本尺寸，最小的開本是343期的「未來，線上見」特刊。

8. 將30年來的雜誌疊放起來總高度為309.5公分，與金氏世界紀錄「全英國最小的房子」等高。總重量為13.24公斤，約為一名3歲兒童重量，可輕鬆捧入懷中。

9. 劇場創作者如導演鴻鴻、符宏征、劉守曜、Baboo等，過去的「正職」都曾是本刊雜誌編輯。

10. 曾有專責的「生態線編輯」，負責文化政策與表演藝術生態相關議題。

11. 2002年首度成立網站，創下編輯部門有7位編輯（含主編）的最高紀錄。

12. 過去為了銷售自製出版專書《歌劇魅影—解讀面具與歌劇背後的魔幻世界》，曾出動編輯全員輪班在售票口擺攤。

13. 台灣平面設計史上最具代表性的設計師如劉開、李男，都曾為雜誌的美術設計，劉開更曾替第二次改版的刊頭設計字體。

14. 書法家董陽孜曾替雜誌題了12個截然不同的「藝」字，讓共12期封面的「表演『藝』術」4大字展現新面貌。

15. 雜誌曾經少出版一期！1996年7月首度出版《表演藝術年鑑》，編輯全心投入，因而該月未出版雜誌。

16. 雜誌的銷售冠軍是：第244期「寶塚專刊」（2013年4月），搭配寶塚歌劇團首度來台，創下首度加印紀錄，並於2015年8月復刻。

17. 登上雜誌封面最多的人物，正是引領雲門舞集走過近半世紀的舞蹈家林懷民。

18. 曾在藝術家的生涯初期專訪他們，留下年輕時的身影。如：演員馮翊綱、姚坤君，導演黎煥雄、徐譽庭，編舞家何曉玫、林文中，鋼琴家陳瑞斌、陳毓襄等。

19. 雜誌曾是表演藝術領域向西方取經重要的媒介，曾因兩廳院「世界之窗」系列、外國團隊的邀演，製作過如「冰磚四國 北方驚艷」（俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞及烏克蘭）、「西葡大發現」、「無界限完全比利時」、「新．德國製造」世界系列專號。

20. 曾製作一整個專題來評論單一話題製作《八月雪》（第122期，2003年2月號）。

21. 史上特愛製作回顧專題的雜誌，如「光復五十周年特輯」連做6期、「二⃝⃝⃝回眸『藝』瞥」連做3期，更自2012年起製作「年度回顧」專題迄今。

22. 雜誌也熱愛製作很多「入門」、「XX先修班（關於⃝⃝不可不知的10件事）」、「天才十問」等單元傳遞基礎知識。

23. 雜誌也曾探討如加入WTO、SARS、香港回歸、「淸點立院文化法案」等社會議題。

24. 藝術何用？關於這題，921大地震後，編輯室曾以系列報導記錄藝術團體如何前進災區「藝術治療」回應。

25. 在網路尚未普及的年代，曾在第100期雜誌附上「百期索引光碟」，附上創刊號到第100期的目錄，光碟內容包含篇名、作者、類別等，讓當年的讀者能快捷地搜尋檔案。

26. 在飯店、餐廳、速食店、飛機上、才藝班、金融機構、機場貴賓室等令人意想不到之處，都能看得到雜誌。

27. 在海外圖書館也看得到PAR！過去曾有人在瑞士日內瓦大學、新加坡大學圖書館見過雜誌。日本早稻田大學演劇博物館、日本國立國會圖書館關西分館、美國哥倫比亞大學東亞圖書館、及香港中文大學邵逸夫堂等皆是雜誌現有訂戶。

28. 有單一讀者為了雜誌訂閱贈票方案，訂閱雜誌竟長達近30年。

29. 雜誌內容從創刊號起迄今，已完成數位化並建置資料庫，截稿前，含官網限定報導共計19,439篇文章供讀者訂閱數位全閱覽。

30. 1994年台灣第一次民選直轄市與省長時，曾邀訪三黨省市長候選人，並請他們在雜誌中發表文化政見。