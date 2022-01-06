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謝杰樺：肉身經驗是人類最珍貴的資產

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
謝杰樺 （陳佩芸／攝）
謝杰樺 （陳佩芸／攝）

【撰文／Stella Tsai】

作為一個非典型編舞家，謝杰樺有著建築與舞蹈創作的雙重背景養成，而貫徹這兩項興趣的，則是他對人類肉身與空間的互動關係。

創作建築時，他好奇設計對人身產生的影響，像是柏林猶太博物館（Jewish Museum Berlin）建築師Daniel Libeskind模擬集中營的壓迫與絕望打造的大屠殺塔（Holocaust Tower），空間對人產生的戲劇性影響令他為之著迷。而在接觸舞蹈之後，古名伸老師的接觸即興則讓謝杰樺理解到，身體可以不只是表達情感的工具，還能作為接收與回應世界的方式。

「有時候身體反應比大腦的邏輯整理還要精準，」謝杰樺解釋，「像是擁抱這個動作，每一個擁抱都乘載了當事人的生命經驗，不能用溫度或角度去計算，也不能被邏輯與科學化整理。」對他來說，這是人類身體最難能可貴，且無法被取代的一點。

早在大學時期，謝杰樺就曾協助建築系學長李佳勳建置展示性互動科技，像是模仿電影《關鍵報告》中揮揮手就讓螢幕翻頁移動的能力，在那個連智慧型手機都還不普及的時代，創造了真實的「科技手套」，動動手指就能放大、縮小與旋轉展示建築模型。後來的李佳勳前往美國麻省理工媒體實驗室（MIT Media Lab），並在2006年回台催生了「夜市2006—台灣科技藝術創作工作坊」，將互動設計、擴增實境與通訊科技等前衛的數位觀點與技術帶回台灣，深刻影響了謝杰樺對科技的關注與想像。後來的他開始學習舞蹈、創作編舞，科技順理成章成為創作的想像之一，經朋友介紹認識了當時才剛成立的新媒體藝術團隊「叁式」，才正式開始摸索舞蹈與科技媒材結合的可能。

舞蹈處理情感　科技接手灰色地帶

彼時雙方都還年輕，對創作的討論立基於每週一次的想法碰撞，卻也是謝杰樺第一次發現，數位媒材有機會去處理舞蹈無法表現、人性中較為複雜的灰色地帶。2010年Apple發行iPhone 4手機席捲全球，連帶推動全球智慧型手機的普及，隔年謝杰樺與叁式合作的第一檔科技舞蹈劇場《第七感官》（The Seventh Sense）在臺北景美人權文化園區首演，探討人類六感（眼、耳、鼻、舌、身、意識）之外的第七感，透過即時全域五面互動投影，加上舞者與觀眾的身體參與，打破劇場的第四面牆，展現聲音與視覺投影都跟著表演者肉體動作且互動的有機演出。

科技與舞蹈比例相當的《第七感官》豔驚四座，卻沒有在緊接的《第七感官2》作品裡成功深入討論與延伸科技體現，最終失敗收場。經歷這次挫敗，謝杰樺花了一點時間暫停生活、前往巴黎駐村，思考舞蹈之於自己的關聯性，並延續身體進入數位媒材的想像與沉潛。2015年他再次攜手叁式創作了《Second Body》，探討人類從自然運動的身體（First Body）到機器訓練的非自然身體（Second Body）的轉換過程，透過360度舞者身體的覆蓋投影，加上地面的互動投影延伸舞者的身體，展現身體被數位科技改變的過程。而叁式為《Second Body》打造的系統化程式，也成功跨過互動科技與劇場合作的門檻，作品在奧地利林茲電子藝術節首演後，成功展開往後4年的海外巡演，獲得廣大的國際回響。從2015年到2018年，恰巧是全球社群媒體普及、AI與雲端運算開始大躍進的非常時期。

