快訊

對抗病毒最好方式 營養師曝輕症居隔5個飲食關鍵

快篩角度很重要！醫師一張圖警告：戳破就進入腦袋

「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她震驚：生前活蹦亂跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣「音樂劇」發展爆發 表演藝術未曾止歇

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
《台灣有個好萊塢》 （瘋戲樂工作室／提供）
《台灣有個好萊塢》 （瘋戲樂工作室／提供）

【撰文／李秋玫】

度過了今年農曆春節假期後的風險，台灣疫情回穩，表演團隊紛紛回歸劇場，場館也列出琳瑯滿目的清單節目。歡喜之際卻也發現了一個現象——以「音樂劇」為名的演出幾乎無處不在，從3月到4月短短的時間，就有近乎20場的表演在大小場地上檔。若說是因為疫情的阻擋，讓他們在這段鬆綁期集體爆發，那麼原因就該往前追溯。或許，是2018年那波高漲的創作能量（註），衝到2019年的顛峰，本該蓄勢待發嗎？或許，是中型場館的新興，讓音樂劇看見希望？又或許，是大型音樂劇化繁為簡走向小劇，產生了彈性？但無論如何，這段時期的音樂劇所出現的現象，確實耐人尋味。

台灣音樂劇向來走的是原創路線，但近期引進的外百老匯版權劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》（簡稱《LPC》）卻以黑馬之姿竄出，從去年的連演30場，到今年投出連演150場的震撼彈。這不僅考驗著行政的能量、觀眾的熱度，其背後的資金投注也令人好奇。在眾多演藝娛樂的選項中，若非吸引力夠高，否則難以說服投資者青睞。以國內幾個團體如UDN（聯合數位文創）、時藝多媒體等為例，在疫情的推波助瀾下，也將資金轉向國內團隊。再者，他們不只投資大型商業取向的戲，也投資中小型、有潛力的製作。收益不一定豐厚，卻極具意義。

大量的音樂劇，意味著需要大量的演員。《LPC》以模組化的方式練兵，讓多組演員能夠靈活配搭製造驚喜，也能讓他們在期間「正常上下班」或自由接案。在經過嚴密訓練後，更能提升能力出演其他劇團更重要的角色。此外，也有在流行、影劇圈的藝人或歌手大量投入音樂劇，如賴雅妍、丁噹、倪安東、盧學睿、李千那、周定緯等都曾肩挑大梁，連脫口秀名嘴博恩都在《台灣有個好萊塢》的特定場次出現，掀起粉絲搶票風潮。明星加持的行銷手法亮眼，不僅刺激了舞台表現，也給了幕後團隊好點子，相較於以往的燈箱、路旗、電視、平面等廣告，音樂劇團隊將更多心力放在跨出同溫層，邀請知名人物、各領域KOL、網紅觀賞，之後錄製短片或文字，以其口碑作為宣傳，也引來大眾關注。

除此之外，疫情時代創造出來的新型態影集式音樂劇如《不讀書俱樂部》、《鬼歸代言人》、《SC驚釀小酒館》以類似定目劇的方式拉出一條完美的戰線，票券更是空前熱銷，在困境中找出了一條可行之路。當然，影集式的嘗試仍在初步階段，未來是否能持續散發魅力，或以此為起點，衍生出更高的市場價值，尚有待觀察。

音樂劇在台灣發展以來，至今從製作、演出、行銷、經營等，在眾多藝術家的努力下，已有摸索出一套模式。不可諱言的是，環境變化有多快，觀眾口味的轉換就有多迅速。以往依創作公式推算出來的作品能長銷20年，但現在卻沒有人能確認週期否將陡然緊縮。但從2022年音樂劇爆發的現象，也揭示表演藝術未曾止歇的能量，因此我們仍持續相信，音樂劇是一個大熔爐，有歌、有舞、有夢想、也有現實，能將更多人拉進劇場，享受一個奇蹟般的夜晚。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2022年5月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

