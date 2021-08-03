阮只是一個愛挵鼓、彈吉他的戇囡仔——鼓王黃瑞豐的年少回憶

【撰文／吳垠慧】

2020年第31屆金曲獎「特別貢獻獎」頒給黃瑞豐，8位鼓手同台演出「登峰造『擊』」，向這位縱橫音樂界50餘載的前輩致敬。誠如獎項引言人、歌手姜育恆所言：「黃瑞豐是鼓手界的天才、音樂界的長青樹、唱片界的神級人物。」

黃瑞豐錄音過的曲子超過10萬首，《一樣的月光》、《愛拼才會贏》、《酒後的心聲》、《明天會更好》等金曲，都有他的鼓聲相伴，我們可以誇張說：黃瑞豐的鼓聲，幾乎每一個台灣人都聽過。

黃瑞豐，這位沒有喝過洋墨水的樂師，憑著眼觀、耳聽的能力，和對音樂堅定不移的愛，譜出半世紀的音樂人生。他在致謝詞中提到，8歲那年，父親給他一把吉他，並和母親誇讚「這孩子淡薄有天分」。黃瑞豐感念音樂的天分得自於讓他去學吉他的父母。是的，「台灣鼓王」黃瑞豐的少年往事，不是從一雙鼓棒開始，而是一把吉他。

學吉他成為接觸音樂的起點

「不是我家有這樣的環境，是序大（台語：長輩）願意讓我去學。民國30、40年一般家庭錢都賺不夠了，怎麼會讓孩子去學樂器？」黃瑞豐說。

不只如此，吉他也不像是一般家庭會出現的物品。事實上，那是黃瑞豐父親買來自娛的樂器，沒想到黃瑞豐占用的時間更長。父親是西餐廚師，曾與人合夥開設高雄第一家牛排館「新國際牛排館」，後來自己開業「西洋館」，是少數標榜「鐵板牛排」的西餐館。可惜，家中子女無人承繼「做牛排」的家業，「我的廚藝不好，小時候牛排倒是吃不少。」

黃瑞豐的父親很會拉二胡，因為做西餐和受美國文化薰陶，也喜愛西洋樂，買低音號（tuba）和吉他，黃瑞豐的吉他「入門課」就是從父親而來：怎麽按Do Re Mi、如何調音等，「聽到尼龍弦撥振的聲音，我就會很興奮。」父親買的是古典吉他，用手指撥弦，和用pick刷的鋼弦不同。

由於年幼手勁小，黃瑞豐將吉他平放，一手大拇指按住，另一手指頭一根根撥弦，興致很高，也拿爸爸的歌譜看譜彈，當他彈出〈18姑娘一蕊花〉時，父親稱讚他：「囡仔擱真巧。」12歲，黃瑞豐已養成識譜的能力，如〈桂河大橋〉這類困難的曲子、舞廳耳熟的阿根廷探戈〈La Cumparsita〉都沒難倒他，自認彈最好的是日本演歌作曲家古賀政男的〈溫泉鄉的吉他〉。回想起傍晚坐在巷口彈吉他，一群小孩圍著聽的童年記憶，他滿是懷念，「細漢真趣味、真歡喜」。

在小黃瑞豐的心裡，有一位「吉他大俠」的形象，是布袋戲角色「賣唱生」，「『賣唱生』的武功很好，出門都揹一把吉他，是很俠義的江湖人物。」待日後，他對吉他又有更浪漫的夢想：在雙十國慶那天，他能坐在遊行的花車上演奏，像「吉他王子」一樣。

黃瑞豐1950年出生高雄左營，母親生3個兒子，他排行老大。直到初中，經常往返高雄和屏東外婆家，和母親娘家人的感情濃厚。那個年代，布袋戲還是主流娛樂，無論是在廟埕演出的外台布袋戲，還是在戲院演出的內台布袋戲，孩子看到布袋戲都難掩興奮。曾因沒錢買票，黃瑞豐和同伴在垃圾桶找到破鏡片，從窗戶縫隙伸手進去想藉以偷看內台戲，「裡頭的人都看到我們的手了，只有我們以為沒人發現，被人用棍子打手，真痛。」後來布袋戲改用唱盤放西方流行音樂，像是「投機者」（The Ventures）的名曲〈Pipeline〉、〈Wipe Out〉等都是盛行的配樂，「我覺得這些歌真好聽，較現代，我說的『現代』是指50年前。」

