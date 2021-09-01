山峸製作設計：整合設計、製作工作環節 健全幕後生態

【撰文／張慧慧】

山峸製作設計很熱血，數小時的訪談，成員們憂慮產業結構，憂慮同業生計，言談不離「改善工作環境」、「留住產業人才」，衝勁十足。恍惚間，我想起今年4月1日，這個由袁浩程號召劇場設計系畢業的同窗顏尚亭、吳重毅共同創立的劇場空間設計、製作團隊，在官方FB發了一則貼文，宣布成立「山峸藝術集團」。

文中敘述，山峸團隊不只要「興建排練場，80至300席小劇場的興建計畫、密室逃脫工作室、ARTBAR藝術家的酒吧、二手書店擴張、國外團體邀演、音樂祭、沉浸式演出等內容產業」，且「目前已獲得1000位數字投資意願，可望在執行的3年內打造北投藝術城鎮，並嘗試推行相關藝術貨幣。在未來你╱妳的作品，不會再被單一價格所局限，而是能促進生活有更多樣的選擇。還請各位多照顧，還沒上車的也趕緊上車，我們一起讓藝文更好，讓台灣的文化可以更加深根人心」。

這餅畫得很大，但這群未滿30歲的幕後團隊寫下的夢想藍圖，不全然是愚人節的玩笑話。

建立緊密合作關係，健全幕後生態

這3位1992年次上下的舞台設計師，從北藝大畢業各分東西後，皆獨立接案維生了幾年，有感於個人力量有限，籌組了「山峸製作設計」，最初，他們跟大一屆的劇場設計系學長王政中分租一幢北投老屋，學長開二手書店，袁浩程、顏尚亭、吳重毅則從後棟車庫的小型木工廠開始，逐步建立設計、製作、執行工作流程，召集夥伴，完整了木工、繪景廠房、道具間等硬體設備，開放道具出租，搭建藝術家的酒吧ART BAR交流空間、舊峸劇場，並在2020年舉辦了首屆北投小戲節。

有別於傳統模式，山峸整合了過去設計、製作各自獨立的工作環節，目前共13位成員中，包含了設計師、製作統籌、舞台製作、木工技師、繪景師，是台灣少見的兼具空間設計、製作能力的新生代幕後團隊。

這3名共同創業夥伴經歷了3年的磨合後，有了清楚的分工。袁浩程讓渡了熱愛的設計工作，負責管理公司營運；顏尚亭作為專案管理、設計師，與設計團隊密切溝通作品細節；吳重毅則管理繪景工廠，發揮其對色彩、材質細節的敏銳感知能力。

更重要的是，「我們將過去難溝通的工廠端建立完整。」袁浩程說，在台灣，劇場設計師若要進行製作，多半只能商借熟識的工廠空間與設備，「我們不能一直依附大型製作廠商，這種培養關係的方式不是健康的生態，當設計師真的有了案子，會因為人情壓力，無法跟工廠談到合理的製作價錢，這是過去台灣業界的生態。」此外，當設計、製作處於互相「發包」的關係，設計師與技師無法建立緊密的合作關係，更耗費時間、金錢成本。

幾年間，山峸的作品從表演藝術出發，橫跨電影、展場布景、演唱會、密室逃脫等相異領域，有《返校Detention實境體驗展》（2021）繪景統籌、《刻在你心底的名字》（2020）電影美術道具、董陽孜《讀衣》藝術時尚跨界展（2019）布景製作、蔡依林演唱會大型道具製作、HITCON HackDoor「駭客密室」密室逃脫空間設計、製作等。

每一回製作，山峸總是召集劇場設計系的學弟妹們一起工作，顏尚亭說：「過去都是學長姐帶我們做東西，整個劇場圈的案子都是有一搭沒一搭，我們想，若山峸能穩定地提供案子，至少大家不會轉行，才想辦法盡量接案子，跟學弟妹合作。」

質問現實，以行動找答案

「成立山峸，我們只是想，為何學長姐、學弟妹一畢業就轉行？為何產業無法留下人？我們可不可以想辦法來做到這些事情？我們是否可以改變設計與製作的關係？會不會，從現在開始做，5年後，就會不一樣？」一連串對現實的質問，是這群年輕人行動的推力。

