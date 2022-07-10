從35歲到46歲，11年來推動變革的努力不懈 專訪柏林戲劇盛會藝術總監伊馮娜．巴登霍爾

【撰文／王顥燁】

從1964年便開始的柏林戲劇盛會（以下簡稱盛會），近年來不僅在國際聲量大增，也成為德國劇場推動女性平權重要的指標。能讓這近60年的組織運轉出全新面貌，因應時代發展作出改變，擔任總監的伊馮娜．巴登霍爾功不可沒。

她在2012年接下總監職位，11年間推動許多變革——讓難民議題被重視、推動身障劇場、爭取入選作品的女性保障名額、劇本市集開放全球徵件，及推動氣候友善措施並資助生態永續發展論壇（Forum of Ecological Sustainability）。儘管外界對於這些決策不全然支持，甚至批評發生得太晚，這兩年還不幸地碰上疫情攪局，她從未放棄藉由策劃盛會各種活動來鬆動德語劇場的父權結構。長期致力推動劇場性別平權的努力，也讓她在2020年獲頒「柏林傑出女性獎」（Berlin Women’s Prize）的肯定。

以團隊合作的精神在10年間開花結果

在一個長期由父權掌控的劇場體制下，作為女性領導者處境更加艱難。巴登霍爾回想當年接下總監職位時，不像今日，女性領導者難以獲得培訓相關資源。所幸，一路上她深受前輩們賞識和鼓舞，包含前柏林藝術節（Berliner Festspiele）總監托瑪斯．奧伯倫德（Thomas Oberender）以及前盛會總監、2020年出任德意志劇院首位女性總監的伊麗絲．勞芬伯格（Iris Laufenberg）。奧伯倫德更曾清楚地告訴她，「這是適合你的職位」，給了她莫大無比的勇氣。

巴登霍爾先是在2005年開始擔任劇本市集藝術總監（Head of Stückmarkt），2009-2010年期間擔任德國中部威斯巴登雙年展策展人。當奧伯倫德在2012年赴任柏林藝術節總監時，就立刻延攬她擔任盛會總監，看中的就是她關注國際視野的能力，也認為她能夠延續盛會往國際拓展的方向。

盛會早於1980年起，在歌德文化協會的協助下，便陸續將「國際論壇」（Internaitonal Forum）擴展至全球，每年邀請35位年輕劇場工作者來到柏林進行交流。2003年開始，劇本市集開放歐洲徵件，2012年的盛會已經逐漸從圍牆倒塌前東西德交流作品的平台，轉變為國際年輕劇場工作者間的聚會場域。在奧伯倫德擔任盛會總監的期間，他也精準地制定盛會未來努力3大方向：公眾的戲劇節、展演作品交易和國際優秀人才平台。

巴登霍爾則在後續幾年陸續實踐，比如2015年與中國簽訂5年合作協議，每年固定演出兩三部盛會作品。此後許多盛會作品也經常到國際巡演。劇本市集也在2019年開始對全球進行徵件，顯示她將盛會推向國際開放的決心。

能夠將目標轉為行動，可以歸功於她對團隊的信任。她相信群體智慧和團隊合作的力量。她不只在一個場合提到，獨裁的領導者已經不適用於這個時代。她相信透過清楚定義工作內容，使成員各司其職，更能發揮最大效用。對她而言，「做任何事都盡可能地達到平等是很重要的」。

傳統中的創新：推動女性保障名額

1977年生於科隆的巴登霍爾，曾攻讀德國哲學和教育科學，爾後為劇院和自由團隊擔任戲劇顧問，這些經驗背景成為她很重要的養分。她能夠針對待解決的議題進行大量研究，並提供有效的解決方案。面對難以撼動的「傳統」，她也徹底地實踐她的座右銘「傳統中的創新」（Innovation in der Tradition），而且只在新想法夠好足以取代舊作法時，才做出改變。

於是，她注意到德語劇場長期存在性別不平等的現象，男性擔任領導職的比例普遍遠大於女性，並且進一步提出數據證明，在1964到2019年間，只有11.8%的女性導演作品受邀參與盛會。在足夠論點支持之下，她才於2019年提出並推動入圍作品女性保障名額，並於2020-2021年度開始落實於作品評選標準。

不少人曾批評這樣的做法無濟於事，面對反對聲浪，巴登霍爾始終堅信盛會作為一個具有重要影響力的戲劇節，劇場的領頭羊，提出女性保障名額的作法，一定會對劇院造成影響，也希望能順勢引導更多市立劇院重視男女同工同酬，並更願意雇用女性導演和尊重她們的話語權。

2021年開始，在盛會另一受到注目的項目為「焦點議題 」（Burning Issue），她和「拯救世界協會」（SAVE THE WORLD）的發起人妮可．布蘭坎普（Nicola Bramkamp），同時也身兼策展人、戲劇構作與劇場導演和劇場策展人、製作人安德莉雅．蒂茲（Andrea Tietz）共同聯手策劃性別平權的主題論壇。

她相信，「我們無法改變整個劇場圈，但我們可以給予刺激（impulse）和加速討論（discourse）的發生」。人們確實也看到由盛會引領的浪潮，成功造成話題。從2015年開始討論的難民議題、身障劇場等，成為當代德語劇場的重要標誌，從2019年開始推動兩屆的性別平權，也逐漸發生效用，比如今年就有6部女性導演作品入選，超過入選作品的半數。

雖然即將卸任，仍舊替盛會留下理想

在巴登霍爾眼中，盛會是一場戲劇人的盛會，觀眾大多是身為行家的柏林人們、多年的常客，有些觀眾甚至從1964年就開始參與盛會。而柏林人最熱愛群聚公開評論，所以她和藝術家、建築師合作，精心打造讓眾人可以在看完戲後高談闊論的場所，比如把票亭改成衣帽間，或打造獨特的吸菸區讓大家不用進進出出。

談到盛會挑選「最受矚目」（bemerkenswert）10大作品的標準及定義時，她認為，這是個很難翻譯的德文字。在她的解讀是，「一個製作是否值得矚目，看我在離場時，是否變得和進場有些不同。」

巴登霍爾將於今年12月結束總監工作合約，預計明年1月接下德國蘇爾坎普戲劇出版社（Suhrkamp Verlag）的主編。她在5月底接受《德國書評雜誌》時曾談到，「我們活在巨大轉變過程的時代，而作者同時是當代敘事的觀察者和未來劇場的發起者，他們作為開放社會的批判聲音，在形塑和想像未來生活和改變中的世界扮演重要的角色。對我而言，我在蘇爾坎普戲劇出版社的任務，結合我過去在劇本市集和歐洲新劇本雙年展的策展實務經驗，同時也進入一個新領域，我很期待接下來的新挑戰。」

巴登霍爾和團隊在盛會努力11年的成果，也集結成一本小書《再見》（Wir Sehen Uns），裡面沒有爬梳總監個人的豐功偉業，反倒記錄了整個團隊付出的心路歷程。對於盛會發展至此，她已無遺憾，也看好盛會在柏林藝術節新總監馬提亞斯．皮斯（Mahias Pees）的帶領下，將會展開新的局面。

一個時代的結束，也是一個新的開始。伊馮娜．巴登霍爾離場時留下她成功實踐的理想，也成為德語區劇場永遠值得矚目的傑出女性。