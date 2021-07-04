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音樂家旅行必備傢俬

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
（GGDOG／繪）
（GGDOG／繪）

【撰文／李秋玫】

在行囊空間有限的巡迴演出時，經驗老道的音樂家們除了樂器之外，還有哪些隨身必備的物件呢？哪些小道具又能協助他們從容地應變演出前的各種突發事件呢？本期〈劇場ㄟ冷知識〉邀請4位音樂家——謝宛臻、簡凱玉、劉凱妮、鄧皓敦分享他們旅行必備，也分享他們不為人知的「傢俬」。

走到哪裡都要帶把刀

刀，是所有簧片家族演奏家們又愛又恨的工具！簧片的好壞不僅影響演奏者的控制，也與吹奏出來的聲音息息相關。想要有好的音色無法單靠市面上銷售的現成簧片，就算有得買，也都是出自個人工作室的手工製作，而且吹奏前仍必須調整到自己合適的狀態。因此學樂器，自然脫離不了學習製作簧片的命運。使用的工具主要是特製雙面的刀，連帶著箝子、鑽子、銅線等都得用上。雙簧中間還需要放上一塊舌片，以防割到另一面。刀子一定要鋒利，這樣很薄的地方也能修得精細，刀子太鈍很容易把簧片削破。用來削簧片的刀，屬於飛航列管的違禁品，因而無法放在隨身行李，只能託運。

去水電行和中藥店買材料

由於簧片相當敏感，濕度、溫度都有可能產生變化，專業的演奏家們必定會多準備幾個待命。但畢竟它攸關演奏的成效，因此總需要依現場環境再做綑綁加強或微調。幾個必要的材料從古至今都需要，但隨著時代的轉變，也有更好用的替代品。像是用來將兩片簧片合在一起，防止漏氣的「魚皮」，近2、30年漸漸改用水電工用來纏水管防漏水的PTFE止水膠帶，不僅成本降低、取得容易，攜帶也方便。而名為「木賊」，或別名「節骨草」、「接骨木」等的中藥材，則是用來細磨簧片表面的材料，不過選號數最細的砂紙，也能達到很好的效果。

一張紙片保持乾爽

從管樂器流出的不是口水，而是吹進管內的熱氣凝結成水珠聚集而成的。不過，如果沒有順著往下流出去，而是跑到音孔，就會產生水聲或雜音。若沒有注意積水太多，在台上發出怪聲可就糗了。因此，管樂演奏家通常會帶著吸水紙，利用空檔適時使用。因為怕紙片在台上飛走，有時會撕個幾張帶身上或放譜架上，有時候乾脆帶一小包上台。若無法買到專用的吸水紙，也可以用無粉的吸油面紙應急。

順著毛刷，卡得剛剛好

對提琴家族來說，松香是絕對重要的工具。雖然都說是提琴松香，但是從小提、中提、大提到低音大提琴，使用的成分各有所差異。由於它影響弓毛的狀態甚深，選擇也不得不慎。松香大致上分為Light與Dark兩種，顏色深淺不同、成分不同，效果也不一樣。前者傾向讓弓滑順、音色清亮，後者則摩擦力大，有利於快速且節奏強的曲子，演奏者可以依據偏好挑選均勻塗抹。松香最怕過熱而融化，巡演攜帶時一般放在琴盒的隔間裡即可，只不過中國的機場安檢視松香為易燃物，只能託運。

讓樂器消音守規矩

專業的演奏家與樂器分離太久是會焦慮的！尤其樂團在出發前幾天就得完成樂器託運，經過長途搭機、抵達到領回樂器，往往隔了好幾天。因此想要在飯店暖手又不至於吵到隔壁房間，各式各樣的「弱音器」或「消音器」都是法寶。現還有新型靜音銅管效果器，整套弱音器與收音麥克風接上耳機，讓演奏者可以自然吹奏不用顧慮。此外，如果上台時需要帶一把以上樂器更換吹奏，最好帶上腳架，以免手忙腳亂導致碰撞受損。

日常小物，卻有大大幫助

巡迴演出時，許多日常小物看來不起眼，卻是演奏者們重要的必需品。例如針線包，別笑它派不上用場，禮服上的裝飾比平常的衣著還要多，掉了珠子、鈕扣或脫了線，在外地臨時找不到救援可是會打亂演出心情的。樂器斷絃是提琴演奏家們最大的惡夢，因此備絃不但要隨時帶著，還要帶上舞台。巡演到乾冷地區時，嘴唇乾裂對管樂演奏家是很痛苦的，這時隨身的護唇膏得拿出來從預防做起。一雙好穿又能上台的鞋子也絕對不容忽視，否則站在台上，咬腳的鞋子不時傳來痛感又無法脫掉，演奏又怎能專心？

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2021年7月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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