近年來，各領域更關注劇場的「說故事」能力，體驗設計的需求深入展場、賣場，更重視空間的細節刻畫。袁浩程分析，山峸製作設計的跨領域工作是時勢所趨，其優勢更在於學院養成。劇場作為集體創作，橫向溝通、組織能力是舞台設計師的標配，「要搞清楚不同領域的眉角，我的方法是首次開會一定要見面聊，知己知彼，再決定溝通方式。這應該是劇場設計系讀文本的訓練。我是做過設計的人，也更容易去說服設計師，讓他們相信我的意見是有效的。」他進一步指出，「互相信任，才有辦法做好跨域。」

有趣的是，劇場設計背景是外部溝通優勢，卻也是內部溝通的障礙。袁浩程坦承：「藝術大學就是要把每個人訓練成藝術家，獨立思考很重要，每個人的『我覺得⋯⋯』都很重要，但對經營公司來說，太多的『我覺得』就會打架，讓事務難以推進。」他苦笑，「這是為何過去沒有劇場設計製作公司的原因，溝通很複雜，案子一多，就會想把夥伴拖去槍斃！」他聳聳肩，「我們的處理方式是大吼大罵，甩門，結束。但核心理念不變，就是把想改變的事情做好——這讓我們在爭吵後，能夠回到崗位。」

高手同隊，才能彼此刺激前進；密集的對話、溝通，是創意迸發的必要條件；發了聲，才能聽見彼此的需求。袁浩程輕鬆地為團隊內部的溝通日常做了總結：「爭吵是必要的，這是進步的關鍵。」

打造新銳藝術家、劇場觀眾的孵化器

2020年，山峸製作設計重整了創業基地的老宅邸，在這棟位於住宅區的空間規劃出3個區塊，除了前棟的二手書店外，後棟則規劃出可容納25人的小劇場，並將曾在南村劇場演出的《藏身處》（2020）舞台空間直接移植到劇場後方，成為「ARTBAR藝術家的酒吧」的室內裝潢，接著，他們在年底舉辦了「北投小戲節」。袁浩程說，創造空間，聚集了人，建立連結的網絡，就能嘗試做一些事情，「這可能只是我們的一廂情願，希望透過藝術產生連結，但或許這是有潛力被商業化的，這個產業有能力留下更多人。」

他期待這個複合空間成為新銳創作者的孵化器，「我們的創作能量很高，但過去只把目標放在中、大型劇院演出，小劇院不賺錢，創作者要求補助，但我們希望這裡是反向操作，為什麼我們不能做小劇場？為什麼不能做週一到週四的演出？為什麼不能不拿補助創作？這裡像是try out場地，創作者預算有限，失敗，也只賠上一點錢與一段時間，但賺到了完整製作的know-how。」

袁浩程以被稱為日本「小劇場聖地」的「本多劇場」為例，說明空間規劃如何作為藝術發生的必要條件。這個共設有8間劇場的集團，有僅容納50人的小空間，也有百人的中型空間，最大的則是386人的本多劇場，創作者可以從小空間逐步「晉級」到大劇場，分階段將作品打磨成熟。創辦人本多一夫除了收購下北澤與週邊區域的建物，將適合的空間改造成劇場外，也年年舉辦「下北澤演劇祭」，接班人本多慎一郎也在此開設餐館，讓演員兼職店員，創造與資深演員、導演在劇場外的交流機會，逐漸將此城區打造為表演藝術生態街。

「本多先生說，演員很適合當服務生，他們察言觀色的能力很強。演員有戲演就去，沒戲就來打工，他希望創造出一些留住演員的機會。」袁浩程頓了頓，「這讓我很感動，也希望可以讓大家聚集在一起。這個空間是一個起點，讓不同領域的人聚集，藝術本來就是需要被碰撞、討論，放大能量。」

如今，ARTBAR的bartender也都由演員兼職，王政中觀察，酒吧區也成為北藝大同學的聚會所，「學弟妹開始來這裡辦展覽、呈現、交流，這裡可以不只是書店，有了更多延伸想像的可能。」