媽媽＆壽星入園免費！花蓮遠雄海洋公園推溫馨5月祭

「獅子王」整組搬過來！北高再加演24場創紀錄

黃大煒抖年少百老匯徵選兩秒落選 讚「LPC」Bravo！

台韓合創音樂劇「徽因」北高盛大巡演 最低票價7折起

相關新聞

台灣「音樂劇」發展爆發 表演藝術未曾止歇

度過了今年農曆春節假期後的風險，台灣疫情回穩，表演團隊紛紛回歸劇場，場館也列出琳瑯滿目的清單節目。歡喜之際卻也發現了一個現象——以「音樂劇」為名的演出幾乎無處不在，從3月到4月短短的時間，就有近乎20場的表演在大小場地上檔。

口述舞蹈給問嗎？ 邀請視障者成為舞蹈的觀眾

「口述影像」作為輔具，能協助視障者自立選擇文化藝術的內容，在近年成為劇場體驗的選項之一。在舞蹈領域，視障藝評人許家峰呼籲應把這個實驗工作稱為「口述舞蹈」。最主要的原因是，舞蹈作品所帶給觀眾的，總是溢於言表、多說無益的感同身受，舞蹈擅長在表象、言說和意義之間搖晃出裂隙，能夠被化約成文字的動作過程，會不斷質變。本期「劇場ㄟ冷知識」邀請口述舞蹈工作者，以5大問題，梳整其作為舞蹈書寫者「個人的反思與習作」的工作眉角，看不斷流變中的言語，如何邀請視障者成為舞蹈的觀眾。

三個人：以當代思維 重塑傳統音樂感官體驗

既能合體演出，團員也可各自發揮個人特質，為國內多數音樂團體的發展模式。若說能持續保持創新、翻轉傳統思維及挑戰現代音樂，則非當代音樂團體「三個人」莫屬。6月，他們即將推出的《催化效應—融．共感》以音樂與影像、舞蹈共感對話，將長期發展的3條軸線創作理念匯聚呈現，跨域激盪出精采火花。

黑面將軍的赤子心──合唱指揮家杜黑的年少回憶

1980年代，杜黑學成返國，接掌台北愛樂合唱團指揮，創立基金會，一路從兒童團、少年團青年團、室內團、到樂活團推廣合唱藝術，更成立管絃樂團以歌劇、音樂劇等形式做全方位的表演。一次次完成艱難且經典曲目，巡演、藝術節、比賽……讓樂團足跡跨越國際、打響名號，也使得台灣成為全球合唱領域中的不可或缺之地。對他而言，世界之大盡由他遨翔，而不斷挑戰的人生，卻是從幼年開始。

楊輝X汪兆謙 大鬧殿堂的行前宣告

《十日談》（Decameron）是義大利文藝復興時期作家喬萬尼．薄伽丘（Giovanni Boccaccio）的寫實主義短篇小說集。說的是，1348年的一場瘟疫讓一群年輕男女躲避到佛羅倫斯郊外山上的園林別墅，每人每天講一個冒險故事、或是色情笑話等來放鬆心情，而這10天裡100則葷素不忌的故事，就是《十日談》的內容。 數百年後的今天，有群人躲進台灣南部的「釣蝦場」，於是《釣蝦場的十日談》就在這個新的（後）疫情時代裡誕生了！ COVID-19與黑死病，義大利佛羅倫斯與台灣嘉義，薄伽丘與阮劇團，是跨時空與跨文化的對照；人戲與偶戲╱布袋戲，傳統戲曲與現代劇場，則在不同領域、世代的創作者手中，找尋著交會的位置。傳統布袋戲出身、卻在歐陸與當代劇場合作的國際偶戲大師楊輝，以及回到嘉義創團、決定用「鄉村包圍城市」的阮劇團創辦人汪兆謙，要用不登大雅之堂的故事、接地氣的通俗語言，闖進戲劇的殿堂——這是他們即將行動的預告宣言！

日殖時期舞蹈「新女性」的誕生

1921年，台灣雕塑家黃土水以《甘露水》入選殖民宗主國日本最重要的官方展覽會「帝國美術展覽會」。這年，也是臺灣文化協會（簡稱文協）成立之際。 文協透過讀報社、演講會、電影放映會、文學、新劇等現代形式的活動來啟迪民智，提升人民的文化素養與理性認知。其目的是使台灣人能自覺殖民政府對自己的剝奪與壓迫，啟蒙大眾爭取台灣人民的自治權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。