科技加速前進　創作退回人本思考

隨著時代加速更迭，2019年數據戰爭在全世界延燒，蔓延至生活、媒體，以至政治國家，科技成為全人類的日常，生活樣樣有app代勞、即時通訊軟體更成為每個人最親密的夥伴。《永恆的直線》（The Eternal Straight Line）在這一年誕生，以煙打造死亡的彼端，以科技勾勒肉身不滅的未來世界，試圖探討「在沒有死亡的未來世界裡，人類是什麼？」至此，謝杰樺開始從高度科技的未來，步步退回人類原點，表演中的科技比例愈來愈低，回歸「人類」與「肉身」的思考核心。

延續這樣的想像，2020年疫情蔓延全球，各領域的數位發展加速前進，甚至發展出AI訓練AI的高度智能。謝杰樺投遞了工研院的駐村計畫，開始為期半年的近距離探討與研究。「我還能做什麼呢？」謝杰樺笑說，AI運算這麼快、持久力又高，未來的世界還真有可能改以他們為中心。若說建築處理人類與空間、舞蹈處理身體的時間與空間，謝杰樺對時空的著迷，恰恰就在面對科技時撞上一堵實牆。

科技的時間與空間超脫了人類設定的物理軸線，既非三維、更不止四維，前進後退都毫無限制。未來當科技凌駕世界，人類極有可能不再是萬物之靈、亦非宇宙的中心。這樣的想像不僅讓多數人擔心，更有被淘汰的恐懼。謝杰樺也坦言，「我雖然看起來擁抱科技，但那只是因為我務實，想知道自己還能做什麼。」面對高速飛進元宇宙的2021年，他以擁抱未知來延續「人是什麼？」的探問，展開《情慾賽伯格》的創作旅程。

賽伯格探問人類本質　「分眾」將成表演藝術近未來

經常出現在科幻電影中的賽伯格（Cyborg），是肉身與機器的混合體，多以人機複合體的形象出現，也類似現在人類與數位工具密不可分的模樣。「生活在這個時代，很多事情只要現在沒做、5年後可能就跟不上了，像是買NFT。」回首這一年的觀察，謝杰樺認為科技帶動一切事物發展飛快，近兩年更是四倍數成長；一如民主思潮在一次世界大戰後定錨各地，此刻我們也站在「去中心化」思維的轉捩點上。「我相信未來會是『分眾』的世界，主流會變成很小的事情，創作只能找到對的觀眾，而非滿足多數觀眾的口味。」他認為不單只有表演藝術如此，政治、社會以至其他產業都會有相應的發展。

2021年底謝杰樺推出《情慾賽伯格》階段性呈現，探討人機合一的未來世界裡，人類是什麼？以及當AI能運算創造肉身，慾望又是什麼模樣？演出選擇了去年流行各大辦公室的「Gather Town」作為展演媒介，觀眾則分為收取筆電、保有劇場儀式感的VIP席，以及直接線上連線參與觀賞的觀眾席。「我還是希望作品能與人產生關係，Gather Town保留了人的主動性，不管是上下左右、靜音與否，觀眾都可以自己決定。」除了探討人類的核心，謝杰樺也試著透過展演平台探討表演藝術的本質，以及觀眾在這之中扮演的角色。

「要說這是場表演嗎？不如說這是一個『事件』。」回頭探詢舞蹈發展的歷史，早在碧娜．鮑許的舞蹈劇場就在談舞台上的事件，當年的《第七感官》亦然，而數位時代正是讓「表演」徹底轉往「事件」的決定性關卡。「現在的觀眾已經不甘於坐在位子上兩小時被動觀看，台上的故事還未必與他們有關。」觀眾的自主意識不容小覷，也將大大影響表演藝術的發展走向，而謝杰樺則試圖探索「事件」的發展可能，並將落實在2022年《情慾賽伯格》的正式演出中，以線上和線下兩套展演照顧分眾的兩組觀眾群。「能不能成為解方還不知道，但可以確定的是，分眾是不可逆的未來。」他說。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2022年1月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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