屏東光華戲院對面有一家樂器行，裡頭擺吉他，黃瑞豐父子路過時都會多瞧幾眼，爸爸問他：「想不想學？」黃瑞豐滿心歡喜地正式上吉他課，從怎麼拿吉他開始——不是搖滾式的拿法，而是佛朗明哥式的吉他靠在單膝上，短短2、3個月「就學到ㄅㄧㄤ丶ㄅㄧㄤ丶叫，別人都以為是天才，小孩子本來就學很快，我又愛彈，人家有時間是去讀冊，我是有時間就彈吉他，彈到爸爸翻臉：我是要讓你學趣味，不是要讓你彈吉他過日子。」

黃瑞豐就這樣抱著吉他讀完小學，在學業、興趣難兩全之下，黃瑞豐吊車尾考進高雄私校復華中學，也只讀了一學期，就因成績不及格被退學，唯有音樂、英語兩科超過60分。

「爸爸認為，書讀不好沒關係，國文、英文一定要及格，寫文章、寫信都會用到。但是，我的頭殼哪能記住國文、歷史、地理那些？我去中國的演唱會，還問他們『中原在哪裡？』，一首歌的旋律對我還比較重要，其他的，我真的沒能力理解。」

「我沒想到成績不及格會這麼嚴重，坦白說，我很喜歡被退學，只是爸爸感覺很見笑。」初中唯一有趣的，是校內有位學長常在司令台上自彈自唱，「我會站在附近聽，覺得他蠻前衛的。學長是用pick、跟我的彈法不同。這是我第一次接觸到鄉村音樂。」

雖說沒期待子女能繼承家業，但父親也沒想到，這個彈吉他有天分的兒子，會被音樂帶著愈走愈遠，「大概是我10多歲的時候吧，他拿吉他摃我的頭殼，說後悔讓我彈吉他。吉他壞了。還好我沒再彈吉他，改成挵鼓。」

踏出職業鼓手生涯的第一哩路

至今，黃瑞豐仍維持「夜貓子」作息：人家清晨誦經的時間，他才準備睡覺。除了當兵3年「正常」，從14歲當學徒開始，黃瑞豐的工作都是「夜生活」：舞廳、秀場、電視台、錄音室、表演活動，每一經歷都讓他提升「挵鼓」的戰力。

退學後，在父親餐廳經理的推薦下，黃瑞豐去吳添籌（也經營美聲樂器行）當領班的夜總會當學徒（band boy），幫樂團整理樂器、收譜等，也趁機見習。樂隊老師的電吉他、薩克斯風、小喇叭、低音提琴、鋼琴、鼓等樂器，黃瑞豐都偷試過，也幾乎都會一點，「那是我第一次體會到，所有樂器在室內合奏出來的harmony是怎樣的感覺。」

黃瑞豐專注觀察樂隊老師的彈奏方式與技巧，眼觀、耳聽的能力被打磨得很銳利。鼓手胡傳興是南部出名的好手，因年紀稍長、又挺著一顆肚子，人稱「胡老爺」，黃瑞豐雖未正式拜師，但從他身上所學甚多。某日「胡老爺」遲到，薩克斯風老師建議「小黃」（黃瑞豐綽號）代打，「很害怕胡老爺突然出現，果然，才打一半他就來了，很生氣，問我什麼時候開始偷打鼓？還偷練到竟然會打了。」氣歸氣，往後，只要樂團年輕老師想挑戰華爾滋、探戈、倫巴之外，拍子較奇巧的音樂，胡老爺就會放給黃瑞豐，讓他對鼓是愈來愈喜愛。

黃瑞豐15歲就穿西裝，很熟悉穿西裝打鼓的感覺。夜總會吳領班幫他訂做生平第一套西裝：白西裝、白鞋子，和樂團老師的穿著一模一樣，目的是讓他上台「表演」。黃瑞豐很喜歡小喇叭獨奏曲〈慕情〉，一次他模仿老師吹奏，指法、速度竟絲毫不差，這項「才華」讓領班覺得有趣，要他拿著小喇叭上台貌似吹奏〈慕情〉，但真正的聲音卻是從儲藏間裡的樂手發出來。由於動作表情很到位，黃瑞豐的「表演」很受客人歡迎，「我也假裝吹得兩頰鼓鼓，愈吹臉愈紅，因為聲音不是我吹出來的。」