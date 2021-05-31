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被祖師爺挽留的北方男孩 温宇航的年少回憶

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
1972年夏周歲照 （温宇航／提供）
1972年夏周歲照 （温宇航／提供）

【撰文／劉心慧】

京、崑兩門抱的國光劇團一等小生，是我們現在認識的温宇航，若要說起他的故事，往往會從1999年，美國林肯中心的「陳士爭《牡丹亭》事件」（註1）沸沸揚揚開始說起。數十年後，年屆五十、已定居台灣的他，如何回看自己這條崑劇演員之路？養出北方崑曲劇院一代人的「北崑學員班」，又是什麼模樣？又是什麼樣的際遇，讓他最後萌生離開北京的念頭？那些關於他過往的疑惑，都在温宇航的婉婉道來中，得到了解答……

1982年的夏天，成為崑劇小生的那一刻

那個陽光明媚的午後，是演員温宇航酣暢淋灕的「蜜本」《琵琶記》（註2）演出之後。

「我考戲校是一件非常偶然的事情」温宇航說。

1982年的暑假之前，他的姊姊買了一份《北京晚報》，上頭有一小塊「北京市戲曲學校崑曲班招生」廣告：「看！北京戲校招生呢，要不要讓宇航去考一考啊？」媽媽同意了：「宇航老想著唱戲，就讓他去考一下吧，考上了就學，考不上就死心了！」温宇航從小就喜歡模仿，兩三歲時就把毛巾被裹在身上扭；到了更大一點，經常用兩支鉛筆，把橡皮頭那端插在耳朵眼裡頭當紗帽翅，一幫孩子就他一個這麼瘋魔！

「拿著校長的介紹信，我就去北崑大院報名考試了，當時負責收報名費的，你知道是誰嗎？」雙眉一揚，他笑得開心：「李倩影（著名崑曲演員）老師！」當時填好報名表，李倩影打量這個才11歲的男孩，說：「好，你就去考小生好了！」

温宇航唱小生，在報名的這一刻就定好這一輩子。

六載的劇校春秋，從基本功開始

當時北崑人才青黃不接，需要有接班人，1982年就專門為北崑招收了一批學員，即是「北京戲校崑曲班」，一共招收了40名學生：15個女生，25個男生，只招演員，沒有樂隊，這批孩子和上一屆學員班的老師們相差了30歲左右。

1982年10月11日開學，首任班主任是馬祥麟。一進北崑大院，迎面看見那幢4層老樓的3樓，是崑曲班集體住了6年的地方。住在大院裡沒有上下課響鈴，所有的一切得靠負責生活起居的老師陶小亭吹哨：起床，上課下課，每天6點鐘把每個屋子打開吹哨，叫醒所有孩子。6點半上課，第一個學期沒有上戲課，完全是基本功。

「練基本功，很苦的吧！」我禁不住咋舌。温宇航說：「那得看練的是什麼！」

毯子功課，讓他印象最深的是「拿頂」。一開始甩頂都甩不上牆，老師土法煉鋼，把孩子們的腳用板帶綑起來，吊在活動房的三角鋼梁上，大家都哇哇大哭。「就我不哭！」温宇航說，「腳其實很疼，倒栽蔥會腦充血啊，但也不知道為什麼就沒哭——結果人家吊3、5分鐘，最多10分鐘，我被吊20分鐘。」這樣的倔脾氣，讓他一個星期之內頂就撐上去了。

最有意思的是身訓課：拉山膀雲手，前弓後箭，金雞獨立，跑圓場，丁字步，聚光……光是耗著練習控制，就很難受；執教的老師們是連哄帶嚇唬，拿著棍子瞪著眼睛，風聲很大，但從沒真打了他們。温宇航瞪大眼睛，模仿恩師滿樂民監督大夥兒耗功時的神態：「『耗著，還有一分鐘！』然後看著錶『還有半秒鐘！堅持！……還有兩分鐘！』又喊回來了，想著法兒的讓我們多耗。」而他最怕上的是腿功課：「哎呀壞了，又要上刑場！」壓腿扳腿吊腿撕胯，對於天生筋骨硬的孩子來說簡直是痛苦得不得了：「壓腿真的是受了洋罪了，天哪！真的是我的夢魘！」

學員班一個星期上6天課，星期六下午上完了把子課才放假回家，星期天晚上回來報到，日子雖然辛苦但晃眼即過。

藝術及待人的開蒙

到了第二個學期才開始學戲，小生組的開蒙戲是朱世藕老師教的〈出獵回獵〉。

「這是一位對我影響至關重要的老師，是我的開蒙老師，其對人之善，待人以誠，更是我行為處事的榜樣！」語氣一下子轉為鄭重，温宇航從小體質很虛，有一天老師從家裡帶了乾銀耳來，就為了讓他調養好身體，在一個月才16塊錢伙食費的年代，那是很珍貴的食材。「這是我第一次見到銀耳！」接過袋子打開，手上顫巍巍地掉了幾個渣，老師馬上蹲下撿起來，好好地幫他放回去，收好……「如今我演出後這麼累了，第二天還是爬起來做一大鍋牛肉擺在後台，與其說是給大伙兒加菜，倒不如說是傚仿恩師。」

老師的言談身教，在還是孩子的温宇航心中樹立了無形而又崇高的榜樣。

藝術生涯的第一道台階

第二學年開始，滿樂民從大團調來崑曲班主教小生組，一直把温宇航在內的這批孩子帶到畢業。温宇航說，大家跟著滿老師第一齣學〈驚夢〉，幾年間還學了〈百花贈劍〉、〈梳妝擲戟〉、〈連升店〉與〈金不換〉等，「為北崑教出温宇航、王振義、邵崢三個成材的小生，是老師生前最引以自豪的驕傲！」

第三年起，他跟隨沈世華老師學了〈琴挑〉，往後數年，崑曲班開始延請南方的老師。首先請來石小梅教《連環計．小宴》，18天緊密課程的同時，汪世瑜來到北京領梅花獎，被班主任「扣留」，教了〈拾畫叫畫〉。温宇航說，背詞習曲最難，為此替小生組開了方便之門，允許他們三人不必晚上9點半上床睡覺，一起聽錄音學曲子，每天學到10點半。為了趕上進度，他提早在5點起床，拿著《振飛曲譜》，繞著北崑大院咿咿呀呀地背曲子——用15天時間學會〈拾畫叫畫〉。

「那個學期我學了6齣戲，從此我整個人跳出來了，這是我藝術人生上的第一個台階！」

同年，林為林領了梅花獎之後，留在北京向王金璐先生學戲，那年林為林21歲，温宇航15歲，朝夕相處間，作為兄長刻苦用功的精神，深深感染並帶動了温宇航，馬上成為崇拜的偶像。「我就要做像林為林一樣的演員，這麼年輕就成名！」從此他把自己的作息調整為5點半起床，6點就開始自己練功，每天早功前必拉一遍〈拾叫〉，後來連毯子功老師都習慣了，一定等他拉完戲，才開始上課。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2021年5月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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