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擊掌手：渲染情緒的幕後功臣

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
游柏彥 （Terry Lin／攝）
游柏彥 （Terry Lin／攝）

【撰文／李秋玫】

拍手人人都會，但佛朗明哥專有的「擊掌手」是如何掌握節奏將它變成一種藝術？本職是吉他手的游柏彥，在鍾玉鳳《擺度之外》擔任佛朗明哥吉他與擊掌手，他說，擊掌的學習沒有特別的學術系統，得從學舞、學歌或學演奏領略。

伴著音樂的節奏擊掌，是人們最自然也最方便參與的動作了。自古到今，在全世界各種音樂類型中，都能夠找到擊掌相關的文獻。但能將擊掌發揮得酣暢淋漓，鼓舞著演出者，也讓欣賞者開懷盡興的，就屬佛朗明哥了。無論是舞蹈、歌唱或演奏，當音樂響起，情緒張力就織在節奏裡，其中拍著雙手渲染情緒的重要角色，就是所謂的「擊掌手」（Palmero）了。

「擊掌（Palmas），是佛朗明哥表演者的必修課！」游柏彥開宗明義地解釋：「不論吉他手、舞者、歌手都必須知道如何擊掌、懂得為彼此伴奏。也因此擊掌手很少單獨存在，必須要配合另一種表演，例如歌唱、舞蹈或吉他等。懂得佛朗明哥的節奏，就懂得如何擊掌。」擊掌在佛朗明哥演出中是必然的元素，然而，卻不一定由固定的人擊掌，在表演者還沒上場之前、或者自己表演間歇時，都可以替別人擊掌。因此，任何人都能夠擔任擊掌手的角色，或者聽著別人擊掌的聲音在台上揮灑。但如果以為擊掌手只是打拍子那麼單純，那就大錯特錯了！光是打出漂亮的音色、音量，並與合作者彼此聆聽、製造完美協調的聲響就非常不容易了，更何況還得在其中即興發揮。

擊掌手通常兩人1組，1位打正拍、1位打反拍。但實際上在演出時，節奏可以在一定的基礎範圍中即興發揮。技術上，可分成悶音（Sorda）與亮音（Alta）兩種。悶音是雙手掌心對掌心打，用在氣氛較沉重的時候；亮音則是一手四指併攏拍打另一手的手心，在演出激烈熱鬧時使用。游柏彥笑著說：「悶音或亮音的使用要會判斷，也必須跟別人配合，一聽到夥伴有變化就要馬上轉換，所以擊掌時耳朵很重要，最害怕遇到夥伴自己做自己，沒辦法跟別人協調。」

不過，雖說協調，內行人也能夠聽得出來精采之處。游柏彥說，長笛大師Jorge Pardo曾經說過：「想要吹出佛朗明哥的感覺，就是把所有的音移到反拍去！它的節奏很像打撲克牌遊戲，就是我出了1張牌，你就出1張壓過我，我再出1張壓過你，最後總會有1個出最大的1張壓過全部，那就是我們全部回到正拍的時候了！」

佛朗明哥具特色的地方在於節奏，專有名詞為Compás，中文翻譯為「循環節奏」，顧名思義就是可以一直循環的節奏模式。不同於西方古典音樂的拍子，Compás會根據不同的佛朗明哥曲式有不同的計算，因此，游柏彥認為：「簡單說，擊掌，就是在做Compás。」演出中，擊掌手為了讓自己在反拍、切分音等節奏穩定，除了雙手擊掌外，也會加上彈舌音、踩腳重音等來輔助，所以不僅雙手，身體律動也不可忽略。他說：「不用真的跳舞，但肢體語言會告訴別人你的拍子在哪裡。」

事實上，擔任擊掌手在手腳並用之餘，不時也會為了炒熱氣氛、增加節奏豐富度，而隨著節奏叫喊（jaléo）出一些無意義的聲音如olé, toma, asa……等，甚至呼喊表演者的名字，激發出更強烈的潛能。雖然擊掌手在傳統場域並不常成為全場焦點，但是，他們卻是與表演者在舞台上拋接的幕後功臣，節奏打得愈好，台上的演出就愈精采。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2022年3月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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